Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Súlyos testi sértés és rongálás miatt nyomoznak a budapesti rendőrök.","shortLead":"Súlyos testi sértés és rongálás miatt nyomoznak a budapesti rendőrök.","id":"20250102_Mr-Missh-megvert-taxis-Boraros-ter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2.jpg","index":0,"item":"da095464-2e54-40cf-bbfc-76adc2dda592","keywords":null,"link":"/elet/20250102_Mr-Missh-megvert-taxis-Boraros-ter","timestamp":"2025. január. 02. 17:31","title":"Elvitték a rendőrök Mr. Missht, mert megvert egy taxist a Boráros téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1159ce5-2dcb-4d37-92d5-0a15b6449f9f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Éves szinten 10 milliárd forintot fordít bérfejlesztésre 2025-ben a Spar, a pénztárosok és eladók alapbére havi bruttó 30 ezer forinttal nő. A részleg- és áruházvezetők legalább 455 ezer bruttót keresnek majd, de olyan is lesz, aki közel egymilliós bruttó havi bérrel számolhat.","shortLead":"Éves szinten 10 milliárd forintot fordít bérfejlesztésre 2025-ben a Spar, a pénztárosok és eladók alapbére havi bruttó...","id":"20250102_spar-magyarorszag-2025-os-beremeles-eladok-uzletvezetok-alapbere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1159ce5-2dcb-4d37-92d5-0a15b6449f9f.jpg","index":0,"item":"24954042-ad5e-41cf-b8e5-879cec87b4f1","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_spar-magyarorszag-2025-os-beremeles-eladok-uzletvezetok-alapbere","timestamp":"2025. január. 02. 11:52","title":"Spar: 395 ezer bruttó lesz 2025-ben a dolgozók alapbére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f313269b-09b8-43a4-a317-abbee52b2eae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nyomok arra utalnak, hogy a 37 éves Matthew Livelsberger követhette el a robbantást.","shortLead":"A nyomok arra utalnak, hogy a 37 éves Matthew Livelsberger követhette el a robbantást.","id":"20250102_kulonleges-erok-katona-robbanas-Trump-szalloda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f313269b-09b8-43a4-a317-abbee52b2eae.jpg","index":0,"item":"43485456-a0e3-4d8b-9439-d1c45ec2c9b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_kulonleges-erok-katona-robbanas-Trump-szalloda","timestamp":"2025. január. 02. 20:58","title":"A különleges erők egy katonája robbanthatott Trump szállodája előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82e0619-3842-42ad-ae5f-45e167c13625","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyüzem volt a tűzoltóknál szilveszterkor.","shortLead":"Nagyüzem volt a tűzoltóknál szilveszterkor.","id":"20250101_tuzijatek-tuzesetek-katasztrofavedelem-szilveszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b82e0619-3842-42ad-ae5f-45e167c13625.jpg","index":0,"item":"4721e3cd-9133-4eb0-8369-3336a4c7467f","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_tuzijatek-tuzesetek-katasztrofavedelem-szilveszter","timestamp":"2025. január. 01. 12:13","title":"45 tüzet okoztak a tűzijátékok és a petárdák az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Így javítanának a közbiztonságon az amerikai városban, ahol legutóbb újév első napján hajtott a szilvesztert ünneplő tömegbe egy ámokfutó. ","shortLead":"Így javítanának a közbiztonságon az amerikai városban, ahol legutóbb újév első napján hajtott a szilvesztert ünneplő...","id":"20250102_Playstation-fegyver-templom-csere-New-Orleans-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e.jpg","index":0,"item":"286cb55d-0ee4-496e-a232-476d44819772","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_Playstation-fegyver-templom-csere-New-Orleans-USA","timestamp":"2025. január. 02. 16:59","title":"Playstationre cserélhették fegyvereiket egy templom parkolójában a New Orleans-iak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f41ea4-ffb0-4e81-9386-9fa7cce07f59","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Előbb csak feltételezés volt, hogy a kormány előrehozná a következő választást, majd Magyar Péter már követelte is ezt Orbántól, sőt, egyből kampányüzemmódot hirdetett. A kormányzat cáfol, de vajon milyen lehetőségei vannak, ha meggondolná magát? És érdeke lenne ilyet tenni?","shortLead":"Előbb csak feltételezés volt, hogy a kormány előrehozná a következő választást, majd Magyar Péter már követelte is ezt...","id":"20250103_Elorehozott-parlamenti-valasztas-2025-2026-maskor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0f41ea4-ffb0-4e81-9386-9fa7cce07f59.jpg","index":0,"item":"bbe4eeb3-46b5-447c-8fa3-dcd062a0cc91","keywords":null,"link":"/360/20250103_Elorehozott-parlamenti-valasztas-2025-2026-maskor","timestamp":"2025. január. 03. 06:30","title":"Bejön-e Magyar Péter húzása: lesz idén parlamenti választás, vagy csak 2026-ban, esetleg még később?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b288205-2b00-4b3d-b5ae-a019f36918d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A mentőket több mint 3600-szor riasztották december 31-én, 29 kiskorúhoz hívták ki őket alkoholfogyasztás miatt.","shortLead":"A mentőket több mint 3600-szor riasztották december 31-én, 29 kiskorúhoz hívták ki őket alkoholfogyasztás miatt.","id":"20250101_tuzijatek-halaleset-mentok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b288205-2b00-4b3d-b5ae-a019f36918d8.jpg","index":0,"item":"ca216872-4af2-4904-ab62-7c787fb57313","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_tuzijatek-halaleset-mentok","timestamp":"2025. január. 01. 14:38","title":"Halálosan megsérült egy Hajdú-Bihar megyei férfi a tűzijátéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4693626b-d175-4e8e-9023-4de5eac30257","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Teslát ugyanattól a társaságtól vették bérbe, mint a New Orleans-i gázolásos merénylethez használtat. A hatóságok vizsgálják, hogy lehet-e összefüggés a két eset között. ","shortLead":"A Teslát ugyanattól a társaságtól vették bérbe, mint a New Orleans-i gázolásos merénylethez használtat. A hatóságok...","id":"20250102_tesla-cybertruck-trump-hotel-las-vegas-robbanas-tuzijatek-rendorseg-fbi-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4693626b-d175-4e8e-9023-4de5eac30257.jpg","index":0,"item":"b17988e3-1b44-4e61-8816-3d2db2c77a6c","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_tesla-cybertruck-trump-hotel-las-vegas-robbanas-tuzijatek-rendorseg-fbi-nyomozas","timestamp":"2025. január. 02. 06:37","title":"Tűzijátékok és gáztartályok voltak a vegasi Trump Hotel előtt felrobbant Cybertruckban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]