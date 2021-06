Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6afa1889-1b7b-49ce-8a33-5770bef88a49","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Egy olyan időszakban, amikor a járvány épp a levegőtől fosztott meg sokakat, sok szempontból hasznos lehet közelebbről is megvizsgálni az élet egyik alapvető funkcióját: a lélegzést. James Nestor azt állítja, hiába alapvető, elfelejtettük vagy nem tudjuk jól csinálni, aminek messzemutató, és leginkább negatív következményei vannak.","shortLead":"Egy olyan időszakban, amikor a járvány épp a levegőtől fosztott meg sokakat, sok szempontból hasznos lehet közelebbről...","id":"20210616_Elfelejtettunk_jol_lelegezni_es_ez_lassan_megol_minket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6afa1889-1b7b-49ce-8a33-5770bef88a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81224b80-0e5c-46e2-965c-6ed81ddc9776","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Elfelejtettunk_jol_lelegezni_es_ez_lassan_megol_minket","timestamp":"2021. június. 16. 20:00","title":"Elfelejtettünk jól lélegezni, és ez lassan megöl minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3cbc91b-4fc6-4db8-86d2-ce1034896c75","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Eörsi István költő, író, műfordító, dramaturg, publicista, aktivista, örök lázadó és kellemetlenkedő, krónikus őszinteségben szenvedő, a tapintattól zsigerileg irtózó, „könyörtelen bajkeverő”, aki egész életében a szabadság és egyenlőség rendszerét kereste, de nem találta, június 16-án lenne kilencvenéves, ha el nem vitte volna őt tizenhat évvel ezelőtt a leukémia.","shortLead":"Eörsi István költő, író, műfordító, dramaturg, publicista, aktivista, örök lázadó és kellemetlenkedő, krónikus...","id":"20210616_A_nemet_mondas_elvezete_es_maganya__90_eve_szuletett_Eorsi_Istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3cbc91b-4fc6-4db8-86d2-ce1034896c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0a2a2a-2cc0-4b58-9230-d98c4e0c7eb0","keywords":null,"link":"/360/20210616_A_nemet_mondas_elvezete_es_maganya__90_eve_szuletett_Eorsi_Istvan","timestamp":"2021. június. 16. 19:00","title":"A nemet mondás élvezete és magánya – 90 éve született Eörsi István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b03e0d7-3a39-4bf9-ae58-d28245a6b17d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Merőben mások lesznek a Windows 11 háttérképei, mint amiket eddig a Microsofttól megszokhattunk. Az eddigi információk mellett most ezek is kiszivárogtak.","shortLead":"Merőben mások lesznek a Windows 11 háttérképei, mint amiket eddig a Microsofttól megszokhattunk. Az eddigi információk...","id":"20210617_microsoft_windows_11_hatterkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b03e0d7-3a39-4bf9-ae58-d28245a6b17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b15564-37fe-4590-9c27-3678685db4e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_microsoft_windows_11_hatterkep","timestamp":"2021. június. 17. 10:33","title":"Itt vannak a Windows 11 háttérképei, már letöltheti őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AstraZenecával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy abból már egy is hatásos a Delta nevű variánssal szemben, de egy második adag még tovább növeli a védelmet.","shortLead":"Az AstraZenecával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy abból már egy is hatásos a Delta nevű variánssal...","id":"20210617_ema_vakcina_oltoanyag_mutans_varians_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f131f32-2a93-4841-aad9-774a6ea1a518","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_ema_vakcina_oltoanyag_mutans_varians_koronavirus","timestamp":"2021. június. 17. 20:33","title":"Az EMA szerint az engedélyezett vakcinák a mutánsok ellen is védenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a20b171-1755-482f-88f5-b639110ae422","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint három hónapig marad a Mennyei Harmónia fedélzetén az a három kínai űrhajós, akik életre keltik majd a kínai űrállomás rendszerét.","shortLead":"A tervek szerint három hónapig marad a Mennyei Harmónia fedélzetén az a három kínai űrhajós, akik életre keltik majd...","id":"20210617_kina_urhajos_mennyei_harmonia_urallomas_urkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a20b171-1755-482f-88f5-b639110ae422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4038c0a-ae54-4530-a3ad-98c589385846","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_kina_urhajos_mennyei_harmonia_urallomas_urkutatas","timestamp":"2021. június. 17. 09:33","title":"Útnak indult három űrhajós, először lép ember az új kínai űrállomás fedélzetére – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e27935-012b-419a-9f0d-a88f8c76cf42","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ian McEwan műve egyebek közt arra keresi a választ, mi történjen, mielőtt az emberek túl messzire mennének.","shortLead":"Ian McEwan műve egyebek közt arra keresi a választ, mi történjen, mielőtt az emberek túl messzire mennének.","id":"202124_konyv__uj_haziur_ian_mcewan_mi_gepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15e27935-012b-419a-9f0d-a88f8c76cf42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50625d9-30eb-4f56-ad13-8ccbf304f359","keywords":null,"link":"/360/202124_konyv__uj_haziur_ian_mcewan_mi_gepek","timestamp":"2021. június. 17. 16:00","title":"Nőt elcsábító robot és nem feloszlott Beatles is van ebben a különleges regényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az eszközt szívmegállás után szokták beültetni, hogy szabályozza, vagy vészhelyzet esetén újraindítsa a szívműködést.","shortLead":"Az eszközt szívmegállás után szokták beültetni, hogy szabályozza, vagy vészhelyzet esetén újraindítsa a szívműködést.","id":"20210617_defibrillator_christian_eriksen_foci_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7491957c-9a5c-4382-a42a-18476a8a6a6d","keywords":null,"link":"/sport/20210617_defibrillator_christian_eriksen_foci_eb","timestamp":"2021. június. 17. 11:16","title":"Beültetett defibrillátort kap Christian Eriksen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a3cd12-21d3-45ee-acc6-7a5d3b61d75f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen Kínáig kell majd utazniuk azoknak, akik szó szerint végigsétálnának a GPU-történelmen, ott nyílik ugyanis a világ első olyan múzeuma, amit elsősorban a videokártyáknak szenteltek.","shortLead":"Egészen Kínáig kell majd utazniuk azoknak, akik szó szerint végigsétálnának a GPU-történelmen, ott nyílik ugyanis...","id":"20210618_videokartya_gpu_muzeum_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a3cd12-21d3-45ee-acc6-7a5d3b61d75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c50f869-8388-4d50-becc-29646cba10db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_videokartya_gpu_muzeum_kina","timestamp":"2021. június. 18. 10:03","title":"Nyílik a világ első videokártya-múzeuma – messze lesz, de lehet, hogy megéri elmenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]