Az ájurvédikus gyógyító, Krishna Kumar Gattyán Györggyel közös életmódcége masszázst, gyógyteát és tisztítókúrát árul, de kezdettől fogva veszteséges. Kumar saját cége még inkább: milliárdos mínuszt görget maga előtt, igaz, nemrég ezt a lyukat betömte. Gattyán a veszteségek ellenére megtartja a tulajdonrészét, és az is kiderült, miért éppen Kumarral állt össze. Orbán indiai csodadoktor kalauzánál 2 millió is lehet egy tisztítókúra, mégis milliárdos veszteséget halmozott fel a cége. A Római Birodalom felemelkedésében nagy szerepet játszott a felvirágzó fémipar, de ez együtt járt a súlyos ólomszennyezéssel is. 180 éven át csökkent az emberek IQ-ja az ólomhasználat miatt tudósok szerint. Az eset annyira ritka, hogy nem is állnak rendelkezésre statisztikák a témában. Májátültetéssel lett rákos, és meghalt egy arizonai férfi. A Las Vegas-i CES 2025-ön debütált a meghökkentő formájú Honda 0 Saloon és 0 SUV. Furcsa új villanyautókkal sokkol a Honda. Az energiatárolóval kiegészített háztartási napelemes rendszerek telepítését akár ötmillió forinttal megtámogató, korábban nagyon várt pályázat kerete még bő négyezer pályázóra lenne elég, de úgy tűnik, ők már feladták. A kormány pedig köszöni, most már inkább másra költené a megmaradt milliárdokat. Az energiatárolóval kiegészített háztartási napelemes rendszerek telepítését akár ötmillió forinttal megtámogató, korábban nagyon várt pályázat kerete még bő négyezer pályázóra lenne elég, de úgy tűnik, ők már feladták. Bealkonyul a legutóbbi napelemes pályázatnak, ezrek bukhatják el az ingyenakkumulátort. Böröcz László I. kerületi polgármester elárulta, hogy pénzre van szüksége az önkormányzatnak, de egyelőre még nem fognak a kormánynál kopogtatni. A Halászbástya lekordonozásával egy nap alatt plusz egymillió forintot kerestek a kerületi polgármester szerint. A szenzorok, a kamerák és a mesterséges intelligencia az újszülöttek gondozásában is segíthet – gondolták a Bosch mérnökei, és elkészítettek egy okos babaágyat. Babáknak való, szülőknek szól: intelligens kiságyat mutatott be a Bosch. Panorámakivetítővel, 3D HUD-dal, újfajta kormánnyal és BMW X operációs rendszerrel támad a Neue Klasse. Íme az első debreceni BMW jövőbe mutató műszerfala.