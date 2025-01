Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af60c421-13a1-4f9d-b950-f19a92a8f791","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"Karikatúránk a fantázia szüleménye.","shortLead":"Karikatúránk a fantázia szüleménye.","id":"20250107_Marabu-Feknyuz-Ajurveda-India","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af60c421-13a1-4f9d-b950-f19a92a8f791.jpg","index":0,"item":"70f858e9-624b-4d7f-9373-57bdd89be163","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Marabu-Feknyuz-Ajurveda-India","timestamp":"2025. január. 07. 14:06","title":"Marabu Féknyúz: Ájurvéda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f35e4de-11ab-4dfb-9ee9-aa08182894a8","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Stevan Bakić polgármester a tüntető szabadkai diákokat szerencsétlen gazembernek nevezte, két szabadkai felsőoktatási intézmény vezetőjét bitangnak, ráadásként pedig szerb hősként aposztrofálta Slobodan Miloševićet, akit szerinte nem lett volna szabad kiadni a hágai bíróságnak. Szeretettel a Vajdaságból című sorozatunk legfrissebb írása.","shortLead":"Stevan Bakić polgármester a tüntető szabadkai diákokat szerencsétlen gazembernek nevezte, két szabadkai felsőoktatási...","id":"20250107_szeretettel-a-vajdasagbol-szerbia-szabadka-egyetem-felsooktatas-tuntetes-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f35e4de-11ab-4dfb-9ee9-aa08182894a8.jpg","index":0,"item":"aa3fb134-cc1b-488d-bc80-7a35f8507506","keywords":null,"link":"/360/20250107_szeretettel-a-vajdasagbol-szerbia-szabadka-egyetem-felsooktatas-tuntetes-tiltakozas","timestamp":"2025. január. 07. 14:30","title":"Folytatódik a szerbiai egyetemisták tiltakozása, felsőoktatási vezetőkbe szállt bele páros lábbal Szabadka polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07519cf2-14f1-4e8a-8195-d9ff66e2373d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napjainkban valamilyen stresszhatás folyamatosan ér minket, a kérdés az, hogy van-e hatékony megküzdési stratégiánk. ","shortLead":"Napjainkban valamilyen stresszhatás folyamatosan ér minket, a kérdés az, hogy van-e hatékony megküzdési stratégiánk. ","id":"20250208_stressz-csokkentes-harmonia-termeszet-20-5-3-szabaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07519cf2-14f1-4e8a-8195-d9ff66e2373d.jpg","index":0,"item":"8e62ebfc-2fd0-4f02-9483-a0817c4eb21a","keywords":null,"link":"/elet/20250208_stressz-csokkentes-harmonia-termeszet-20-5-3-szabaly","timestamp":"2025. január. 08. 05:50","title":"Hogyan csökkenthetjük a stresszt, és lehetünk boldogabbak a 20-5-3 szabállyal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d6c7ba-f029-410a-b2eb-314323e7f880","c_author":"Bihari Ágnes","category":"360","description":"Bullás József három év elteltével újra önálló anyaggal jelentkezik a Deák Erika Galériában. A Nonserial címen futó kiállítás képeit – legalábbis azok egy részét – Vera Molnár Mont Sainte-Victoire sorozata ihlette, amelyet viszont a Cézanne által híressé tett dél-francia hegy inspirált. Ez a tény, illetve egy „alkotói bakancslista” is szóba kerül a művésszel folytatott beszélgetés során. A mű interjúja.","shortLead":"Bullás József három év elteltével újra önálló anyaggal jelentkezik a Deák Erika Galériában. A Nonserial címen futó...","id":"20250108_a-mu-bullas-jozsef-festomuvesz-festeszet-kepzomuveszet-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97d6c7ba-f029-410a-b2eb-314323e7f880.jpg","index":0,"item":"7070679d-f713-4a08-802a-8cc42dda70ec","keywords":null,"link":"/360/20250108_a-mu-bullas-jozsef-festomuvesz-festeszet-kepzomuveszet-interju","timestamp":"2025. január. 08. 14:30","title":"„Megunták az emberek a nagyon éles, konstruktív vonalakat” – beszélgetés Bullás József festőművésszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus közösségi oldalán több kérdést is feltett a miniszterelnök utazásával kapcsolatban.","shortLead":"Az ellenzéki politikus közösségi oldalán több kérdést is feltett a miniszterelnök utazásával kapcsolatban.","id":"20250106_Magyar-Peter-Orban-Viktor-india-utazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10.jpg","index":0,"item":"69b021c9-fa61-46bd-ad6f-2775df70ef0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_Magyar-Peter-Orban-Viktor-india-utazas","timestamp":"2025. január. 06. 17:54","title":"Magyar Péter azt kérdezi Orbán Viktortól, hogy állami géppel utazott-e Indiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235794fa-0a35-4c27-9add-a7aefa561d60","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség kiskorú veszélyeztetése gyanúja miatt nyomozott, de nem talált bűncselekményt.","shortLead":"A rendőrség kiskorú veszélyeztetése gyanúja miatt nyomozott, de nem talált bűncselekményt.","id":"20250107_fot-karolyi-istvan-gyermekotthon-pager-pal-attila-visszahelyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/235794fa-0a35-4c27-9add-a7aefa561d60.jpg","index":0,"item":"ec59a49c-37b6-4c49-8ccf-f03a345cafb7","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_fot-karolyi-istvan-gyermekotthon-pager-pal-attila-visszahelyezes","timestamp":"2025. január. 07. 06:14","title":"Visszahelyezték a fóti gyermekotthon felfüggesztett igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A norvég és a brit miniszterelnökhöz hasonlóan a francia elnök is bírálta az amerikai techmilliárdost. Thomas Regnier, uniós szóvivő szerint viszont Musknak jogában áll, hogy kifejtse a nézeteit.","shortLead":"A norvég és a brit miniszterelnökhöz hasonlóan a francia elnök is bírálta az amerikai techmilliárdost. Thomas Regnier...","id":"20250106_macron-elon-musk-valasztasok-beavatkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a.jpg","index":0,"item":"b077c323-38d5-4b83-b133-368ad93fcc62","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_macron-elon-musk-valasztasok-beavatkozas","timestamp":"2025. január. 06. 19:01","title":"Macron is beleszállt Elon Muskba, azzal vádolja, közvetlenül beavatkozik választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a9413d-afdb-4332-a71e-817d60518db4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"X. Frigyes döntése még a történészeket is meglepte. ","shortLead":"X. Frigyes döntése még a történészeket is meglepte. ","id":"20250106_Dan-kiraly-cimer-Trump-Gronland-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7a9413d-afdb-4332-a71e-817d60518db4.jpg","index":0,"item":"5858b7dd-483a-4548-956c-0b1dc1f9776f","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Dan-kiraly-cimer-Trump-Gronland-USA","timestamp":"2025. január. 06. 17:59","title":"A dán király címert változtatott, miután Trump belengette, hogy Amerikának kell Grönland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]