[{"available":true,"c_guid":"151bcd0a-118b-45c0-9ddd-3ad90351ba24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Öt kilométeres torlódás alakult ki a Megyeri-híd felé az M0-s autóúton.","shortLead":"Öt kilométeres torlódás alakult ki a Megyeri-híd felé az M0-s autóúton.","id":"20210622_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0ason_mindket_iranyba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=151bcd0a-118b-45c0-9ddd-3ad90351ba24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a406959-059f-4734-9094-cc2c5134e8d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0ason_mindket_iranyba","timestamp":"2021. június. 22. 10:43","title":"Több kilométeres a dugó az M0-son mindkét irányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e45afc-4dce-441b-92e3-8e18cd5c5890","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Időnként még saját magának is, az unió működésének és a valóságnak pedig rendre ellentmondó víziót vázolt fel a hétvégén Orbán Viktor, aki az Európai Unió jövőjéről szóló konferencia nyitányával egy időben, ám aligha véletlenül a magyar függetlenség napján (a szovjet hadsereg kivonulásának harmincadik évfordulóján) beszélt arról, szerinte hogyan lehetne erőssé tenni az EU-t. A miniszterelnök a Vigadóban tartott konferencián pár kiragadott, az unió életképtelenségét bizonyítani hivatott statisztika említése után fedte fel hét tézisét, most ezeket próbáljuk meg értelmezni.","shortLead":"Időnként még saját magának is, az unió működésének és a valóságnak pedig rendre ellentmondó víziót vázolt fel...","id":"20210621_Ahogy_Orban_kepzeli_az_Europai_Uniot__es_a_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63e45afc-4dce-441b-92e3-8e18cd5c5890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39caa965-dd58-4d6c-849c-832e2c68569d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Ahogy_Orban_kepzeli_az_Europai_Uniot__es_a_valosag","timestamp":"2021. június. 21. 17:20","title":"Ahogyan Orbán az Európai Uniót elképzeli, és ami a valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986f1bdc-de0d-4090-88b2-e8a346d1a5d9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szerdán a Bayern München stadionjában csap össze a magyar válogatott a németekkel, az MLSZ pedig összeszedte azokat a tudnivalókat, amikkel feltétlenül érdemes tisztában lennie annak, aki a helyszínen készül a válogatott buzdítására. ","shortLead":"Szerdán a Bayern München stadionjában csap össze a magyar válogatott a németekkel, az MLSZ pedig összeszedte azokat...","id":"20210622_Munchen_stadion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=986f1bdc-de0d-4090-88b2-e8a346d1a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1ba020-ae93-4a67-b87e-741a43524b77","keywords":null,"link":"/sport/20210622_Munchen_stadion","timestamp":"2021. június. 22. 11:40","title":"Érdemes tisztában lenni pár dologgal, mielőtt Münchenbe indulnánk szurkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21334a1-f871-4abb-9f46-18a38f98e6fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyerekként eltátogott egy rapszámot, most nekiesett az internet népe. ","shortLead":"Gyerekként eltátogott egy rapszámot, most nekiesett az internet népe. ","id":"20210622_Billie_Eilish_bocsanatkeres_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d21334a1-f871-4abb-9f46-18a38f98e6fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f151c6b-000a-4e44-a80a-b1255953aec3","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Billie_Eilish_bocsanatkeres_video","timestamp":"2021. június. 22. 11:09","title":"Billie Eilish bocsánatot kért egy videó miatt, amely nemrég bukkant fel róla a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák Der Standard szerint cseppet sem mellékes, hogy szivárványszínbe öltözik-e a müncheni Allianz Aréna szerdán a magyar és a német csapat találkozója előtt. Münchenben közben már a magyar szurkolók érkezése miatt aggódnak. ","shortLead":"Az osztrák Der Standard szerint cseppet sem mellékes, hogy szivárványszínbe öltözik-e a müncheni Allianz Aréna szerdán...","id":"20210621_Der_Standard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44fb15d3-7b84-423f-8093-f07bae9e2119","keywords":null,"link":"/360/20210621_Der_Standard","timestamp":"2021. június. 21. 09:00","title":"Der Standard: Feladja a leckét az UEFA-nak a szivárványszínű stadion ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf6e160-af67-4a61-859d-5c68c8f762e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a német terepjáróval bárhol azonnal az érdeklődés középpontjába lehet kerülni.","shortLead":"Ezzel a német terepjáróval bárhol azonnal az érdeklődés középpontjába lehet kerülni.","id":"20210621_szupersarga_850_loeros_mercedes_gosztaly_erkezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf6e160-af67-4a61-859d-5c68c8f762e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5643a0-bdc5-43bb-a97b-5cdf57951423","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_szupersarga_850_loeros_mercedes_gosztaly_erkezett","timestamp":"2021. június. 21. 07:59","title":"Szupersárga 850 lóerős Mercedes G-osztály érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kánikula miatt az ország nagy részére 2-es fokú figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","shortLead":"A kánikula miatt az ország nagy részére 2-es fokú figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","id":"20210621_idojaras_hetfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23af578e-be3f-43cc-bb1c-c95a6839626d","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_idojaras_hetfo","timestamp":"2021. június. 21. 05:19","title":"37 fokos hőség is lehet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27498f51-9892-493b-a7e4-1bf968e517e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még mindig vannak olyan helyek, amelyek azért küzdenek, hogy egyáltalán ki tudjanak nyitni.","shortLead":"Még mindig vannak olyan helyek, amelyek azért küzdenek, hogy egyáltalán ki tudjanak nyitni.","id":"20210621_mozi_nyitas_nezok_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27498f51-9892-493b-a7e4-1bf968e517e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffe22e6-172b-4e8f-905c-f7ba8dd290d5","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_mozi_nyitas_nezok_jarvany","timestamp":"2021. június. 21. 08:04","title":"Lassan térnek vissza a nézők, továbbra sem tudnak megélni a magyar mozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]