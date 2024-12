Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fa76902a-2fb1-418e-af80-bebe65c9631f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha a Lamborghini Revueltót esetleg kicsit gyengének találjuk.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha a Lamborghini Revueltót esetleg kicsit gyengének találjuk.","id":"20241230_boven-1000-loero-felett-teljesit-a-v12-es-legerosebb-lamborghini-revuelto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa76902a-2fb1-418e-af80-bebe65c9631f.jpg","index":0,"item":"da3384c5-dd78-4157-8ba0-6b4a41e5a202","keywords":null,"link":"/cegauto/20241230_boven-1000-loero-felett-teljesit-a-v12-es-legerosebb-lamborghini-revuelto","timestamp":"2024. december. 30. 10:22","title":"Bőven 1000 lóerő felett teljesít a V12-es legerősebb Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7ba2fa-83ff-4998-8a75-30736a3bfa17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Fiatalokért Központ néven építkeznének a Velencei-tó partjának utolsó, még beépítetlen sukorói szakaszán, nagyjából ott, ahol a King’s City kaszinó állt volna.","shortLead":"Fiatalokért Központ néven építkeznének a Velencei-tó partjának utolsó, még beépítetlen sukorói szakaszán, nagyjából...","id":"20241230_Sukoro-Velencei-to-Fiatalokert-Kozpont-bulikozpont-Fidesz-Gyurcsany-kaszino-Kings-City-epitkezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e7ba2fa-83ff-4998-8a75-30736a3bfa17.jpg","index":0,"item":"6f334325-f40e-497a-8370-7f47d5539037","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241230_Sukoro-Velencei-to-Fiatalokert-Kozpont-bulikozpont-Fidesz-Gyurcsany-kaszino-Kings-City-epitkezes","timestamp":"2024. december. 30. 08:05","title":"Sukoró újracsomagolva: Gyurcsány kaszinóját megfúrta a Fidesz, helyette most ifjúsági buliközpontot húznának fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nem lehet sok jóra számítani a horvát államfőválasztás esélyesétől, és nem számíthat sok jóra Robert Fico szlovák kormányfő sem. 