[{"available":true,"c_guid":"29cb2edd-abeb-4cb4-8b9c-df825a8b25b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A függetlenségi parádéra készülnek így. A kritikusok szexizmussal, nőgyűlölettel vádolják a védelmi tárcát.","shortLead":"A függetlenségi parádéra készülnek így. A kritikusok szexizmussal, nőgyűlölettel vádolják a védelmi tárcát.","id":"20210703_ukrajna_katonai_parade_magassarku_masirozas_katonanok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29cb2edd-abeb-4cb4-8b9c-df825a8b25b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c25a4d8-b004-45ea-bc13-bb51ddf10b46","keywords":null,"link":"/vilag/20210703_ukrajna_katonai_parade_magassarku_masirozas_katonanok","timestamp":"2021. július. 03. 15:25","title":"Kivágták a biztosítékot a magassarkúban masíroztatott katonanők Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszélyhelyzetek alatt lejárt, illetve lejáró okmányokra egységes szabályozás van Magyarországon, azonban uniós rendelkezések miatt a jogosítványokra eltérő határidők vonatkoznak.","shortLead":"A veszélyhelyzetek alatt lejárt, illetve lejáró okmányokra egységes szabályozás van Magyarországon, azonban uniós...","id":"20210705_Tiz_honappal_tovabb_ervenyesek_a_lejart_jogositvanyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e4b1f3-c88a-4675-9584-9c76384ee7ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Tiz_honappal_tovabb_ervenyesek_a_lejart_jogositvanyok","timestamp":"2021. július. 05. 11:45","title":"Tíz hónappal tovább érvényesek a lejárt jogosítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ideiglenes intézkedéssel gyorsítanák az átkelést. Magyarországra most kizárólag az autópályán lehet bejutni a röszkei átkelőnél.","shortLead":"Az ideiglenes intézkedéssel gyorsítanák az átkelést. Magyarországra most kizárólag az autópályán lehet bejutni...","id":"20210703_roszke_hataratkelo_cssak_kilepes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154488b0-5cf8-4fc6-88cd-a9f0a252f85e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_roszke_hataratkelo_cssak_kilepes","timestamp":"2021. július. 03. 14:50","title":"Autósok, figyelem: Röszkénél csak kifelé használható a közúti határátkelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"487c7e5d-118a-4b10-a828-e8457cf487fb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Annyira minden az angolok mellett van a 21:00-kor kezdődő meccsen, hogy az már gyanús.","shortLead":"Annyira minden az angolok mellett van a 21:00-kor kezdődő meccsen, hogy az már gyanús.","id":"20210703_focieb_pp_szombat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=487c7e5d-118a-4b10-a828-e8457cf487fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68602daa-8c6a-4da4-9a3b-d9e409a4a72f","keywords":null,"link":"/sport/20210703_focieb_pp_szombat","timestamp":"2021. július. 03. 15:08","title":"Itt visszanézheti, mi történt az Eb szombati napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3ceb5a-9d91-4656-b45b-036b195c901c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A harmadik kétharmados győzelem után pörgött fel az építkezés Hatvanpusztán, a miniszterelnök apja, Orbán Győző tulajdonában lévő birtokon. Az óriási igényességgel készülő beruházás összköltsége elérheti a 10 milliárd forintot is. A kormány szerint semmi közünk ahhoz, hogy Orbán Győző mire költi a közbeszerzéseken keresett pénzt (bár 10 milliárdot még az ő cégei sem profitálnak), Gulyás Gergely pedig esküszik, itt majorság lesz, többségében gazdasági épületekkel. Legalábbis a miniszterelnök ezt mondta neki, és miért is kételkedne. A HVG által készített, illetve birtokunkba jutott képeken azonban teremgarázsok bejárata, liftaknák és egy impozánsnak mutatkozó magánkönyvtár is látható. Utóbbiak szerint idősebb Orbán pont arról álmodik, mint a fia.","shortLead":"A harmadik kétharmados győzelem után pörgött fel az építkezés Hatvanpusztán, a miniszterelnök apja, Orbán Győző...","id":"20210704_Hatvanpuszta_major_orban_Viktor_orban_Gyozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec3ceb5a-9d91-4656-b45b-036b195c901c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fba3f1-5558-4eb4-9b56-b83708329e2e","keywords":null,"link":"/360/20210704_Hatvanpuszta_major_orban_Viktor_orban_Gyozo","timestamp":"2021. július. 04. 11:10","title":"Galéria az Orbán család hatvanpusztai birtokáról: Újabb belső képek és légi felvételek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d2301f-d6f4-4a75-b82d-f581de9aa9a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford F-150 Raptor műanyag építőelemekből összeállítható változata 42 centiméter hosszú.","shortLead":"A Ford F-150 Raptor műanyag építőelemekből összeállítható változata 42 centiméter hosszú.","id":"20210705_a_legnepszerubb_amerikai_monstrum_terepjaro_is_megkapta_lego_valtozatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8d2301f-d6f4-4a75-b82d-f581de9aa9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a13f191-8aa5-4a0a-9b6e-400429c8d04a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_a_legnepszerubb_amerikai_monstrum_terepjaro_is_megkapta_lego_valtozatat","timestamp":"2021. július. 05. 10:15","title":"A legnépszerűbb amerikai monstrum terepjáró is megkapta Lego Technic változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcc27fa-4c3e-4779-9e19-bad9681a4ba3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felmerült, hogy a gépet iszlamista lázadók támadták meg, de utólag kiderült, hogy baleset történt.","shortLead":"Felmerült, hogy a gépet iszlamista lázadók támadták meg, de utólag kiderült, hogy baleset történt.","id":"20210704_katonai_repulogep_fulop_szigetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bcc27fa-4c3e-4779-9e19-bad9681a4ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d214d6-ba03-463d-a711-8a8ca4a16abf","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_katonai_repulogep_fulop_szigetek","timestamp":"2021. július. 04. 12:10","title":"92 emberrel a fedélzetén lezuhant egy katonai gép a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf71e415-16eb-4fea-81fc-d42a562e9297","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A versenyeken kívül mindenki szerint nagyon kedves Abhimanyu Mishra, aki 12 évesen lett nagymester Budapesten. A sakkban viszont nem ismer kegyelmet.","shortLead":"A versenyeken kívül mindenki szerint nagyon kedves Abhimanyu Mishra, aki 12 évesen lett nagymester Budapesten...","id":"20210703_sakk_nagymester_abhimanyu_mishra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf71e415-16eb-4fea-81fc-d42a562e9297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac68ba5d-d944-4f50-b30d-f7431af29746","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_sakk_nagymester_abhimanyu_mishra","timestamp":"2021. július. 03. 17:10","title":"„A legjobb, hogy bánthatod az ellenfeled” – Így látja a sakkot a világ legfiatalabb nagymestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]