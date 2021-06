Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"064282ef-dfbe-48eb-8421-66bcf899628c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem minden idősebb ember képes megbirkózni az okostelefonokkal. Egy spanyol szoftvermérnök nem is tett rá kísérletet, máshogy segített: megépítette a Telegram alkalmazással összeköttetésben álló távírót.","shortLead":"Nem minden idősebb ember képes megbirkózni az okostelefonokkal. Egy spanyol szoftvermérnök nem is tett rá kísérletet...","id":"20210624_taviro_telegram_feltalalo_nagymama_mobilozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=064282ef-dfbe-48eb-8421-66bcf899628c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7640cf-1ede-4cc6-ac91-7c0358d9e613","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_taviro_telegram_feltalalo_nagymama_mobilozas","timestamp":"2021. június. 24. 09:03","title":"Mobillal működő távírót épített 96 éves nagymamájának egy feltaláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a9d035-ea70-4852-91bb-c8428cb9ef76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénz nagy úr, és nem véletlen, hogy a Microsoft is ezt az eszközt veti be, hogy minél több játékfejlesztőt csalogasson a Microsoft Store-ba.","shortLead":"A pénz nagy úr, és nem véletlen, hogy a Microsoft is ezt az eszközt veti be, hogy minél több játékfejlesztőt...","id":"20210624_microsoft_store_augusztustol_nagyobb_jutalek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29a9d035-ea70-4852-91bb-c8428cb9ef76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be150f9c-e5a3-4b17-85ff-f4b3d1b4297a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_microsoft_store_augusztustol_nagyobb_jutalek","timestamp":"2021. június. 24. 10:03","title":"Érdemes lesz játékot fejleszteni, több pénzt ad érte a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cfc41f-1a61-4f9b-949b-60d442b61209","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az út menti árokba csapódott egy személyautó.\r

","shortLead":"Az út menti árokba csapódott egy személyautó.\r

","id":"20210623_halalos_baleset_m7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02cfc41f-1a61-4f9b-949b-60d442b61209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a504c6-10f5-4be7-9edb-0a5e27666208","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_halalos_baleset_m7","timestamp":"2021. június. 23. 05:40","title":"Halálos baleset az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492d9d55-df5d-4d31-b4f6-21cc826b4ca4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Utoljára február végén, a harmadik hullám lecsengésének idején volt ilyen magas a napi új fertőzöttek száma.","shortLead":"Utoljára február végén, a harmadik hullám lecsengésének idején volt ilyen magas a napi új fertőzöttek száma.","id":"20210623_koronavirus_egyesult_kiralysag_jarvanyhullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=492d9d55-df5d-4d31-b4f6-21cc826b4ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cfc6ab6-29fe-4e76-970d-a320623c71f6","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_koronavirus_egyesult_kiralysag_jarvanyhullam","timestamp":"2021. június. 23. 18:21","title":"Éppen most kezdődik egy újabb járványhullám az Egyesült Királyságban, egy nap alatt 16 ezer fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0de31e-e37b-4464-9071-33774ef45b9e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az eltulajdonított járművek értéke meghaladja a százmillió forintot.\r

","shortLead":"Az eltulajdonított járművek értéke meghaladja a százmillió forintot.\r

","id":"20210624_Zalaegerszegen_szedtek_szet_kulfoldon_lopott_autokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e0de31e-e37b-4464-9071-33774ef45b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bfdad9-27fc-4107-bac8-c5ee53fff346","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_Zalaegerszegen_szedtek_szet_kulfoldon_lopott_autokat","timestamp":"2021. június. 24. 08:04","title":"Zalaegerszegen szedtek szét külföldön lopott autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint a fiatal férfi elfogásával ugyan a TEK aratta le a babérokat, de az információ, amely a lebukásához vezetett, messziről érkezett.","shortLead":"A Blikk szerint a fiatal férfi elfogásával ugyan a TEK aratta le a babérokat, de az információ, amely a lebukásához...","id":"20210624_kecskemet_iszlamista_laptop_cia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34694fbb-31e4-47ce-8e79-13b283b0e54b","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_kecskemet_iszlamista_laptop_cia","timestamp":"2021. június. 24. 05:45","title":"Külföldön lefoglalt laptop vezetett a kecskeméti iszlamista nyomára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9edb41-8c31-4880-a8ce-de8786c05a31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz fertőzött tizenötnek adja tovább a vírust Izraelben, ahol megjelent a delta variáns is. Az orvosi kezelésre szoruló fertőzöttek 20 százaléka kapott védőoltást korábban. ","shortLead":"Tíz fertőzött tizenötnek adja tovább a vírust Izraelben, ahol megjelent a delta variáns is. Az orvosi kezelésre szoruló...","id":"20210623_izrael_koronavirus_delta_varians","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b9edb41-8c31-4880-a8ce-de8786c05a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993775d9-d7c4-411b-a7dd-2976a4d2b070","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_izrael_koronavirus_delta_varians","timestamp":"2021. június. 23. 15:50","title":"Elérte az ötödik járványhullám Izraelt, az oltás ellenére is sokaknak kell orvosi segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eed6160-a32f-412e-b502-c1a2524ae1c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zürichi műegyetem által azonosított anyagok közül 4100 esetében hiányzik a veszélyességi besorolás.","shortLead":"A zürichi műegyetem által azonosított anyagok közül 4100 esetében hiányzik a veszélyességi besorolás.","id":"20210622_muanyag_kemikalia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eed6160-a32f-412e-b502-c1a2524ae1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5d2485-5f79-46b6-b07c-ea862621415d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_muanyag_kemikalia","timestamp":"2021. június. 22. 17:03","title":"Aggodalomra okot adó vegyszereket találtak hétköznapi műanyagtermékekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]