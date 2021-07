Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Fontos elveket áldozott fel a Fidesz annak érdekében, hogy a saját politikai narratíváját tudja hangsúlyozni és olyasminek a megszavazásával vádolhassa az Európai Parlamentet, ami egyébként nincs benne az elfogadott szövegben.","shortLead":"Fontos elveket áldozott fel a Fidesz annak érdekében, hogy a saját politikai narratíváját tudja hangsúlyozni és...","id":"20210705_fidesz_ep_nemek_kozotti_egyenloseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2377d5e5-d200-4a8d-b744-22c35123188d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210705_fidesz_ep_nemek_kozotti_egyenloseg","timestamp":"2021. július. 05. 09:00","title":"A nők jogaira és egészségére mondott nemet a Fidesz az EP-ben, nem arra, hogy férfiak szüljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dc2a10-e541-4cdd-a6e9-b83029b94247","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ezt jósolja a Financial Times, amely szerint az 1700 milliárd dollár értékű cég már olyan olajozottan működik, hogy a vezetést hétfőn átvevő, kevésbé kreatív utód, Andy Jassy is a globális gazdaság legsikeresebb vállalatai között fejlesztheti tovább.","shortLead":"Ezt jósolja a Financial Times, amely szerint az 1700 milliárd dollár értékű cég már olyan olajozottan működik...","id":"20210705_Bezos_az_urbe_megy_de_az_Amazon_marad_az_elvonalban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81dc2a10-e541-4cdd-a6e9-b83029b94247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7109b9-1fe5-4f78-8eeb-61ad1357f6a4","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_Bezos_az_urbe_megy_de_az_Amazon_marad_az_elvonalban","timestamp":"2021. július. 05. 13:40","title":"Bezos az űrbe megy, de az Amazon marad az élvonalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eddig is jelen volt, de immár megkerülhetetlen főszereplő lesz a Mészáros család az agráriumban. ","shortLead":"Eddig is jelen volt, de immár megkerülhetetlen főszereplő lesz a Mészáros család az agráriumban. ","id":"202126_agrolink_ifjabb_meszaros_pozicioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8f1207-6774-4c67-8007-8d527d9221b4","keywords":null,"link":"/360/202126_agrolink_ifjabb_meszaros_pozicioban","timestamp":"2021. július. 06. 12:00","title":"Ifj. Mészáros most már a mezőgazdaságban is kaszálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e119c3-fa0e-4730-9842-ee74628e519a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Heteken belül megnyitják a kincsesbányai vízbázist a feol.hu szerint.","shortLead":"Heteken belül megnyitják a kincsesbányai vízbázist a feol.hu szerint.","id":"20210705_velencei_to_vizpotlas_halpusztulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68e119c3-fa0e-4730-9842-ee74628e519a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e7a7f9-3a0b-4f8f-9463-469f96d2c813","keywords":null,"link":"/zhvg/20210705_velencei_to_vizpotlas_halpusztulas","timestamp":"2021. július. 05. 14:46","title":"Karsztvízzel töltik fel a Velencei-tavat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kéri a Greenpeace és az UNESCO is a Fertő tó partján zajló beruházás leállítását, a kormány hajthatatlan.","shortLead":"Hiába kéri a Greenpeace és az UNESCO is a Fertő tó partján zajló beruházás leállítását, a kormány hajthatatlan.","id":"20210704_Meszaros_cege_folytatja_a_30_milliardos_Fertotavi_beruhazast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba7eb17-10cb-4006-ac27-991ec290335c","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Meszaros_cege_folytatja_a_30_milliardos_Fertotavi_beruhazast","timestamp":"2021. július. 04. 21:43","title":"Mészáros cége folytatja a 30 milliárdos Fertő tavi beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ffc915-1995-401d-a3a1-c6e9e50a12e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itt az ideje végre kikapcsolni a képernyőt és újra felfedezni a világot – áll a Telekom közleményében, melyben a vállalat tőle kissé szokatlan módon arra buzdítja ügyfeleit, hogy a hosszú online bezártság után ne csak digitálisan keressék az élményeket, hanem éljék át ismét a személyes találkozásokat.","shortLead":"Itt az ideje végre kikapcsolni a képernyőt és újra felfedezni a világot – áll a Telekom közleményében, melyben...","id":"20210705_telekom_offline_elmenyek_bezarasok_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67ffc915-1995-401d-a3a1-c6e9e50a12e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5963120f-ab69-4241-9d46-756c4bac15bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_telekom_offline_elmenyek_bezarasok_utan","timestamp":"2021. július. 05. 20:03","title":"A Telekom szól: jobb, ha most kikapcsolja a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f08f90f-3a26-4f1d-a840-5fb4bb8264ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szoftver elsősorban abban segíthet, hogy az orvos célzott kezelést tudjon választani. „Nagyon boldog vagyok, hogy berúgtuk a gólt” – mondta Peták István rákkutató.","shortLead":"A szoftver elsősorban abban segíthet, hogy az orvos célzott kezelést tudjon választani. „Nagyon boldog vagyok...","id":"20210706_petak_istvan_mesterseges_intelligencia_rakkutatas_daganat_gyogyszer_oncompass_medicine","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f08f90f-3a26-4f1d-a840-5fb4bb8264ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53eb4af-9a2b-4d79-ae6a-139143677a9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_petak_istvan_mesterseges_intelligencia_rakkutatas_daganat_gyogyszer_oncompass_medicine","timestamp":"2021. július. 06. 13:40","title":"Magyar kutatók bizonyították, hogy a mesterséges intelligencia a rákos betegeken is segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1405f80-4f69-4003-b137-6df38f91b8b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiberbiztonság címszó alatt kezdett el vizsgálódni a nyugati befektetési piacon terjeszkedő Didire a kínai állam.","shortLead":"Kiberbiztonság címszó alatt kezdett el vizsgálódni a nyugati befektetési piacon terjeszkedő Didire a kínai állam.","id":"20210705_Ket_nappal_azutan_hogy_kifutott_a_Wall_Streetre_Peking_lecsapott_a_kinai_Uberre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1405f80-4f69-4003-b137-6df38f91b8b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c97a3c-bac1-4b5f-9e31-513f2eae2805","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_Ket_nappal_azutan_hogy_kifutott_a_Wall_Streetre_Peking_lecsapott_a_kinai_Uberre","timestamp":"2021. július. 05. 18:40","title":"Két nappal azután, hogy kifutott a Wall Streetre, Peking lecsapott a kínai 