[{"available":true,"c_guid":"3ba7263c-b65b-4640-8d1c-6feb48783b1d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyarország–Portugália- és Németország–Franciaország-meccsek jönnek az Eb első csoportkörének utolsó, számunkra messze a legizgalmasabb játéknapján. A kérdés adott: meg tudjuk-e lepni a Ronaldo vezette Portugáliát a telt házas Puskásban?\r

","shortLead":"Magyarország–Portugália- és Németország–Franciaország-meccsek jönnek az Eb első csoportkörének utolsó, számunkra messze...","id":"20210615_Jon_a_papirforma_vagy_ujra_csodat_teszunk_a_portugalok_ellen__kedd_este_debutal_az_Ebn_a_magyarok_halalcsoportja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ba7263c-b65b-4640-8d1c-6feb48783b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7f2468-a63b-45f1-a204-eac1275c2766","keywords":null,"link":"/sport/20210615_Jon_a_papirforma_vagy_ujra_csodat_teszunk_a_portugalok_ellen__kedd_este_debutal_az_Ebn_a_magyarok_halalcsoportja","timestamp":"2021. június. 15. 10:25","title":"Mire megy a gulyáspresszing Ronaldo és a rutinos hentesek ellen? – kedden kezd a halálcsoport, magyarokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook három újdonság érkezését jelentette be a Messengerhez, ebből kettőt már az európai felhasználók is nyomogathatnak.","shortLead":"A Facebook három újdonság érkezését jelentette be a Messengerhez, ebből kettőt már az európai felhasználók is...","id":"20210615_facebook_messenger_alkalmazas_frissites_uj_tema_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f159ed-8864-42d4-89a6-812079976c9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_facebook_messenger_alkalmazas_frissites_uj_tema_funkcio","timestamp":"2021. június. 15. 08:03","title":"Frissítsen rá a Facebook Messengerre, új színeket és funkciót is kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint tragédia lenne, ha Alekszej Navalnij meghalna a börtönben. ","shortLead":"Az amerikai elnök szerint tragédia lenne, ha Alekszej Navalnij meghalna a börtönben. ","id":"20210615_joe_biden_vlagyimir_putyin_nato_csucs_alekszej_navalnij_oroszorszag_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3062acee-f04a-43e8-b8a1-2d4ad0ef0093","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_joe_biden_vlagyimir_putyin_nato_csucs_alekszej_navalnij_oroszorszag_kina","timestamp":"2021. június. 15. 05:48","title":"Biden válaszlépéseket ígért Oroszország ártalmas tevékenységére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2a5556-bd96-4407-98c8-346091fbf183","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügy azt kérte az ukrán hatóságoktól, hogy tartsák be a Magyarországgal kötött megállapodást.","shortLead":"A magyar külügy azt kérte az ukrán hatóságoktól, hogy tartsák be a Magyarországgal kötött megállapodást.","id":"20210614_magyar_ukran_hatar_orosz_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db2a5556-bd96-4407-98c8-346091fbf183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbb4bb4-12be-4e97-bb22-b0cd21e34848","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_magyar_ukran_hatar_orosz_vakcina","timestamp":"2021. június. 14. 17:35","title":"Többeket nem engedtek át az ukrán határon, mert orosz vakcinával voltak beoltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók éveken át tárolták az egerekből vett hímivarsejteket a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén, hogy kiderüljön, roncsolja-e őket a kozmikus sugárzás.","shortLead":"A kutatók éveken át tárolták az egerekből vett hímivarsejteket a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén, hogy kiderüljön...","id":"20210614_eger_orokitoanyag_dns_fold_koruli_palya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d874a59e-ba8b-424b-9e3f-d0921c7e4264","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_eger_orokitoanyag_dns_fold_koruli_palya","timestamp":"2021. június. 14. 18:03","title":"Kiderítették, hogyan hat a DNS-re a kozmikus sugárzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb90f052-9120-4b4d-b085-97646185b1b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube kezdőoldalán, valamint a mobilos alkalmazás legtetején mostantól sem az alkohollal, sem a szerencsejátékkal, sem pedig a vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos hirdetések nem jelenhetnek meg. És a politikai tartalmak sem.","shortLead":"A YouTube kezdőoldalán, valamint a mobilos alkalmazás legtetején mostantól sem az alkohollal, sem a szerencsejátékkal...","id":"20210615_youtube_hirdetesi_felulet_szerencsejatek_alkohol_politikai_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb90f052-9120-4b4d-b085-97646185b1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c93124-2edc-4e90-9f89-96cacb45b6f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_youtube_hirdetesi_felulet_szerencsejatek_alkohol_politikai_reklam","timestamp":"2021. június. 15. 17:03","title":"Kitiltja a politikát a legértékesebb hirdetési felületéről a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Tippelhet bárki bármit az Európa-bajnokságról, semmi nem olyan fontos, mint a magyar csapat eredményei. De kinek lesz igaza a hvg.hu tippversenyében, a Kezdő tizenegyben? A miniszternek, aki szerint az elődöntőig menetelünk? A szövetségi kapitánynak, aki negyeddöntőt vár? Vagy azoknak, akik három meccsre három vereséget várnak? Mutatjuk a játékosaink tippjeit a magyarok teljesítményére.","shortLead":"Tippelhet bárki bármit az Európa-bajnokságról, semmi nem olyan fontos, mint a magyar csapat eredményei. De kinek lesz...","id":"20210615_Kezdo_tizenegy_magyar_valogatott_eredmenyek_tippek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb01775-35d7-470d-afa5-84a8b6b3d6b9","keywords":null,"link":"/sport/20210615_Kezdo_tizenegy_magyar_valogatott_eredmenyek_tippek","timestamp":"2021. június. 15. 16:05","title":"Kezdő tizenegy: Szijjártó szerint elődöntőbe jut a magyar csapat, Rossi negyeddöntőt vár, Hrutka egyetlen rúgott gólt tippelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3f7a6b-f83f-4152-9013-9f42bb070cb6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Első mérkőzését játssza a magyar labdarúgó-válogatott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon. A mieink Portugália ellen lépnek pályára a Puskás Arénában.","shortLead":"Első mérkőzését játssza a magyar labdarúgó-válogatott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon. A mieink Portugália...","id":"20210615_Magyarorszag_Portugalia_ELO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f3f7a6b-f83f-4152-9013-9f42bb070cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78881cf7-ca3f-466a-8075-532fa0f6590f","keywords":null,"link":"/sport/20210615_Magyarorszag_Portugalia_ELO","timestamp":"2021. június. 15. 17:54","title":"Magyarország - Portugália - percről percre a mérkőzésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]