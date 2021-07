Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f3049d1e-79d3-4a10-a4a0-c5f927ffcc18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Nem hagyhatjuk, hogy suttyomban lopják el alólunk a gyorsforgalmi utakat” – írta a Facebookon Budapest főpolgármestere.","shortLead":"„Nem hagyhatjuk, hogy suttyomban lopják el alólunk a gyorsforgalmi utakat” – írta a Facebookon Budapest főpolgármestere.","id":"20210701_karacsony_gergely_koncesszio_autopalya_gyorsforgalmi_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3049d1e-79d3-4a10-a4a0-c5f927ffcc18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f89fdd0-d445-44e7-9c08-5f646e229f9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210701_karacsony_gergely_koncesszio_autopalya_gyorsforgalmi_ut","timestamp":"2021. július. 01. 14:34","title":"Karácsony Gergely az Európai Bizottsághoz fordul, amiért a kormány 35 évre koncesszióba adná az autópályákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f667a15-2774-44ef-8382-ff543d89df8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban bejelentett Windows 11 elérésére még várni kell, és nem is minden számítógép alkalmas a futtatására. Az alábbi program azt is megmutatja az érintetteknél, hogy milyen tényezők gátolják az új operációs rendszer használatba vételét.","shortLead":"A napokban bejelentett Windows 11 elérésére még várni kell, és nem is minden számítógép alkalmas a futtatására...","id":"20210701_whynotwin11_segedprogram_rendszerkovetelmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f667a15-2774-44ef-8382-ff543d89df8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1b48fe-db21-459c-bc2b-1f22c80e5634","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_whynotwin11_segedprogram_rendszerkovetelmenyek","timestamp":"2021. július. 01. 09:03","title":"Tegye fel ezt a gépére, és megmutatja, min kell változtatnia, hogy megkapja az új Windowst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290620b0-ffe1-4b2c-8140-bbf018e859f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1984-ben már volt olyan kísérlet, amit ma online vásárlásnak hívnánk, tíz évvel később lehetett a neten rendelni ételt, de oda, hogy a kétfaktoros azonosítás is elterjedjen, csak az elmúlt pár évben jutottunk el. A technika már rég alkalmas arra, hogy bárki a neten fizethessen, a fő feladat arról meggyőzni az embereket, hogy ez igenis biztonságos. Főleg úgy, hogy a legnagyobb biztonsági rést maguk a felhasználók jelentik.","shortLead":"1984-ben már volt olyan kísérlet, amit ma online vásárlásnak hívnánk, tíz évvel később lehetett a neten rendelni ételt...","id":"20210702_online_fizetes_biztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290620b0-ffe1-4b2c-8140-bbf018e859f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc66c27-9ffe-4f37-a111-9a1719baf060","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_online_fizetes_biztonsag","timestamp":"2021. július. 02. 11:13","title":"Egy brit nyugdíjastól a kétfaktoros azonosításig: ön meddig jutott az online fizetésben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ef484e-b483-4219-93b6-93b0c485c984","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A stadionokban, a szurkolói zónákban és kocsmákban is sokan jártak azok közül, akiket néhány nappal a skót válogatott meccsei után koronavírus-fertőzöttként diagnosztizáltak.","shortLead":"A stadionokban, a szurkolói zónákban és kocsmákban is sokan jártak azok közül, akiket néhány nappal a skót válogatott...","id":"20210630_skot_koronavirus_Eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78ef484e-b483-4219-93b6-93b0c485c984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948c2998-5ab8-41f2-a21e-e92257df6d49","keywords":null,"link":"/sport/20210630_skot_koronavirus_Eb","timestamp":"2021. június. 30. 16:16","title":"Egy kutatás szerint közel kétezer skót koronavírus-fertőzés köthető az Eb-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Soha nem látott mértékben vesznek fel lakáshitelt a magyarok, márciusban, áprilisban és májusban is 100 milliárd forint felett alakult a kihelyezés, amire korábban még nem volt példa. A járvány csak kis mértékben fogta vissza a lakáshitelek bővülését, de ezt is ellensúlyozza a növekvő kereslet, amit részben a 2021-ben bevezetett állami támogatások is fűtenek. A Bank360 szakértői a már korábban bevezetett családtámogatási elemek lakáshitelpiacra gyakorolt hatását vizsgálták.","shortLead":"Soha nem látott mértékben vesznek fel lakáshitelt a magyarok, márciusban, áprilisban és májusban is 100 milliárd forint...","id":"20210702_lakashitel_csok_babavaro_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7872db-7a2d-436a-971a-25fd10cb943b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_lakashitel_csok_babavaro_bank360","timestamp":"2021. július. 02. 09:54","title":"Állami milliárdok állnak a lakáshitelpiac robbanása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit-svéd gyógyszercég időközben egy olyan vakcina tesztjeit is elkezdte, amely a jövőben várható koronavírus-variánsok ellen védene.","shortLead":"A brit-svéd gyógyszercég időközben egy olyan vakcina tesztjeit is elkezdte, amely a jövőben várható...","id":"20210702_astrazeneca_vedettseg_vedelem_hatekonysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b69c6e-1a07-43b3-a9f0-96b7513eaddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_astrazeneca_vedettseg_vedelem_hatekonysag","timestamp":"2021. július. 02. 10:45","title":"Legalább egy évig védhet az AstraZeneca oltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai adatok alapján úgy tűnik, az ott használt vakcinák valóban majdnem teljes védelmet nyújtanak a halálos fertőzés és a súlyos tünetek ellen is.","shortLead":"Az amerikai adatok alapján úgy tűnik, az ott használt vakcinák valóban majdnem teljes védelmet nyújtanak a halálos...","id":"20210630_usa_koronavirus_covid_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afcb2b32-e577-4c52-99d6-12b741c9818c","keywords":null,"link":"/vilag/20210630_usa_koronavirus_covid_oltas","timestamp":"2021. június. 30. 20:54","title":"A májusban koronavírusban elhunyt amerikaiak 99,2 százaléka nem kapott oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c692046-6084-49db-b720-811ef4cbc9c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lyttonban kedden közel 50 fokot mértek, evakuálni is kellett a település lakosságát a futótüzek miatt.","shortLead":"Lyttonban kedden közel 50 fokot mértek, evakuálni is kellett a település lakosságát a futótüzek miatt.","id":"20210702_Hoseg_Kanadaban_Szinte_a_teljesen_leegett_egy_falu_a_tuzvesz_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c692046-6084-49db-b720-811ef4cbc9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672f66e9-5b61-4c97-8860-3dd2437387a6","keywords":null,"link":"/vilag/20210702_Hoseg_Kanadaban_Szinte_a_teljesen_leegett_egy_falu_a_tuzvesz_miatt","timestamp":"2021. július. 02. 08:56","title":"Hőség Kanadában: Szinte teljesen leégett egy falu a tűzvész miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]