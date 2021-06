Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d","c_author":"police.hu","category":"itthon","description":"Lomizás alatt gyújtogatott, ezért keresték a rendőrök, de kiderült, hogy korábban állattetemeket is gyűjtögetett ","shortLead":"Lomizás alatt gyújtogatott, ezért keresték a rendőrök, de kiderült, hogy korábban állattetemeket is gyűjtögetett ","id":"20210613_Allattetemeket_gyujtott_es_gyujtogatott_a_kobanyai_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a390e563-fc83-483e-a215-95ac21a4fec6","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Allattetemeket_gyujtott_es_gyujtogatott_a_kobanyai_ferfi","timestamp":"2021. június. 13. 14:39","title":"Állattetemeket gyűjtött és gyújtogatott a kőbányai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap már csak harmincan szorultak intenzív ápolásra Izraelben.","shortLead":"Vasárnap már csak harmincan szorultak intenzív ápolásra Izraelben.","id":"20210614_izrael_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2e6119-b728-491a-a58e-4a0668c50a90","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_izrael_koronavirus","timestamp":"2021. június. 14. 05:05","title":"Izraelben az egy évvel ezelőtti szintre csökkent a súlyos koronavírus-betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azerbajdzsán 15 örmény foglyot adott át Jerevánnak, cserébe Örményország információkat szolgáltatott arról, hogy az azerik által visszafoglalt Agdam környékén hol találhatók elaknásított területek - jelentette be az azeri külügyminisztérium szombaton.","shortLead":"Azerbajdzsán 15 örmény foglyot adott át Jerevánnak, cserébe Örményország információkat szolgáltatott arról...","id":"20210612_hadifoglyok_aknaterkepekert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea64740a-0367-4a0a-9ea5-5a22cc23ffda","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_hadifoglyok_aknaterkepekert","timestamp":"2021. június. 12. 18:37","title":"Hadifoglyok aknatérképekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Hans Kaiser úgy véli, kiépült egy hálózat, amely \"kifejezetten Orbán Viktorra szállt rá\".","shortLead":"Hans Kaiser úgy véli, kiépült egy hálózat, amely \"kifejezetten Orbán Viktorra szállt rá\".","id":"20210613_CDU_Hans_Kaiser_Orban_Viktor_Vasarnapi_Ujsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18490c19-a70a-4e99-bee7-8ee69b69e7cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_CDU_Hans_Kaiser_Orban_Viktor_Vasarnapi_Ujsag","timestamp":"2021. június. 13. 18:43","title":"A CDU politikusa szerint szégyen csak Orbán Viktor megbuktatására szövetkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99797f8c-b9e3-4b0b-b6a1-7bee7e1225d9","c_author":"BBC","category":"vilag","description":"Csak az Egyesült Királyság 100 millió oltással járul hozzá a szegényebb országok ellátásához. 