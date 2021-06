Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1de4dd1a-6e0a-46c8-80b3-a7981ac20950","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joe Biden amerikai elnök pénteken nemzeti emlékhellyé nyilvánította a floridai Orlandóban álló Pulse Nightclub épületét az öt éve ott történt fegyveres mészárlás 49 halálos áldozatának emlékére, és felszólította a kongresszust, hogy hozzon az LMBTQ-közösség jogait határozottan védelmező törvényeket - írja az MTI.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök pénteken nemzeti emlékhellyé nyilvánította a floridai Orlandóban álló Pulse Nightclub épületét...","id":"20210626_Biden_nemzeti_emlekhellye_nyilvanitotta_a_megtamadott_orlandoi_melegbart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1de4dd1a-6e0a-46c8-80b3-a7981ac20950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c008fccd-2f01-4aea-8974-47cfb752dd7e","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_Biden_nemzeti_emlekhellye_nyilvanitotta_a_megtamadott_orlandoi_melegbart","timestamp":"2021. június. 26. 08:20","title":"Biden nemzeti emlékhellyé nyilvánította a megtámadott orlandói melegbárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02994c54-61ac-4d48-accb-bdfca2e8d8aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dánia remek játékkal jutott a negyeddöntőbe, azonban most Olaszországon, vagy Ausztrián van a sor. Kezdőcsapataik már nyilvánosak, meg is mutatjuk őket. ","shortLead":"Dánia remek játékkal jutott a negyeddöntőbe, azonban most Olaszországon, vagy Ausztrián van a sor. Kezdőcsapataik már...","id":"20210626_olasz_osztrak_kezdok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02994c54-61ac-4d48-accb-bdfca2e8d8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a37cf2-151b-4c5f-9f32-a9297b2e78c4","keywords":null,"link":"/sport/20210626_olasz_osztrak_kezdok","timestamp":"2021. június. 26. 19:42","title":"Mutatjuk az olasz-osztrák meccs kezdőcsapatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mostanában nem ritka, hogy a kereskedők napi árakat közölnek, mert nem tudni, másnap mennyiért lehet hozzájutni a termékhez.","shortLead":"Mostanában nem ritka, hogy a kereskedők napi árakat közölnek, mert nem tudni, másnap mennyiért lehet hozzájutni...","id":"20210625_epitoipar_acel_faanyag_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e016e1e5-2629-4d40-a8d2-2fa8b50297f1","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_epitoipar_acel_faanyag_dragulas","timestamp":"2021. június. 25. 21:45","title":"Az acél dupla annyiba kerül, mint tavaly, az egyes faanyagok pedig háromszor drágábbak most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút reggel óta keresték.","shortLead":"A fiút reggel óta keresték.","id":"20210626_Egy_17_eves_fiatal_fulladt_debreceni_Bekastoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8fafc9-85e8-443a-881d-1c3f2c233104","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Egy_17_eves_fiatal_fulladt_debreceni_Bekastoba","timestamp":"2021. június. 26. 21:01","title":"A debreceni Békás-tóba fulladt egy 17 éves fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b767a85-b187-4594-bfc5-75238e1c7385","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A késelés öt súlyos sebesültje közül többen továbbra is életveszélyben vannak.","shortLead":"A késelés öt súlyos sebesültje közül többen továbbra is életveszélyben vannak.","id":"20210626_Tovabbra_sem_ismert_a_wurzburgi_keseles_elkovetojenek_inditeka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b767a85-b187-4594-bfc5-75238e1c7385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dae228c-6fe0-4935-967d-a3531916bcea","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_Tovabbra_sem_ismert_a_wurzburgi_keseles_elkovetojenek_inditeka","timestamp":"2021. június. 26. 17:20","title":"Továbbra sem ismert a würzburgi késelés indítéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rakétákkal felszerelt repülőgépeiket olyan térségben vetették be, ahol brit anyahajó is tartózkodik.","shortLead":"A rakétákkal felszerelt repülőgépeiket olyan térségben vetették be, ahol brit anyahajó is tartózkodik.","id":"20210625_Oroszorszag_foldkozitenger_gyakorlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccafcc3-3d46-4bfa-b706-de947bd3eba5","keywords":null,"link":"/vilag/20210625_Oroszorszag_foldkozitenger_gyakorlat","timestamp":"2021. június. 25. 21:51","title":"Oroszország földközi-tengeri gyakorlatozásba kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fesztivál ma kezdődött és egy hónapon át tart.","shortLead":"A fesztivál ma kezdődött és egy hónapon át tart.","id":"20210625_budapest_pride_fesztival_2021_homofobtorveny_pedofiltorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273dd31b-a2ec-43dd-8796-b5c871145e43","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_budapest_pride_fesztival_2021_homofobtorveny_pedofiltorveny","timestamp":"2021. június. 25. 21:33","title":"Nem módosítja a Budapest Pride programját a melegellenes törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d86a84-2935-4d8d-b8fe-f795a6661ac1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Molnár Áron az LMBTQI közösségnek ajánlotta volna díját, ha nyer a Magyar Mozgókép Fesztiválon.","shortLead":"Molnár Áron az LMBTQI közösségnek ajánlotta volna díját, ha nyer a Magyar Mozgókép Fesztiválon.","id":"20210627_NoAr_homofob_torveny_szabo_gyozo_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2d86a84-2935-4d8d-b8fe-f795a6661ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aaf1501-8632-4c0c-9ab9-b8ebbdca4c49","keywords":null,"link":"/kultura/20210627_NoAr_homofob_torveny_szabo_gyozo_film","timestamp":"2021. június. 27. 13:42","title":"NoÁr: Ne szavazzon senki a kirekesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]