[{"available":true,"c_guid":"6763cccd-a560-4462-8cae-c812044f0924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség fél órán belül elfogta a 46 éves M. Csabát.","shortLead":"A rendőrség fél órán belül elfogta a 46 éves M. Csabát.","id":"20210701_Bosnyak_teri_templom_rongalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6763cccd-a560-4462-8cae-c812044f0924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c684de-bfc6-4355-a8a2-0644f753ea08","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Bosnyak_teri_templom_rongalas","timestamp":"2021. július. 01. 08:01","title":"Egymillió forintos kárt okozott a Bosnyák téri templom kegytárgyait és szobrait megrongáló férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4000d025-b4cc-4475-878e-8367631bd8cc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A forint az ultra alacsony kamatok miatt került erős leértékelődő nyomás alá, az emelés késett és nem elégséges mértékű – kommentálja a jegybanki döntést Surányi György egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke.","shortLead":"A forint az ultra alacsony kamatok miatt került erős leértékelődő nyomás alá, az emelés késett és nem elégséges mértékű...","id":"202126__suranyi_gyorgy__inflaciorol_hadjaratrol_deficitrol__celtevesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4000d025-b4cc-4475-878e-8367631bd8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f3c642-80a3-44d8-9add-755fa5fdeb19","keywords":null,"link":"/360/202126__suranyi_gyorgy__inflaciorol_hadjaratrol_deficitrol__celtevesztes","timestamp":"2021. július. 02. 07:00","title":"Surányi György: Súlyos megszorítás jön, bár a kormány ezt a szót nem ismeri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e859c26c-8a26-4f6d-b796-36df2e109a16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A párizsiaknak és Ramosnak is lesz mit bizonyítani a következő szezonban.","shortLead":"A párizsiaknak és Ramosnak is lesz mit bizonyítani a következő szezonban.","id":"20210701_A_PSGhez_igazol_Sergio_Ramos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e859c26c-8a26-4f6d-b796-36df2e109a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ddb14af-65ee-416c-aff8-ceb4acc561e8","keywords":null,"link":"/sport/20210701_A_PSGhez_igazol_Sergio_Ramos","timestamp":"2021. július. 01. 21:51","title":"A PSG-hez igazol Sergio Ramos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88efa718-f90f-4b00-94d1-28fb3bcea8e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Autodaféra, megkövezésre nem vállalkozunk” – nyilatkozta a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának válogatója arról, miért hívták meg Eszenyi Enikőt a zsűribe. Vitatkozni szerinte azért nem lehetett az ügyről, mert nem készült róla előadás.","shortLead":"„Autodaféra, megkövezésre nem vállalkozunk” – nyilatkozta a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának válogatója arról...","id":"20210701_Eszenyi_osszes_zaklatottja_adja_vissza_a_Kossuthdijat__a_kisvardai_fesztival_valogatoja_Eszenyi_zsurizeserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88efa718-f90f-4b00-94d1-28fb3bcea8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3325b9-8847-4ef7-9b4e-6eacea4b9e61","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Eszenyi_osszes_zaklatottja_adja_vissza_a_Kossuthdijat__a_kisvardai_fesztival_valogatoja_Eszenyi_zsurizeserol","timestamp":"2021. július. 01. 12:50","title":"„Eszenyi összes zaklatottja adja vissza a Kossuth-díját” – a kisvárdai fesztivál válogatója Eszenyi zsűrizéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áruházlánc szerint vásárlóik és a munkatársaik semmit sem éreznek majd a változásból.","shortLead":"Az áruházlánc szerint vásárlóik és a munkatársaik semmit sem éreznek majd a változásból.","id":"20210630_tesco_ingatlan_elad_visszaberel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1074dadf-4fdb-41ac-9343-06bf30560864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_tesco_ingatlan_elad_visszaberel","timestamp":"2021. június. 30. 18:40","title":"Eladja több mint egy tucat áruházi ingatlanát a Tesco Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150","c_author":"Lengyel László","category":"360","description":"A magát sokadik alkalommal átvertnek gondoló vezető és az \"elhagyott barát\" összecsapása. Ahogy annak idején Simicskára, immár Matolcsy Györgyre sincs szüksége Orbán Viktornak. Vélemény.","shortLead":"A magát sokadik alkalommal átvertnek gondoló vezető és az \"elhagyott barát\" összecsapása. Ahogy annak idején...","id":"20210701_Lengyel_Laszlo_A_MatolcsyOrban_hideg_polgarhaborurol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1982caf8-8285-40e7-9f58-06aceae4f307","keywords":null,"link":"/360/20210701_Lengyel_Laszlo_A_MatolcsyOrban_hideg_polgarhaborurol","timestamp":"2021. július. 01. 15:00","title":"Lengyel László: A Matolcsy–Orbán hideg polgárháborúról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605056f3-5b50-4f4e-8a4f-965ca2e9ef1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új rendelkezésből az is kiderül, mit tehetnek a magyar védettségi igazolvánnyal nem rendelkező uniós polgárok.

","shortLead":"Az új rendelkezésből az is kiderül, mit tehetnek a magyar védettségi igazolvánnyal nem rendelkező uniós polgárok.

","id":"20210630_Megjelent_a_rendelet_az_unios_Covidigazolvanyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=605056f3-5b50-4f4e-8a4f-965ca2e9ef1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d3e375-a5e9-4656-a85b-2c08d776d924","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Megjelent_a_rendelet_az_unios_Covidigazolvanyrol","timestamp":"2021. június. 30. 23:00","title":"Megjelent a rendelet az uniós Covid-igazolványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7604919-b813-4102-9823-09a698314cf7","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"3,6 milliárd ember számára nem érhetők el például a hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások.","shortLead":"3,6 milliárd ember számára nem érhetők el például a hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások.","id":"20210701_ENSZ_a_globalis_lakossag_negyede_nem_jut_hozza_ihato_vizhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7604919-b813-4102-9823-09a698314cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc677a2-e807-474a-8d0e-ac2a32d9d338","keywords":null,"link":"/zhvg/20210701_ENSZ_a_globalis_lakossag_negyede_nem_jut_hozza_ihato_vizhez","timestamp":"2021. július. 01. 21:31","title":"ENSZ: a globális lakosság negyede nem jut hozzá iható vízhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]