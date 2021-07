Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0462803c-98f4-4e76-8296-e1338213278e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap múlva eltűnik az App Store-ból és a Google Play áruházból két népszerű Adobe alkalmazás. Érdemes lesz figyelni a dátumot, és esetleg még időben letölteni ezeket.","shortLead":"Néhány nap múlva eltűnik az App Store-ból és a Google Play áruházból két népszerű Adobe alkalmazás. Érdemes lesz...","id":"20210701_adobe_photoshop_sketch_illustrator_draw_eletciklus_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0462803c-98f4-4e76-8296-e1338213278e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c7a68b-d4c9-4c38-84ff-8c92217b4755","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_adobe_photoshop_sketch_illustrator_draw_eletciklus_vege","timestamp":"2021. július. 01. 10:03","title":"Figyelje a dátumot: a Play áruházból és az App Store-ból is eltűnik az Adobe két appja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b16710e-784e-493a-92a6-08354c67a062","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos újdonság a Style és az RS kivitelek közötti űr betöltésére hivatott.","shortLead":"A sportos újdonság a Style és az RS kivitelek közötti űr betöltésére hivatott.","id":"20210701_magyarorszagon_az_uj_skoda_octavia_sportline","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b16710e-784e-493a-92a6-08354c67a062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78449af-474d-4ea7-955c-a3d6df8869d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210701_magyarorszagon_az_uj_skoda_octavia_sportline","timestamp":"2021. július. 01. 07:59","title":"Magyarországon az új Skoda Octavia Sportline","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha valaki nem akarja a mobilapplikációt használni, így is igazolhatja, hogy megkapta a koronavírus elleni védőoltást. ","shortLead":"Ha valaki nem akarja a mobilapplikációt használni, így is igazolhatja, hogy megkapta a koronavírus elleni védőoltást. ","id":"20210701_EESZT_letoltheto_papir_alapu_unios_Covid_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa79ee84-b19c-4334-8141-5d6908d93e65","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_EESZT_letoltheto_papir_alapu_unios_Covid_igazolvany","timestamp":"2021. július. 01. 10:34","title":"Így töltheti le az EESZT-ből a papíralapú uniós Covid-igazolványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2729481-0290-4b75-b4d4-9de51175c675","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A skót falu a 20. század elején néptelenedett el.","shortLead":"A skót falu a 20. század elején néptelenedett el.","id":"20210630_falu_skocia_lawers","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2729481-0290-4b75-b4d4-9de51175c675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfacface-46a8-42d3-9a13-09bdd0037b44","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210630_falu_skocia_lawers","timestamp":"2021. június. 30. 06:02","title":"51 millió forintért vihető egy kísértetjárta falu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46af5af7-7336-4db2-b86c-52eb5eb2d6fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokkal többet vásároltak, mint amennyit fel tudnak használni.","shortLead":"Sokkal többet vásároltak, mint amennyit fel tudnak használni.","id":"20210629_izrael_pfizer_800_ezer_adag_lejaro_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46af5af7-7336-4db2-b86c-52eb5eb2d6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e143eeb-b091-4e18-a07e-bba344b3e64d","keywords":null,"link":"/vilag/20210629_izrael_pfizer_800_ezer_adag_lejaro_vakcina","timestamp":"2021. június. 29. 20:10","title":"800 ezer adag Pfizer-vakcinát dobhatnak ki Izraelben, mert lejár a szavatosságuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c6899d-6ea9-491a-a592-9dbd228f056c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Háromszázezer dollárért (89 millió forintért) kelt el Indina Jones egyik híres fedora kalapja kedden egy Los Angeles-i árverésen. Korábban egy másik kalapért 500 ezret is adtak.



","shortLead":"Háromszázezer dollárért (89 millió forintért) kelt el Indina Jones egyik híres fedora kalapja kedden egy Los Angeles-i...","id":"20210630_Indiana_Jones_egyik_kalapja_haromszazezer_dollarert_kelt_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0c6899d-6ea9-491a-a592-9dbd228f056c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b226d89b-7bc4-4539-af64-a0b5f8890e98","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Indiana_Jones_egyik_kalapja_haromszazezer_dollarert_kelt_el","timestamp":"2021. június. 30. 09:48","title":"Inflálódik Indiana Jones kalapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2916e1b8-d3c0-45a0-91b6-fc60f1b2557e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családügyi miniszter megismételte a kormányzati álláspontot, ami szerint a jogszabály csak a kiskorúakat védi.","shortLead":"A családügyi miniszter megismételte a kormányzati álláspontot, ami szerint a jogszabály csak a kiskorúakat védi.","id":"20210630_novak_katalin_pedofiltorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2916e1b8-d3c0-45a0-91b6-fc60f1b2557e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf61107-f866-401b-b8a8-cd7c2f82dbc5","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_novak_katalin_pedofiltorveny","timestamp":"2021. június. 30. 05:50","title":"Novák Katalin szerint a kritikusoknak azért van bajuk a melegellenes törvénnyel, mert szalagcímekből tájékozódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2b8b25-1020-4222-a222-545f0c90495b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A németek elleni meccset megtisztelte jelenlétével Cambridge hercege és hercegnéje is, és a legnagyobb fiukat sem hagyták otthon, aki így David Beckhammel és Ed Sheerannel egy páholyban nézhette végig az angol csapat győzelmét.","shortLead":"A németek elleni meccset megtisztelte jelenlétével Cambridge hercege és hercegnéje is, és a legnagyobb fiukat sem...","id":"20210630_Gyorgy_herceg_oltonyben_es_nyakkendoben_szurkolta_ki_az_angol_tovabbjutast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d2b8b25-1020-4222-a222-545f0c90495b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cc5597-568a-4d78-961f-09fecfc363e3","keywords":null,"link":"/elet/20210630_Gyorgy_herceg_oltonyben_es_nyakkendoben_szurkolta_ki_az_angol_tovabbjutast","timestamp":"2021. június. 30. 09:47","title":"György herceg öltönyben és nyakkendőben szurkolta ki az angol továbbjutást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]