[{"available":true,"c_guid":"73f6ce21-fbd3-43a5-bdf4-836029fcb5e0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"E heti számában a HVG folytatja tényfeltárását az Orbán család hatvanpusztai birtokáról. ","shortLead":"E heti számában a HVG folytatja tényfeltárását az Orbán család hatvanpusztai birtokáról. ","id":"20210630_Orban_barokk_hatvanpuszta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73f6ce21-fbd3-43a5-bdf4-836029fcb5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017e6dab-3c68-4498-9f07-b03170e076c8","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Orban_barokk_hatvanpuszta","timestamp":"2021. június. 30. 14:48","title":"További titkok derülnek ki az e heti HVG-ből a hatvanpusztai Orbán-birtokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elemzők szerint a drágulás várhatóan nem áll meg, de mérséklődhet.","shortLead":"Elemzők szerint a drágulás várhatóan nem áll meg, de mérséklődhet.","id":"20210629_tankolas_benzin_aremelkedes_toltoallomas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e36477d-24b1-4696-800f-9e68ca59686f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_tankolas_benzin_aremelkedes_toltoallomas","timestamp":"2021. június. 29. 19:58","title":"Kilencéves csúcs közelébe emelkedik a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b0665b-8de8-4b69-ad03-923001e471a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Videoton ellenanyagszintet mért a beoltott dolgozóinál. Az öt vakcina közül négy elindította az antitestek termelését, a kínai azonban nem.","shortLead":"A Videoton ellenanyagszintet mért a beoltott dolgozóinál. Az öt vakcina közül négy elindította az antitestek...","id":"20210630_kinai_vakcina_sinopharm_t_sejtek_immunitas_vedettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b0665b-8de8-4b69-ad03-923001e471a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5922c007-d0f5-4cd5-a96e-48456790d5c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_kinai_vakcina_sinopharm_t_sejtek_immunitas_vedettseg","timestamp":"2021. június. 30. 10:54","title":"Kínai vakcinával oltottakat vizsgáltak itthon, az eredmények alapján többeknél semmilyen védelem nem alakult ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25901b3d-24cf-47c7-8110-09a15a174a97","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két táncos megsérült.","shortLead":"Két táncos megsérült.","id":"20210630_Baleset_az_Operettszinhazban_ledolt_a_diszlet_a_foproban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25901b3d-24cf-47c7-8110-09a15a174a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed2cb26-a048-49d3-8153-c57a6735f3a2","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Baleset_az_Operettszinhazban_ledolt_a_diszlet_a_foproban","timestamp":"2021. június. 30. 09:45","title":"Baleset az Operettszínházban: ledőlt a díszlet a főpróbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezető-üzletasszony szerint tervben sem volt, hogy meghívják. ","shortLead":"A műsorvezető-üzletasszony szerint tervben sem volt, hogy meghívják. ","id":"20210701_Varkonyi_Andrea_Jennifer_Lopez_nem_jon_az_eskuvonkre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca29845-eae8-4f92-b35d-940c4b4567ad","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Varkonyi_Andrea_Jennifer_Lopez_nem_jon_az_eskuvonkre","timestamp":"2021. július. 01. 16:59","title":"Várkonyi Andrea: Jennifer Lopez nem jön az esküvőnkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korlátozzák a fideszes kampányvideók elérését, ne a gyerekeknek kelljen ezeket nézniük – kéri a Momentum a YouTube-ot.","shortLead":"Korlátozzák a fideszes kampányvideók elérését, ne a gyerekeknek kelljen ezeket nézniük – kéri a Momentum a YouTube-ot.","id":"20210630_YouTube_Momentum_gyerekek_fideszes_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53dafdb8-ffe9-4b45-919f-23a0bd7c5004","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_YouTube_Momentum_gyerekek_fideszes_video","timestamp":"2021. június. 30. 19:13","title":"A gyerekekre zúdított fideszes kampányvideók miatt tett panaszt a YouTube-nál a Momentum ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f667a15-2774-44ef-8382-ff543d89df8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban bejelentett Windows 11 elérésére még várni kell, és nem is minden számítógép alkalmas a futtatására. Az alábbi program azt is megmutatja az érintetteknél, hogy milyen tényezők gátolják az új operációs rendszer használatba vételét.","shortLead":"A napokban bejelentett Windows 11 elérésére még várni kell, és nem is minden számítógép alkalmas a futtatására...","id":"20210701_whynotwin11_segedprogram_rendszerkovetelmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f667a15-2774-44ef-8382-ff543d89df8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1b48fe-db21-459c-bc2b-1f22c80e5634","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_whynotwin11_segedprogram_rendszerkovetelmenyek","timestamp":"2021. július. 01. 09:03","title":"Tegye fel ezt a gépére, és megmutatja, min kell változtatnia, hogy megkapja az új Windowst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Enyhül a forróság.","shortLead":"Enyhül a forróság.","id":"20210701_zivatar_figyelmeztetes_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ff344a-0c47-47ba-9388-d46ee3386f99","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_zivatar_figyelmeztetes_meteorologia","timestamp":"2021. július. 01. 05:21","title":"Zivatarokra figyelmeztetnek az ország kétharmadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]