[{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"","category":"tudomany","description":"Félezer üzletet volt kénytelen bezárni a Coop Sweden, amely csak az egyik áldozata a világszerte több szervezetet érintő kolosszális kibertámadásnak.","shortLead":"Félezer üzletet volt kénytelen bezárni a Coop Sweden, amely csak az egyik áldozata a világszerte több szervezetet...","id":"20210704_Kibertamadas_utotte_ki_a_Coop_sved_bolthalozatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1eb09ca-161b-47cf-a1d2-ea779df033ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_Kibertamadas_utotte_ki_a_Coop_sved_bolthalozatat","timestamp":"2021. július. 04. 14:37","title":"Kibertámadás ütötte ki a Coop svéd bolthálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológia japán kutatók szerint segíthet megmenteni a növényeket és állatokat a kihalástól.","shortLead":"A technológia japán kutatók szerint segíthet megmenteni a növényeket és állatokat a kihalástól.","id":"20210705_sperma_spermium_urkutatas_egerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5201cab8-46f9-48f1-a18e-a64f6b06b21b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_sperma_spermium_urkutatas_egerek","timestamp":"2021. július. 05. 11:47","title":"Űrbéli spermából születtek egerek, ugyanolyanok, mint a földiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e82766a-7a71-43ab-8477-8064f44a37e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eredetileg tervezettnél egy kicsit szerényebb körülmények között pihenhetnek a lovak Kisvárdán.","shortLead":"Az eredetileg tervezettnél egy kicsit szerényebb körülmények között pihenhetnek a lovak Kisvárdán.","id":"20210706_kisvardai_lorehabilitacios_kozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e82766a-7a71-43ab-8477-8064f44a37e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11fc7c7-8bb6-4774-9d47-b7b85aa38ff0","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_kisvardai_lorehabilitacios_kozpont","timestamp":"2021. július. 06. 07:07","title":"Idén megépül a kisvárdai lórehabilitációs központ, de termálvíz nem lesz benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dc2a10-e541-4cdd-a6e9-b83029b94247","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ezt jósolja a Financial Times, amely szerint az 1700 milliárd dollár értékű cég már olyan olajozottan működik, hogy a vezetést hétfőn átvevő, kevésbé kreatív utód, Andy Jassy is a globális gazdaság legsikeresebb vállalatai között fejlesztheti tovább.","shortLead":"Ezt jósolja a Financial Times, amely szerint az 1700 milliárd dollár értékű cég már olyan olajozottan működik...","id":"20210705_Bezos_az_urbe_megy_de_az_Amazon_marad_az_elvonalban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81dc2a10-e541-4cdd-a6e9-b83029b94247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7109b9-1fe5-4f78-8eeb-61ad1357f6a4","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_Bezos_az_urbe_megy_de_az_Amazon_marad_az_elvonalban","timestamp":"2021. július. 05. 13:40","title":"Bezos az űrbe megy, de az Amazon marad az élvonalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33bea57-8da6-4d02-a5d7-cdbe15f43f4c","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Egy jogász, a katonai titkosszolgálat egyik embere, az ezred parancsnoka, a honvédség parancsnoka, legkésőbb június végén pedig a miniszter is tudhatott arról, hogy az ezred parancsnokhelyettesét szexuális visszaéléssel vádolja az egyik női beosztottja. Ennek ellenére csak azután kezdődött el látványosan a honvédségen belüli rendteremtés, hogy a HVG360 nyilvánosságra hozta az ügyet. A nő hónapokig küzdött azért, hogy olyan helyre kerüljön, ahol nem az alezredes a főnöke. A botrány kirobbanása után a honvédelmi miniszter azt nyilatkozta: a zaklatással vádolt alezredesen kívül azok szerepét is vizsgálni kell, akik, bár tudtak az ügyről, nem segítettek az érintett nőnek.","shortLead":"Egy jogász, a katonai titkosszolgálat egyik embere, az ezred parancsnoka, a honvédség parancsnoka, legkésőbb június...","id":"20210706_honvedseg_szexualis_zaklatas_visszaeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c33bea57-8da6-4d02-a5d7-cdbe15f43f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa4006b-edc1-4b91-82e8-3cc7864bb782","keywords":null,"link":"/360/20210706_honvedseg_szexualis_zaklatas_visszaeles","timestamp":"2021. július. 06. 06:30","title":"Hiába könyörgött más beosztásért az alezredest szexuális visszaéléssel vádoló nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210704_Tuz_van_egy_hulladektelepen_Ceglednel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac08f5cd-9600-42e2-86c0-76b59ceba5db","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Tuz_van_egy_hulladektelepen_Ceglednel","timestamp":"2021. július. 04. 20:43","title":"Tűz van egy hulladéktelepen Ceglédnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e454b8c7-efb2-457b-bb87-19f491ea2f10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a zenész Blake Sheltonnal kötött házasságot.","shortLead":"Az énekesnő a zenész Blake Sheltonnal kötött házasságot.","id":"20210706_Hivatalos_Gwen_Stefani_ferjhez_ment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e454b8c7-efb2-457b-bb87-19f491ea2f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04904763-50cd-4af9-82da-60eb9b760282","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Hivatalos_Gwen_Stefani_ferjhez_ment","timestamp":"2021. július. 06. 10:47","title":"Hivatalos: Gwen Stefani férjhez ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543b0707-89b0-48dd-8842-36bccbd3dbd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKV szerint lehet klímát tenni a járművekbe, de a frankfurti közlekedési vállalat szerint nem.","shortLead":"A BKV szerint lehet klímát tenni a járművekbe, de a frankfurti közlekedési vállalat szerint nem.","id":"20210705_frankfurti_villamosok_bkv_legkondi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=543b0707-89b0-48dd-8842-36bccbd3dbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941a493d-5514-417c-bf3f-593d56326b67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_frankfurti_villamosok_bkv_legkondi","timestamp":"2021. július. 05. 09:54","title":"Lehet, hogy légkondit sem lehet beszerelni a frankfurti villamosokba, amiket Budapest venne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]