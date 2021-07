Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száznál is kevesebb beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Száznál is kevesebb beteget ápolnak kórházban.","id":"20210702_Nincs_ujabb_elhunyt_37_fertozottet_azonositottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64d100a-4bb6-407f-84f0-0e5ea80b478d","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_Nincs_ujabb_elhunyt_37_fertozottet_azonositottak","timestamp":"2021. július. 02. 09:31","title":"Nincs újabb elhunyt, 37 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e8f555-4428-4ec1-9b7d-f07c322a64d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank szerint a változtatás díjmentességét akkor is lehetővé kell tenni az ügyfeleknek, ha magasabb törlesztőrészletet szeretnének fizetni.","shortLead":"A jegybank szerint a változtatás díjmentességét akkor is lehetővé kell tenni az ügyfeleknek, ha magasabb...","id":"20210702_moratorium_ingyenes_szerzodesmodositas_mnb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2e8f555-4428-4ec1-9b7d-f07c322a64d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76df3fba-8bf7-464f-ac21-3490bf3ed6ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_moratorium_ingyenes_szerzodesmodositas_mnb","timestamp":"2021. július. 02. 12:26","title":"Fontos üzenetet küldött a bankoknak az MNB a hitelmoratórium ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ba2c5d-4296-44fd-897d-fa5bf06b082f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG GT C Roadsterhez választott valaki igazán eredeti megjelenést. ","shortLead":"A Mercedes-AMG GT C Roadsterhez választott valaki igazán eredeti megjelenést. ","id":"20210628_MercedesAMG_GTC_Roadster_egyedi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04ba2c5d-4296-44fd-897d-fa5bf06b082f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed91c55f-6e0a-45e2-b587-e9612dcf2216","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_MercedesAMG_GTC_Roadster_egyedi","timestamp":"2021. július. 02. 04:21","title":"Csónakkékben, narancsszínnel igazán egyedi a Mercedes-AMG GT kabriója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium államtitkára Karácsony Gergelyről is mondott ezt-azt. A főpolgármester szerinte csak „kesztyűbáb”.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium államtitkára Karácsony Gergelyről is mondott ezt-azt. A főpolgármester szerinte csak „kesztyűbáb”.","id":"20210702_tallai_andras_ado_adozas_gyurcsany_ferenc_karacsony_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93eb838e-926b-4653-a89c-d6e09247cddc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_tallai_andras_ado_adozas_gyurcsany_ferenc_karacsony_gergely","timestamp":"2021. július. 02. 10:21","title":"Tállai szerint Gyurcsányék adóterrorra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"A tippjátékunk résztvevőinek elsöprő többsége, tizenegyből nyolcan azt mondták, hogy Belgium bejut az elődöntőbe, Hrutka János, Szijjártó Péter és Szilágyi Áron egyenesen győztesnek várja a belgákat – rajtuk kívül Szél Bernadettnek maradt a negyeddöntők előtt esélye arra, hogy a végső győztest eltalálja, ő a spanyolokra gondolt. Anglia négy közé jutására is sokan tippeltek – sőt, ha igazuk lenne, akkor az angolok csak a döntőben kapnának ki. A legbátrabb azért Bárdos András volt, aki már az Eb előtt megmondta, hogy Dánia negyeddöntős lesz, sőt arra is tippelt, hogy a dánok még ebből a körből is továbbjutnak.","shortLead":"A tippjátékunk résztvevőinek elsöprő többsége, tizenegyből nyolcan azt mondták, hogy Belgium bejut az elődöntőbe...","id":"20210702_kezdo_tizenegy_negyeddonto_tippek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcde95d-e9c1-4360-a9ff-76a56d895b82","keywords":null,"link":"/sport/20210702_kezdo_tizenegy_negyeddonto_tippek","timestamp":"2021. július. 02. 13:22","title":"Kezdő tizenegy: Ha egyszer nem Franciaország nyeri az Eb-t, akkor ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9ee42f-40fa-48b4-ad1d-b7809c55d3a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szivárgó tenger alatti gázcső gyulladt ki a Mexikói-öbölben. A tűzről készült felvételek pokoli hangulatot árasztanak.","shortLead":"Szivárgó tenger alatti gázcső gyulladt ki a Mexikói-öbölben. A tűzről készült felvételek pokoli hangulatot árasztanak.","id":"20210703_gazrobbanas_szivargas_mexikoiobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf9ee42f-40fa-48b4-ad1d-b7809c55d3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfb603c-2d7a-4884-a881-477e6bced559","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_gazrobbanas_szivargas_mexikoiobol","timestamp":"2021. július. 03. 11:35","title":"A pokol kapuja nyílt meg, vagy Godzilla ébredezik a Mexikói-öbölben? Ilyen egy víz alatti gázrobbanás videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint 50 lakót kellett kimenekíteni a házból.","shortLead":"Több mint 50 lakót kellett kimenekíteni a házból.","id":"20210702_tuz_pecs_tarsashaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ffeb28-d839-4bbc-872c-303f302501b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_tuz_pecs_tarsashaz","timestamp":"2021. július. 02. 20:26","title":"Tűz ütött ki egy ötemeletes társasházban Pécsen, két embert kórházba vittek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eladott vakcinák már Szlovákián kívül vannak.","shortLead":"Az eladott vakcinák már Szlovákián kívül vannak.","id":"20210702_szputnyik_v_vakcina_szlovakia_visszavasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb94d04-ca60-4606-aa10-845046baec60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_szputnyik_v_vakcina_szlovakia_visszavasarlas","timestamp":"2021. július. 02. 21:22","title":"Az oroszok visszavásároltak 160 ezer adag Szputnyik V vakcinát Szlovákiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]