Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"eb482a7a-dcf3-45c6-a17b-8d354ab2aa9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kicsit már tényleg unalmas.","shortLead":"Egy kicsit már tényleg unalmas.","id":"20210615_foci_eb_euro_2020_budapest_bukarest_uefa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb482a7a-dcf3-45c6-a17b-8d354ab2aa9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39853092-0c1e-4197-b2b9-af5901b05bef","keywords":null,"link":"/elet/20210615_foci_eb_euro_2020_budapest_bukarest_uefa","timestamp":"2021. június. 15. 13:13","title":"Most az UEFA keverte össze Budapestet Bukaresttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e0e79-b37f-48bf-bac3-e02286a562a9","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"Az elmúlt hetekben három új – már korábban is feltételezett – jelölt, Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Pálinkás József szállt be az előválasztási versenybe, és ezzel hatfős lett a mezőny. A közvélemény-kutatási szavazatok az esélyesebbek mögött koncentrálódnak.","shortLead":"Az elmúlt hetekben három új – már korábban is feltételezett – jelölt, Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Pálinkás...","id":"20210616_Miniszterelnokjelolti_verseny_tisztulo_kep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e01e0e79-b37f-48bf-bac3-e02286a562a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53d0d10-1b94-4f61-b0a6-b134f1e5c7d1","keywords":null,"link":"/360/20210616_Miniszterelnokjelolti_verseny_tisztulo_kep","timestamp":"2021. június. 16. 13:00","title":"Medián: Az esélyesebb ellenzéki miniszterelnök-jelöltek még esélyesebbek lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016d5755-3b18-47c5-b921-97d07a907698","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon nincsenek veteránintézmények, a leszerelt katonákra nincs rálátása a honvédségnek.","shortLead":"Magyarországon nincsenek veteránintézmények, a leszerelt katonákra nincs rálátása a honvédségnek.","id":"20210616_afganisztan_haboru_papa_keses_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=016d5755-3b18-47c5-b921-97d07a907698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a768c552-2d5c-42e5-a246-9c8af31dd03f","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_afganisztan_haboru_papa_keses_tamadas","timestamp":"2021. június. 16. 15:10","title":"Az afganisztáni háborúban átéltek miatt támadhatott késsel Pápán egy volt katona járókelőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b00253-47fe-467f-9e20-2d0083b870bc","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az egész ország rosszul jár az LMBT+-jogok szűkítésével, akkor is, ha nem az érzelmeket és a jogi kérdéseket nézzük, hanem szigorúan csakis a gazdasági hatásokat. Ahogy százötven éve a nők, fél évszázaddal ezelőtt pedig nyugaton a feketék diszkriminációja kapcsán, úgy vezetik le most közgazdászok: a teljes nemzetgazdaság bukik azon, ha néhány csoportot kiközösítünk.","shortLead":"Az egész ország rosszul jár az LMBT+-jogok szűkítésével, akkor is, ha nem az érzelmeket és a jogi kérdéseket nézzük...","id":"20210617_homofob_gazdasag_novekedes_diszkriminacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6b00253-47fe-467f-9e20-2d0083b870bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e749812-e6f8-4484-ab91-acae6d711ba3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_homofob_gazdasag_novekedes_diszkriminacio","timestamp":"2021. június. 17. 11:27","title":"Óriásit nőhet a gazdaság teljesítménye, ha a kormány nem homofób","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433a0c14-2205-447d-9b83-18f98a338aaa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maine és New Hampshire államban több tucat ember panaszkodott arra, hogy strandolás után valami feketére színezte a talpukat. A jelenséget moszat- vagy hínárlegyek okozták.","shortLead":"Maine és New Hampshire államban több tucat ember panaszkodott arra, hogy strandolás után valami feketére színezte...","id":"20210616_hinar_moszat_legy_strand_part_amerika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=433a0c14-2205-447d-9b83-18f98a338aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01244719-cead-4a42-8719-c0e41c5fd04d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_hinar_moszat_legy_strand_part_amerika","timestamp":"2021. június. 16. 11:42","title":"Fekete lett a strandolók lába Amerikában, de nem a homok és nem is a víz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koalíciós kormányzásra készülnek az ellenzéki pártok, emiatt kompromisszumokat kell majd tenniük – mondta a DK miniszterelnök-jelöltje. Dobrev Klára előválasztási taktikákról, és a NER utáni világról is beszélt a Magyar Narancsnak.","shortLead":"Koalíciós kormányzásra készülnek az ellenzéki pártok, emiatt kompromisszumokat kell majd tenniük – mondta a DK...","id":"20210616_Dobrev_interju_Orban_elovalasztas_kormanyzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e82f1e-5631-4c59-a637-15e141658d79","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Dobrev_interju_Orban_elovalasztas_kormanyzas","timestamp":"2021. június. 16. 17:58","title":"Dobrev: A körzetek 90 százalékában legalább két jelölt közül lehet választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bed3f1f-e93f-4d46-a291-a8aaab33c289","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány szerint nem volt három gól különbség a csapatok között.","shortLead":"A szövetségi kapitány szerint nem volt három gól különbség a csapatok között.","id":"20210615_rossi_portugalia_magyarorszag_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bed3f1f-e93f-4d46-a291-a8aaab33c289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"906f0a07-e32e-4ed5-9824-687dc8b18701","keywords":null,"link":"/sport/20210615_rossi_portugalia_magyarorszag_eb","timestamp":"2021. június. 15. 20:32","title":"Rossi: Nem kezdhetünk el sírni, harcolnunk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72d2fd5-9734-4a57-86cf-67a0e62d6f6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hónapja mutatkozott be a BMW i4, egy négyajtós Gran Coupé, bajorok újgenerációs elektromos limuzinja.","shortLead":"Néhány hónapja mutatkozott be a BMW i4, egy négyajtós Gran Coupé, bajorok újgenerációs elektromos limuzinja.","id":"20210616_Epphogy_20_millio_forint_alatt_nyit_itthon_az_BMW_elektromos_sportlimuzinja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c72d2fd5-9734-4a57-86cf-67a0e62d6f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d726669d-1d56-4286-b6ca-4b64e87ea666","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Epphogy_20_millio_forint_alatt_nyit_itthon_az_BMW_elektromos_sportlimuzinja","timestamp":"2021. június. 16. 07:20","title":"Épphogy 20 millió forint alatt nyit itthon az BMW elektromos sportlimuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]