[{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg a klímaváltozás hatására szélsőségesebb lett a nyári csapadék eloszlása Budapesten: az utóbbi 30 évben egyaránt nőtt a rendkívül csapadékos napok száma és az egybefüggő száraz időszakok maximális hossza is – írja elemzésében Kis Anna meteorológus","shortLead":"Valószínűleg a klímaváltozás hatására szélsőségesebb lett a nyári csapadék eloszlása Budapesten: az utóbbi 30 évben...","id":"20210626_klimavaltozas_budapest_nyari_eso_szarazsag_extrem_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837f27c8-4c73-4733-affe-f44094796579","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_klimavaltozas_budapest_nyari_eso_szarazsag_extrem_idojaras","timestamp":"2021. június. 26. 08:03","title":"Időjárás Budapesten: egyre több a nyári extrém eső, de a szárazság is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a960ca0-2646-4d02-bb1a-cfa66a63008f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vagy stream-stúdió, vagy bemutatók – ez a kérdés állt tavaly az Örkény színház társulata előtt és végül az előbbi mellett döntöttek. A járvány alatt nagy sikerre vitték az online előadásokat, ami munkában tartotta az alkotókat is. Közben volt olyan színész is, aki elgondolkozott, folytatni akarja-e a szakmáját, ha közönség helyett csak villogó lámpáknak játszhat. Örkény Közeli, második rész. ","shortLead":"Vagy stream-stúdió, vagy bemutatók – ez a kérdés állt tavaly az Örkény színház társulata előtt és végül az előbbi...","id":"20210626_Doku360_Orkeny_kozeli_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a960ca0-2646-4d02-bb1a-cfa66a63008f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6afbad9-ccd0-4025-a9db-35ce2065ebe8","keywords":null,"link":"/360/20210626_Doku360_Orkeny_kozeli_masodik_resz","timestamp":"2021. június. 26. 19:00","title":"Doku360: \"Rizikót vállaltunk a jövő érdekében, szerencsére bejött\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint 3 Celsius-fokos felmelegedés esetén háromszorosára fog nőni az időjárás okozta elhalálozás kockázata Európában.","shortLead":"Kutatók szerint 3 Celsius-fokos felmelegedés esetén háromszorosára fog nőni az időjárás okozta elhalálozás kockázata...","id":"20210625_klimavaltozas_hohullam_parizsi_klimaegyezmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1b673d-bc40-4269-8895-88e1544b8bf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_klimavaltozas_hohullam_parizsi_klimaegyezmeny","timestamp":"2021. június. 25. 18:33","title":"A mai hőhullámok semmik azokhoz képest, amik később jöhetnek, ha még tovább melegszik a bolygó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32811a90-570e-44f6-a529-878faa06c657","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig a vendégek töltötték ki a regisztrációs lapokat, a jövőben egy leolvasó eszközzel a szállásadóknak le is kell másolni a fényképes igazolványokat.","shortLead":"Eddig a vendégek töltötték ki a regisztrációs lapokat, a jövőben egy leolvasó eszközzel a szállásadóknak le is kell...","id":"20210626_Haborognak_a_szallodasok_hogy_igazoltatni_kell_majd_a_vendegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32811a90-570e-44f6-a529-878faa06c657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e8323d-6f62-4bc6-b1e9-7d33bf46c4bc","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Haborognak_a_szallodasok_hogy_igazoltatni_kell_majd_a_vendegeket","timestamp":"2021. június. 26. 14:38","title":"Háborognak a szállodások, hogy „igazoltatniuk” kell majd a vendégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47622cb0-a187-41b1-881a-550176ee5b96","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A müncheni stadion miatt aktuális szimbólumra is igaz, hogy értelmezése attól függ, ki használja és miért.","shortLead":"A müncheni stadion miatt aktuális szimbólumra is igaz, hogy értelmezése attól függ, ki használja és miért.","id":"20210625_a_szivarvanyzaszlo_tortenete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47622cb0-a187-41b1-881a-550176ee5b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908ed5ea-06e9-4ddb-8b02-9c5260b40cf2","keywords":null,"link":"/360/20210625_a_szivarvanyzaszlo_tortenete","timestamp":"2021. június. 25. 17:00","title":"Ezer színből áll és sokféleképpen értelmezik – a szivárványzászló története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f1a081-4211-401a-a20f-3fc94e97b00e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A DAC magyar válogatott középpályása szerint mentális erőben és önbizalomban a torna legjobb csapata voltak. ","shortLead":"A DAC magyar válogatott középpályása szerint mentális erőben és önbizalomban a torna legjobb csapata voltak. ","id":"20210625_schafer_andras_magyar_valogatott_gol_fejes_euro2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2f1a081-4211-401a-a20f-3fc94e97b00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49e8179-ceca-4fea-9cb8-710bfc27185f","keywords":null,"link":"/sport/20210625_schafer_andras_magyar_valogatott_gol_fejes_euro2020","timestamp":"2021. június. 25. 17:01","title":"Schäfer András a góljáról: Ha egy páncélajtó lett volna előttem, abba is ugyanígy beleugrottam volna ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"364b79cb-3d86-445c-a7f5-08a9ef72e1d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A holland-cseh meccs miatt nehezebb lesz Budapesten közlekedni. ","shortLead":"A holland-cseh meccs miatt nehezebb lesz Budapesten közlekedni. ","id":"20210627_A_Puskasban_lesz_hatkor_a_meccs_ne_lenduletbol_kozlekedjen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=364b79cb-3d86-445c-a7f5-08a9ef72e1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3df40a6-8064-496e-bbae-09eaeebdfe03","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_A_Puskasban_lesz_hatkor_a_meccs_ne_lenduletbol_kozlekedjen","timestamp":"2021. június. 27. 08:10","title":"A Puskásban lesz hatkor a meccs, ne lendületből közlekedjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5616296-0e68-42d4-a49c-8c808b20c7f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több polgármester is ki van akadva az utcákon hagyott villanyrollerekre, több helyen az önkormányzat el is szállította azokat.","shortLead":"Több polgármester is ki van akadva az utcákon hagyott villanyrollerekre, több helyen az önkormányzat el is szállította...","id":"20210626_Nem_latjak_szivesen_az_elektromos_rollereket_a_Balatonon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5616296-0e68-42d4-a49c-8c808b20c7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7716b1-d617-460d-9d91-89ea21423a55","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Nem_latjak_szivesen_az_elektromos_rollereket_a_Balatonon","timestamp":"2021. június. 26. 13:00","title":"Nem látják szívesen az elektromos rollereket a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]