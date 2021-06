Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"115ee58c-894d-4d5a-b8c5-bbea407365ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német törvényhozók olyan változtatásokat hagytak jóvá, amelyek megkönnyítik a náci üldöztetés elől menekülők leszármazottainak az állampolgárság megszerzését - írja a BBC.","shortLead":"A német törvényhozók olyan változtatásokat hagytak jóvá, amelyek megkönnyítik a náci üldöztetés elől menekülők...","id":"20210626_Konnyebben_nemet_allampolgarsaghoz_juthatnak_azok_akiknek_az_oseit_a_nacik_eluldoztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=115ee58c-894d-4d5a-b8c5-bbea407365ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4956f53-56a6-4929-b979-ca3ac3da94f5","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_Konnyebben_nemet_allampolgarsaghoz_juthatnak_azok_akiknek_az_oseit_a_nacik_eluldoztek","timestamp":"2021. június. 26. 09:55","title":"Könnyebben német állampolgársághoz juthatnak azok, akiknek az őseit a nácik elüldözték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pest és Győr-Moson-Sopron megye kivételével mindenhol csökken majd a népességszám.","shortLead":"Pest és Győr-Moson-Sopron megye kivételével mindenhol csökken majd a népességszám.","id":"20210627_A_kovetkezo_30_evben_eltunhet_a_magyarsag_egytizede","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1923da8b-08b0-4527-8efa-e75ae638da52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_A_kovetkezo_30_evben_eltunhet_a_magyarsag_egytizede","timestamp":"2021. június. 27. 19:29","title":"A következő 30 évben eltűnhet a magyarság egytizede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558c48d7-972d-4f63-978f-6632e832ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Ponyvaregény és a Kutyaszorítóban című filmek Oscar-díjas rendezője befejezi a filmes munkát.","shortLead":"A Ponyvaregény és a Kutyaszorítóban című filmek Oscar-díjas rendezője befejezi a filmes munkát.","id":"20210626_Mar_csak_egy_filmet_csinal_Tarantino_aztan_visszavonul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=558c48d7-972d-4f63-978f-6632e832ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bffde3-938c-41df-bb3b-40cac911f7f1","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Mar_csak_egy_filmet_csinal_Tarantino_aztan_visszavonul","timestamp":"2021. június. 26. 10:40","title":"Már csak egy filmet csinál Tarantino, aztán visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két német orvostanhallgató éveket töltött már Magyarországon, most először tapasztaltak ilyet.","shortLead":"A két német orvostanhallgató éveket töltött már Magyarországon, most először tapasztaltak ilyet.","id":"20210627_ket_not_megtamadtak_magyar_szurkolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b38406-c0a6-4385-978d-4178ad7d7b71","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_ket_not_megtamadtak_magyar_szurkolok","timestamp":"2021. június. 27. 11:49","title":"Szivárványos zászló miatt támadtak rá két német nőre magyar drukkerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f74c48-0af4-4f8a-bb3c-a7bfb8fef52c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az „amit mindig tudni akartál” mottójú kutatások érdekfeszítő példájaként brit tudósok nagy lépést tettek annak megismerése felé, hogy a müzli vagy a diákcsemege csomagjában miért kerülnek felülre a nagyobb darabok. A megfejtés komolyabb tudományos kérdések megfejtéséhez is jól jön.","shortLead":"Az „amit mindig tudni akartál” mottójú kutatások érdekfeszítő példájaként brit tudósok nagy lépést tettek annak...","id":"202125_a_paradiorejtely_feltorekvok_kutatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0f74c48-0af4-4f8a-bb3c-a7bfb8fef52c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c139154-1c87-4d25-b0bb-d68b8db3c56f","keywords":null,"link":"/360/202125_a_paradiorejtely_feltorekvok_kutatasa","timestamp":"2021. június. 26. 11:10","title":"Úgy tűnik, megvan a „nagy müzlirejtély” megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ember a helyszínen meghalt.\r

\r

","shortLead":"Két ember a helyszínen meghalt.\r

\r

","id":"20210626_Halalos_baleset_tortent_a_Hegyalja_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff709ae-3a06-4fa1-b3fb-e273debbe562","keywords":null,"link":"/cegauto/20210626_Halalos_baleset_tortent_a_Hegyalja_uton","timestamp":"2021. június. 26. 08:14","title":"Halálos baleset történt a Hegyalja úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Balatonhoz nagyon közel, az egykori SZOT-üdülő helyére húzott fel nagy társasházat a NER egyik vezető cégcsoportjának számító Bayer Construct ingatlanfejlesztő vállalkozása - írja az Mfor.","shortLead":"A Balatonhoz nagyon közel, az egykori SZOT-üdülő helyére húzott fel nagy társasházat a NER egyik vezető cégcsoportjának...","id":"20210626_Tovabb_terjeszkedik_a_Balatonon_a_NER_ezuttal_a_balatonlellei_egykori_SZOTudulo_helyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6633848c-400e-42e8-a344-912d115a1aa5","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Tovabb_terjeszkedik_a_Balatonon_a_NER_ezuttal_a_balatonlellei_egykori_SZOTudulo_helyen","timestamp":"2021. június. 26. 12:52","title":"Tovább terjeszkedik a Balatonon a NER, ezúttal a egykori lellei SZOT-üdülő helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3329b90-c408-48a4-b8b6-d7c0febc736c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nemcsak a határon maradtak aknák, hanem a gazdaságban is. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Nemcsak a határon maradtak aknák, hanem a gazdaságban is. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című...","id":"20210625_aknakereses_delszlav_haboru_valutaunio_1991_junius_21","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3329b90-c408-48a4-b8b6-d7c0febc736c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a81c87a-b990-4d52-8e0f-a843e3f626b0","keywords":null,"link":"/360/20210625_aknakereses_delszlav_haboru_valutaunio_1991_junius_21","timestamp":"2021. június. 26. 16:30","title":"A valutaunió remekül működik, a gazdasági és szociális unió késik – 1991. június 26.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]