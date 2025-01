Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4568f726-fb6e-44c8-b6b9-a57a15064a1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerinte ha Musk figyelme Norvégia felé fordulna, a politikusoknak közös erővel kellene ignorálni őt. ","shortLead":"Szerinte ha Musk figyelme Norvégia felé fordulna, a politikusoknak közös erővel kellene ignorálni őt. ","id":"20250106_norveg-miniszterelnok-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4568f726-fb6e-44c8-b6b9-a57a15064a1b.jpg","index":0,"item":"964ec859-e38e-4de2-a693-8f80c789f887","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_norveg-miniszterelnok-elon-musk","timestamp":"2025. január. 06. 11:23","title":"A norvég miniszterelnök aggódik Elon Musk európai politikai szerepvállalása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha ön ugyanolyan gyáva, mint amilyen 2008-ban Gyurcsány volt, akkor a Fidesz is úgy fog járni, mint az egykori MSZP” – írta a Tisza Párt elnöke.","shortLead":"„Ha ön ugyanolyan gyáva, mint amilyen 2008-ban Gyurcsány volt, akkor a Fidesz is úgy fog járni, mint az egykori MSZP” –...","id":"20250106_magyar-peter-fidesz-elorehozott-valasztas-orban-viktor-gyurcsany-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c.jpg","index":0,"item":"433f5cf9-52b4-4c81-8f78-8e8042187d71","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_magyar-peter-fidesz-elorehozott-valasztas-orban-viktor-gyurcsany-ferenc","timestamp":"2025. január. 06. 11:14","title":"Magyar szerint az előrehozott választás a Fidesznek is jó lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d668c1c8-59b9-4415-a1ea-c265ba3438eb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Markus Persson, a Minecraft megalkotója az X-en jelentette be, hogy jön a világ legkelendőbb játékának folytatása. Azt viszont már nem lehet majd Minecraftnak nevezni.","shortLead":"Markus Persson, a Minecraft megalkotója az X-en jelentette be, hogy jön a világ legkelendőbb játékának folytatása. Azt...","id":"20250106_minecraft-2-markus-persson-videojatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d668c1c8-59b9-4415-a1ea-c265ba3438eb.jpg","index":0,"item":"7d19f285-18eb-4fea-959f-aadd40654642","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_minecraft-2-markus-persson-videojatek","timestamp":"2025. január. 06. 11:03","title":"Jön a Minecraft 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ba2eb-6a15-4c18-8043-c8ecaa254958","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína még 2024 novemberében tesztelt egy erős lángszórót, a fegyverről azonban nem árult el részleteket.","shortLead":"Kína még 2024 novemberében tesztelt egy erős lángszórót, a fegyverről azonban nem árult el részleteket.","id":"20250105_langszoro-kinai-hadsereg-type-74","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/174ba2eb-6a15-4c18-8043-c8ecaa254958.jpg","index":0,"item":"f76dea39-29a5-4f7e-9edf-ce5707e2f137","keywords":null,"link":"/tudomany/20250105_langszoro-kinai-hadsereg-type-74","timestamp":"2025. január. 05. 18:57","title":"Olyan lángszóróval gyakorlatozik Kína, ami megolvasztja az emberi húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d6ad9f-ad84-4434-b1ab-51f89748a216","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint fél kilométeren keresztül húzták a kutyát a földúton, az állatorvos szakvéleménye szerint csak a szerencsén múlott, hogy túlélte a kínzást. ","shortLead":"Több mint fél kilométeren keresztül húzták a kutyát a földúton, az állatorvos szakvéleménye szerint csak a szerencsén...","id":"20250106_Allatkinzas-rendorseg-nemetjuhasz-Janoshalma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33d6ad9f-ad84-4434-b1ab-51f89748a216.jpg","index":0,"item":"bddf5444-628b-4199-9102-1546c4c9b47b","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Allatkinzas-rendorseg-nemetjuhasz-Janoshalma","timestamp":"2025. január. 06. 10:35","title":"Autóval vonszoltak, majd a fához kötöttek egy kutyát Jánoshalmán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Simona Brambilla nővér az első női prefektus a Vatikánban. Korábban még soha nem neveztek ki nőt a katolikus egyház központi irányító szerve fontos hivatalának élére.","shortLead":"Simona Brambilla nővér az első női prefektus a Vatikánban. Korábban még soha nem neveztek ki nőt a katolikus egyház...","id":"20250106_Ferenc-papa-kinevezte-az-elso-not-egy-fontos-vatikani-hivatal-elere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77.jpg","index":0,"item":"0cb6ffb1-654b-4a5d-a045-1c54bd9e29dd","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Ferenc-papa-kinevezte-az-elso-not-egy-fontos-vatikani-hivatal-elere","timestamp":"2025. január. 06. 19:06","title":"Történelmi lépés a Vatikánban: Ferenc pápa először nevezett ki nőt a legfelsőbb vatikáni hivatal egyik vezetőjévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d68473-58f1-45cc-86b8-8470c1bd5b48","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"„Az ember csak akkor veszi észre, hogy nem kapott levegőt, amikor felbukkan a víz alól” – mondja Laczó Adrienn volt bíró, aki januártól egy ügyvédi irodában dolgozik tovább. A Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának egykori tanácselnöke szerint a bírák közül egyre többen érzik, hogy olyan nyomás nehezedik rájuk, ami nem megengedhető. Hogyan nyilvánul meg ez a nyomás, és volt-e bármilyen hatása a bírák kiállásának? Miért volt szerinte mélyen sértő az új OBT-elnök nyilatkozata a „zavaró hangokról”? HVG-portré. ","shortLead":"„Az ember csak akkor veszi észre, hogy nem kapott levegőt, amikor felbukkan a víz alól” – mondja Laczó Adrienn volt...","id":"20250107_Laczo-Adrienn-lemondott-biro-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50d68473-58f1-45cc-86b8-8470c1bd5b48.jpg","index":0,"item":"0f2a02e7-7952-4849-b7bf-86c805be384a","keywords":null,"link":"/360/20250107_Laczo-Adrienn-lemondott-biro-portre","timestamp":"2025. január. 07. 09:30","title":"Laczó Adrienn, lemondott bíró: Dermesztő hatás nyomja rá a bélyegét az egész bírói szervezetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ce22f7-d711-4c16-965f-92467fbf6a61","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A károk is jelentősek, a régióban az áram- és vízellátás is szünetel.","shortLead":"A károk is jelentősek, a régióban az áram- és vízellátás is szünetel.","id":"20250107_foldrenges-kina-tibet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78ce22f7-d711-4c16-965f-92467fbf6a61.jpg","index":0,"item":"4912f109-3078-43f5-96e6-ced8222b9b64","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_foldrenges-kina-tibet","timestamp":"2025. január. 07. 06:48","title":"Nagy erejű földrengés rázta meg Tibetet, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]