[{"available":true,"c_guid":"3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az azonosítatlan légi jelenségekről szóló amerikai jelentést nagyon várták, de az nem talált magyarázatot a vizsgált esetekre, és bizonyítékot sem arra, hogy földönkívüliek látogatására utalnának. Mindenesetre több, mint százból 18 esetben nem tudják az amerikai hírszerzők, mi lehet az \"ismeretlen repülő tárgy\". A vizsgálat folytatódik, az igazság még mindig odaát van. ","shortLead":"Az azonosítatlan légi jelenségekről szóló amerikai jelentést nagyon várták, de az nem talált magyarázatot a vizsgált...","id":"202126__amerikai_ufojelentes__nincs_bizonyitek__eszlelesek__az_igazsag_meg_odaat_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9765a36-b1df-460d-aea3-f21af35a5f04","keywords":null,"link":"/360/202126__amerikai_ufojelentes__nincs_bizonyitek__eszlelesek__az_igazsag_meg_odaat_van","timestamp":"2021. július. 01. 17:00","title":"Új erőre kaptak az UFO-hívők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6395ed1b-d2ef-4533-853e-a673a596ac74","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem semmisítették meg a vitatott pontot, de pontosításra szólították fel az országgyűlést, mert a mostani szöveg nem világos.","shortLead":"Nem semmisítették meg a vitatott pontot, de pontosításra szólították fel az országgyűlést, mert a mostani szöveg nem...","id":"20210701_alkotmanybirosag_ab_kuruzslas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6395ed1b-d2ef-4533-853e-a673a596ac74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6739a1-05c6-4531-90bc-f77837bdec99","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_alkotmanybirosag_ab_kuruzslas","timestamp":"2021. július. 01. 18:46","title":"Az Alkotmánybíróság szerint is homályos a kuruzslás elleni törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tragédiák többsége elkerülhető volna.","shortLead":"A tragédiák többsége elkerülhető volna.","id":"20210702_katasztrofavedelem_lakastuzek_osszesites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd60160b-2c43-4d0b-88ba-2aae7e58cc3f","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_katasztrofavedelem_lakastuzek_osszesites","timestamp":"2021. július. 02. 16:55","title":"Fél év alatt 42-en haltak meg lakástűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdef0f19-234b-441b-84d1-7b866f8056b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem értett meg, ezért komolyan vett egy focis viccet Sára Botond volt józsefvárosi polgármester, fővárosi kormányhivatali vezető, aki ráadásul a baloldalt és a jelenlegi kerületvezetést tette ezért felelőssé.","shortLead":"Nem értett meg, ezért komolyan vett egy focis viccet Sára Botond volt józsefvárosi polgármester, fővárosi...","id":"20210701_Sara_Botond_jozsefvaros_baloldal_vicc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdef0f19-234b-441b-84d1-7b866f8056b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cc8776-40ab-4d0a-af37-0e09ae701aa5","keywords":null,"link":"/sport/20210701_Sara_Botond_jozsefvaros_baloldal_vicc","timestamp":"2021. július. 01. 18:05","title":"Sára Botond nem érti a viccet, de azért is a baloldalt hibáztatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2571cb-483c-4f6f-a94d-760fcfca7454","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bealkonyult az olasz Lega terveinek, az új európai jobboldali pártcsoport valószínűleg nem jön létre, annyira nem akarja senki más - írja oldalán a római lap. A dolog főleg Salvininek fontos, aki Európában egyre veszít a mozgásteréből. Meloni is csak azért írta alá pénteken a közös chartát, mert Orbán meggyőzhette.","shortLead":"Bealkonyult az olasz Lega terveinek, az új európai jobboldali pártcsoport valószínűleg nem jön létre, annyira nem...","id":"20210703_Repubblica_Orbanek_uj_partcsoportja_valoszinuleg_mar_meg_is_halt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e2571cb-483c-4f6f-a94d-760fcfca7454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870d2404-9e57-4390-b8b2-b8e67b9a8933","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_Repubblica_Orbanek_uj_partcsoportja_valoszinuleg_mar_meg_is_halt","timestamp":"2021. július. 03. 09:49","title":"Repubblica: Orbánék új pártcsoportja már halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a70a661-1c6e-4859-97a6-a88230f0e8d2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU Tanácsának is segítenie kell Orbán Viktor ellen, írja a German Marshall Fund politikai elemzője az Euronews-on.","shortLead":"Az EU Tanácsának is segítenie kell Orbán Viktor ellen, írja a German Marshall Fund politikai elemzője az Euronews-on.","id":"20210702_Hegedus_Daniel_politikai_elemzo_homofobtorveny_Europai_Unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a70a661-1c6e-4859-97a6-a88230f0e8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edff7478-1ce2-4505-8336-6a005f0731b9","keywords":null,"link":"/360/20210702_Hegedus_Daniel_politikai_elemzo_homofobtorveny_Europai_Unio","timestamp":"2021. július. 02. 07:30","title":"Hegedűs Dániel politikai elemző: Az Uniónak lépnie kell a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ítélethirdetésre négy év után került sor. M. az utolsó szó jogán azt mondta: az elmúlt hat hónapot magánzárkában töltötte, ahol volt ideje gondolkodni. Családot szeretne.","shortLead":"Az ítélethirdetésre négy év után került sor. M. az utolsó szó jogán azt mondta: az elmúlt hat hónapot magánzárkában...","id":"20210702_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7801b5f7-f02d-49b0-bf51-ace9e6b9478e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset","timestamp":"2021. július. 02. 11:14","title":"M. Richárd másodfokon enyhébb büntetést kapott a Dózsa György úti baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő egy pénzügyi cégre szerette volna bízni a feladatot, de a bíróság az apját sem zárta ki a körből.","shortLead":"Az énekesnő egy pénzügyi cégre szerette volna bízni a feladatot, de a bíróság az apját sem zárta ki a körből.","id":"20210701_britney_spears_kereset_birosag_vagyon_gyamsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2424de16-4ebf-47ba-8617-390c5d9ea2b1","keywords":null,"link":"/elet/20210701_britney_spears_kereset_birosag_vagyon_gyamsag","timestamp":"2021. július. 01. 11:56","title":"Britney Spears apja továbbra is rendelkezhet lánya vagyona felett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]