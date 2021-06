Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e62b5af7-6fa2-425c-894b-5c788229164d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi biztos volt benne, hogy meg fog halni, de az állat meggondolta magát, és inkább kiköpte. ","shortLead":"A férfi biztos volt benne, hogy meg fog halni, de az állat meggondolta magát, és inkább kiköpte. ","id":"20210612_Egeszben_kapott_be_egy_balna_egy_amerikai_halaszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e62b5af7-6fa2-425c-894b-5c788229164d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa0d3fb-b2a7-416c-9b1d-66604d8503b8","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Egeszben_kapott_be_egy_balna_egy_amerikai_halaszt","timestamp":"2021. június. 12. 13:55","title":"Egészben kapott be egy bálna egy amerikai halászt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A módosító módosítóját is módosította a Fidesz. A legújabb változat szerint a forgalmi érték akár 30 százalékáért is meg lehetne venni az önkormányzati bérlakásokat, ráadásul a Várnegyedben az állami, illetve önkormányzati cég által tulajdonolt ingatlanokra is kiterjesztenék a törvényt.","shortLead":"A módosító módosítóját is módosította a Fidesz. A legújabb változat szerint a forgalmi érték akár 30 százalékáért is...","id":"20210611_Berlakastorveny_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4c5447-949a-4053-912c-a6ab60b120a8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210611_Berlakastorveny_Fidesz","timestamp":"2021. június. 11. 13:05","title":"Bérlakástörvény: újabb három ponton változtat a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ee3481-680d-493e-b12d-fb5683578b7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb laborvizsgálatra van hozzá szükség, de nem lehetetlen. A legbiztosabb mégis az oltás. \r

","shortLead":"Újabb laborvizsgálatra van hozzá szükség, de nem lehetetlen. A legbiztosabb mégis az oltás. \r

","id":"20210612_hosszabbitas_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8ee3481-680d-493e-b12d-fb5683578b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7581e8-da54-4262-be2f-0872d0b37138","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_hosszabbitas_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. június. 12. 13:21","title":"Kiderült, hogyan lehet meghosszabbítani a lejárt védettségi igazolványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4acd3ed-afb3-4605-a649-92dc9d567489","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alpina kezelésbe vette a bajor gyártó szabadidőautóit.","shortLead":"Az Alpina kezelésbe vette a bajor gyártó szabadidőautóit.","id":"20210611_dehogy_halott_a_dizel_394_loeros_gazolajos_motor_az_uj_bmw_x3x4ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4acd3ed-afb3-4605-a649-92dc9d567489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcf1007-e8fa-47cb-acac-6507b0cd1ad8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_dehogy_halott_a_dizel_394_loeros_gazolajos_motor_az_uj_bmw_x3x4ben","timestamp":"2021. június. 11. 11:26","title":"Dehogy halott a dízel: 394 lóerős gázolajos motor az új BMW X3/X4-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e7dc75-99d0-4079-a871-698eb6aa19dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humorista szeretne méltó maradni a Karinthy-gyűrűjéhez, ezért a közmédia vezetőjétől kér útmutatást.","shortLead":"A humorista szeretne méltó maradni a Karinthy-gyűrűjéhez, ezért a közmédia vezetőjétől kér útmutatást.","id":"20210611_Kohalmi_Zoltan_ritkan_emailezik_de_most_nem_birta_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89e7dc75-99d0-4079-a871-698eb6aa19dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5445c210-6c2d-4156-bfd7-50ab7cf2ef6e","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Kohalmi_Zoltan_ritkan_emailezik_de_most_nem_birta_ki","timestamp":"2021. június. 11. 16:36","title":"Kőhalmi Zoltán nem akar annyira pórul járni, mint Galla Miklós, levelet írt a közmédiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eba869d-ed24-42c1-9509-b59d235ff683","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ne szervezzenek tömeges meccsnézéseket a tereken, mert kockázatos! - figyelmeztetett Davor Bozinovic horvát belügyminiszter, a válságstáb vezetője szombaton, utalva arra, hogy megkezdődött a foci-Eb, és nagyok az elvárások a horvát válogatottal szemben.","shortLead":"Ne szervezzenek tömeges meccsnézéseket a tereken, mert kockázatos! - figyelmeztetett Davor Bozinovic horvát...","id":"20210612_Veszelyes_a_tomeges_meccsnezes_a_horvat_belugyminiszter_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eba869d-ed24-42c1-9509-b59d235ff683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a654dcd-5375-43e8-b762-e3b631561b52","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Veszelyes_a_tomeges_meccsnezes_a_horvat_belugyminiszter_szerint","timestamp":"2021. június. 12. 18:44","title":"Veszélyes a tömeges meccsnézés a horvát belügyminiszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828a71d4-4f1b-4e52-8691-20da1b983390","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyikük, úgy tűnik, videóra vette, amint a másik betörte az üveget.","shortLead":"Az egyikük, úgy tűnik, videóra vette, amint a másik betörte az üveget.","id":"20210611_operettszinhaz_vitrin_rongalas_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=828a71d4-4f1b-4e52-8691-20da1b983390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d576e6d9-12b4-41e3-8874-70d73086c918","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_operettszinhaz_vitrin_rongalas_rendorseg","timestamp":"2021. június. 11. 07:48","title":"Keresik a rongálókat, akik betörték az Operettszínház vitrinjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Márciusban csak 10 százalék esélyt adtak a tévés szakembernek az orvosok a túlélésre.","shortLead":"Márciusban csak 10 százalék esélyt adtak a tévés szakembernek az orvosok a túlélésre.","id":"20210611_korhaz_covid_szorenyi_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe98fc1-2abc-418d-9bbb-b16a37d47587","keywords":null,"link":"/elet/20210611_korhaz_covid_szorenyi_peter","timestamp":"2021. június. 11. 07:53","title":"96 napot volt kórházban a Covid miatt Szörényi Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]