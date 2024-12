Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6ef5de55-03d2-4de2-a48d-1ecb7b75be35","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svéd és amerikai kutatók fejlett technikák bevetésével mutatták meg, hogy milyen is valójában az a kis idegrendszer, ami a kifejezetten a szívnek van fenntartva és kizárólag arra összepontosít.","shortLead":"Svéd és amerikai kutatók fejlett technikák bevetésével mutatták meg, hogy milyen is valójában az a kis idegrendszer...","id":"20241225_a-sziv-belsejeben-levo-kisagy-felterkepezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ef5de55-03d2-4de2-a48d-1ecb7b75be35.jpg","index":0,"item":"f3bb7277-13a1-4441-bf65-491d24f5059f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_a-sziv-belsejeben-levo-kisagy-felterkepezese","timestamp":"2024. december. 25. 14:03","title":"A szív belsejében fészkel egy külön kis agy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a39cf2-9996-4905-9851-573b50d58640","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több orosz állampolgárt letartóztattak, akiket az FSZB szerint az ukrán hírszerzés szervezett be.","shortLead":"Több orosz állampolgárt letartóztattak, akiket az FSZB szerint az ukrán hírszerzés szervezett be.","id":"20241226_fszb-ukran-merenylet-terv-meghiusult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3a39cf2-9996-4905-9851-573b50d58640.jpg","index":0,"item":"b7f5cd5c-8e2f-4110-8e91-f1e2e250b581","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_fszb-ukran-merenylet-terv-meghiusult","timestamp":"2024. december. 26. 11:17","title":"Az oroszok azt állítják, hogy az ukránok power banknek álcázott bombával robbantottak volna fel tisztviselőket Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3848d5b5-0b3d-41f7-b3c2-68db4001b461","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A katolikus egyházban – mint azt a Konklávé című könyv és az abból készült film is megmutatta – a Vatikánba hívott bíborosok vitákkal teli konklávén döntenek a pápai trón megüresedésekor az utódról. 