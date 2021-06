Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7ddf6658-79b5-4529-ab2e-5d9c46c5f6a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar válogatott a világbajnoki címvédő franciákkal játszik az Európa-bajnokság F-csoportjának második fordulójában. A mérkőzést a hvg.hu-n percről percre közvetíti.","shortLead":"A magyar válogatott a világbajnoki címvédő franciákkal játszik az Európa-bajnokság F-csoportjának második fordulójában...","id":"20210619_Magyarorszag__Franciaorszag_elo_kozvetites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ddf6658-79b5-4529-ab2e-5d9c46c5f6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee962b6-d281-4225-a685-bfedf1326c82","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_Magyarorszag__Franciaorszag_elo_kozvetites","timestamp":"2021. június. 19. 14:33","title":"Magyarország – Franciaország élő közvetítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3dd8d5-e410-4a51-b56e-1d1596c34707","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ma négy meccs van műsoron az Európa-bajnokságon, amelyekkel a C és a B jelű csoportban is véget érnek a küzdelmek. Kövesse velünk a játéknapot percről percre!","shortLead":"Ma négy meccs van műsoron az Európa-bajnokságon, amelyekkel a C és a B jelű csoportban is véget érnek a küzdelmek...","id":"20210621_foci_eb_euro2020_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c3dd8d5-e410-4a51-b56e-1d1596c34707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c7310f-d3bb-4e77-8b32-2fbad01316c0","keywords":null,"link":"/sport/20210621_foci_eb_euro2020_","timestamp":"2021. június. 21. 07:40","title":"Két csoport, megannyi kérdés – percről percre a foci-Eb 11. napjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kánikula miatt az ország nagy részére 2-es fokú figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","shortLead":"A kánikula miatt az ország nagy részére 2-es fokú figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","id":"20210621_idojaras_hetfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23af578e-be3f-43cc-bb1c-c95a6839626d","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_idojaras_hetfo","timestamp":"2021. június. 21. 05:19","title":"37 fokos hőség is lehet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27498f51-9892-493b-a7e4-1bf968e517e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még mindig vannak olyan helyek, amelyek azért küzdenek, hogy egyáltalán ki tudjanak nyitni.","shortLead":"Még mindig vannak olyan helyek, amelyek azért küzdenek, hogy egyáltalán ki tudjanak nyitni.","id":"20210621_mozi_nyitas_nezok_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27498f51-9892-493b-a7e4-1bf968e517e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffe22e6-172b-4e8f-905c-f7ba8dd290d5","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_mozi_nyitas_nezok_jarvany","timestamp":"2021. június. 21. 08:04","title":"Lassan térnek vissza a nézők, továbbra sem tudnak megélni a magyar mozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0876919e-e8d3-481a-8b20-2ed2d5ac6693","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 52 éves hollywoodi sztár novemberre tervezi a memoárja megjelenését.","shortLead":"Az 52 éves hollywoodi sztár novemberre tervezi a memoárja megjelenését.","id":"20210621_Will_Smith_memoar_konyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0876919e-e8d3-481a-8b20-2ed2d5ac6693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2687b44d-94d1-4309-9c54-ea42012a0a6a","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Will_Smith_memoar_konyv","timestamp":"2021. június. 21. 11:06","title":"Megbirkózott az érzelmeivel, és írt is róluk Will Smith","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07c47a3-bc40-4555-a1cd-72bfe5ff4a05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regionális választások első fordulójában Marine Le Pen szélsőjobboldali pártja a vártnál rosszabbul szerepelt.","shortLead":"A regionális választások első fordulójában Marine Le Pen szélsőjobboldali pártja a vártnál rosszabbul szerepelt.","id":"20210620_Exit_poll_a_Koztarsasagiak_vegeztek_az_elen_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b07c47a3-bc40-4555-a1cd-72bfe5ff4a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db4baf7-e3a3-42ee-b32f-b59237e724d4","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Exit_poll_a_Koztarsasagiak_vegeztek_az_elen_Franciaorszagban","timestamp":"2021. június. 20. 21:20","title":"Exit poll: a Köztársaságiak végeztek az élen Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek valahol fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Lackfi Jánosnak most ezekből kellett ihletet merítenie: szivárványdac, dugóháború, előjáték, ellenszegülés, hidegdiplomácia.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek...","id":"20210620_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50a2f95-ec11-424c-b3c3-78efe1bf32bb","keywords":null,"link":"/360/20210620_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2021. június. 20. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János egy mocskos melóról mesél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a774f2d6-9d6d-44cb-9db7-b72cf2347b20","c_author":"HVG","category":"360","description":"Színházi életünk komor pillanatai és egy legendás Marat-előadás születésének körülményei a pécsi Jelenkor legújabb számában.","shortLead":"Színházi életünk komor pillanatai és egy legendás Marat-előadás születésének körülményei a pécsi Jelenkor legújabb...","id":"202124_folyoirat__acs_janos_vilaga_szinhazi_felszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a774f2d6-9d6d-44cb-9db7-b72cf2347b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c831d47c-6885-4539-8a49-b70172d5196b","keywords":null,"link":"/360/202124_folyoirat__acs_janos_vilaga_szinhazi_felszam","timestamp":"2021. június. 21. 10:00","title":"Még nem látszik mi lehet a POSZT utódja, de a töprengés elkezdődött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]