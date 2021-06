Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendezvénysorozat idén is felvonulással ér véget ígérik a szervezők, nem változtatnak a programon. ","shortLead":"A rendezvénysorozat idén is felvonulással ér véget ígérik a szervezők, nem változtatnak a programon. ","id":"20210626_Pride_megnyito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9f8e0f-0ecc-436d-9000-666480297f92","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Pride_megnyito","timestamp":"2021. június. 26. 21:20","title":"Fliegauf Bence üzenete a Pride-on: A hatalomnak új bűnbakokra van szüksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ember a helyszínen meghalt.\r

\r

","shortLead":"Két ember a helyszínen meghalt.\r

\r

","id":"20210626_Halalos_baleset_tortent_a_Hegyalja_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff709ae-3a06-4fa1-b3fb-e273debbe562","keywords":null,"link":"/cegauto/20210626_Halalos_baleset_tortent_a_Hegyalja_uton","timestamp":"2021. június. 26. 08:14","title":"Halálos baleset történt a Hegyalja úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75ed746-ef04-4f2b-9e59-facf5367303e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A kereskedelmi üzemet hat-nyolc tesztüzem előzi majd meg.","shortLead":"A kereskedelmi üzemet hat-nyolc tesztüzem előzi majd meg.","id":"20210625_2029_paks_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a75ed746-ef04-4f2b-9e59-facf5367303e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45bf350-23c9-4a6b-bf67-6c3d16d3227c","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_2029_paks_2","timestamp":"2021. június. 25. 18:47","title":"2029-re ígérik az első új paksi blokk átadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb776f6-d800-44cc-b392-d5a600c55c65","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Verstappennek ez az idei negyedik győzelme. ","shortLead":"Verstappennek ez az idei negyedik győzelme. ","id":"20210627_Forma1_Verstappen_nyert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccb776f6-d800-44cc-b392-d5a600c55c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761581e6-29e0-48d7-85e6-78e13f41df2e","keywords":null,"link":"/sport/20210627_Forma1_Verstappen_nyert","timestamp":"2021. június. 27. 16:30","title":"Forma-1: Verstappen nyert a Stájer Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf59d97-48df-4bc6-a488-b478c91c35dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy volt, hogy a francia válogatott egy gárdonyi hotelben száll meg, mindenki erre készült, majd az utolsó pillanatban lemondták a foglalást.","shortLead":"Úgy volt, hogy a francia válogatott egy gárdonyi hotelben száll meg, mindenki erre készült, majd az utolsó pillanatban...","id":"20210626_Kiakadt_a_gardonyi_vezetes_a_francia_valogatottra_mert_az_utolso_pillanatban_mondtak_le_a_szallast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdf59d97-48df-4bc6-a488-b478c91c35dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab9a662-4fd1-4d92-b60b-3988f0ff622e","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Kiakadt_a_gardonyi_vezetes_a_francia_valogatottra_mert_az_utolso_pillanatban_mondtak_le_a_szallast","timestamp":"2021. június. 26. 13:59","title":"Kiakadt a gárdonyi vezetés a francia válogatottra, mert az utolsó pillanatban mondták le a szállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f791500-4d46-46c6-b764-58d271b72c7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Félmillió eurós forrást biztosít a Svéd Energiaügynökség annak a kutatásnak, melynek célja, hogy faipari melléktermékekből fenntartható üzemanyagot készítsenek repülőgépeknek.","shortLead":"Félmillió eurós forrást biztosít a Svéd Energiaügynökség annak a kutatásnak, melynek célja, hogy faipari...","id":"20210626_klm_fenntarthato_kerozin_saf_gyar_vaxjo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f791500-4d46-46c6-b764-58d271b72c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03eda31a-a77a-4c98-affd-6298d7dcac5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_klm_fenntarthato_kerozin_saf_gyar_vaxjo","timestamp":"2021. június. 26. 12:03","title":"Szárnyakat ad – de micsoda? Lecserélné repülőiben az üzemanyagot a KLM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae29308-7ccb-4a84-ae12-e5494fa870ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyelőre nem tudni, mitől dőlt össze a ház, de egy nyilvánosságra hozott mérnöki jelentésben komoly problémákról írtak. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mitől dőlt össze a ház, de egy nyilvánosságra hozott mérnöki jelentésben komoly problémákról írtak. ","id":"20210627_Legkevesebb_ot_aldozata_van_a_floridai_epuletomlasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bae29308-7ccb-4a84-ae12-e5494fa870ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ee0e9e-f325-497f-820e-a1421fa9df17","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210627_Legkevesebb_ot_aldozata_van_a_floridai_epuletomlasnak","timestamp":"2021. június. 27. 17:13","title":"Legkevesebb öt áldozata van a floridai épületomlásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3329b90-c408-48a4-b8b6-d7c0febc736c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nemcsak a határon maradtak aknák, hanem a gazdaságban is. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Nemcsak a határon maradtak aknák, hanem a gazdaságban is. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című...","id":"20210625_aknakereses_delszlav_haboru_valutaunio_1991_junius_21","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3329b90-c408-48a4-b8b6-d7c0febc736c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a81c87a-b990-4d52-8e0f-a843e3f626b0","keywords":null,"link":"/360/20210625_aknakereses_delszlav_haboru_valutaunio_1991_junius_21","timestamp":"2021. június. 26. 16:30","title":"A valutaunió remekül működik, a gazdasági és szociális unió késik – 1991. június 26.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]