[{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: bemész a kisboltba, veszel egy Grönlandot. Ausztriában a hangulat: weimari. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250112_Elvitelre-101-Gronland-osztrak-demokracia-Trump-Kickl-FPO-Panama-csatorna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"71aa9ed4-28e1-481c-b815-5d83cdb1bd7e","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Elvitelre-101-Gronland-osztrak-demokracia-Trump-Kickl-FPO-Panama-csatorna","timestamp":"2025. január. 12. 06:00","title":"Elvitelre #101: Grönland nem eladó, az osztrák demokrácia volt már jobban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Üzleti megfontolások legalább annyira befolyásolhatták Mark Zuckerberget, amikor a tényellenőrzés megszüntetéséről döntött a Meta közösségi platformjain, mint a politikai nyomás – mondja Ormós Zoltán internetjogász. De tényleg tartani kell tőle, vagy épp, hogy jobb világ jön a közösségi médiában?","shortLead":"Üzleti megfontolások legalább annyira befolyásolhatták Mark Zuckerberget, amikor a tényellenőrzés megszüntetéséről...","id":"20250111_Facebook-tenyellenorzes-nelkul-internetjogasz-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81.jpg","index":0,"item":"0d1531df-da28-467c-9122-a127776c9473","keywords":null,"link":"/360/20250111_Facebook-tenyellenorzes-nelkul-internetjogasz-interju","timestamp":"2025. január. 11. 10:30","title":"Facebook tényellenőrzés nélkül: az internetjogász elmagyarázza, kinek a zsebére megy a játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56116f3-7b39-4dee-88f3-87de73cd75e1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A csillagászati árat többek közt az erősen limitált széria és a B csoportos ralis emlékek indokolják.","shortLead":"A csillagászati árat többek közt az erősen limitált széria és a B csoportos ralis emlékek indokolják.","id":"20250112_miert-kerul-300-millio-forintba-ez-a-40-eves-audi-sport-quattro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a56116f3-7b39-4dee-88f3-87de73cd75e1.jpg","index":0,"item":"a952e1ac-da3c-479e-81e8-85717e9aa7e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250112_miert-kerul-300-millio-forintba-ez-a-40-eves-audi-sport-quattro","timestamp":"2025. január. 12. 07:21","title":"Miért kerül 300 millió forintba ez a 40 éves Audi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf84e8da-1cd1-4e51-b804-4f5215d69630","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG kiderítette: 228 millióba került tavaly Sulyok Tamásnak és delegációjának a párizsi szállása az olimpia teljes idejére, de a köztársasági elnök csak három napig tartózkodott a francia fővárosban. Magyar Péter most felvetette: a pénzt vissza kellene fizetnie az adófizetőknek. ","shortLead":"A HVG kiderítette: 228 millióba került tavaly Sulyok Tamásnak és delegációjának a párizsi szállása az olimpia teljes...","id":"20250111_sulyok-tamas-parizsi-olimpia-szallas-magyar-peter-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf84e8da-1cd1-4e51-b804-4f5215d69630.jpg","index":0,"item":"96845dfd-0e98-443a-a3ab-2e02257b33d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_sulyok-tamas-parizsi-olimpia-szallas-magyar-peter-reakcio","timestamp":"2025. január. 11. 14:30","title":"Magyar Péter Sulyok Tamásnak: Elnök úr, ilyenkor nem kéne megszólalni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Fareed Zakaria attól tart, hogy ha az Egyesült Államok gyarmatosítaná Panamát, azzal Dél-Amerikát Kína karjaiba lökné. ","shortLead":"Fareed Zakaria attól tart, hogy ha az Egyesült Államok gyarmatosítaná Panamát, azzal Dél-Amerikát Kína karjaiba lökné. ","id":"20250111_trump-kanada-gronland-putyin-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0.jpg","index":0,"item":"847e885b-3d49-43a6-bb46-10c94b97f278","keywords":null,"link":"/360/20250111_trump-kanada-gronland-putyin-ukrajna","timestamp":"2025. január. 11. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Trump Kanadával kapcsolatban pont azt mondja, mint amit Putyin is mondott Ukrajnáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96641e3c-7f10-4ba0-a2e5-3f38779ad2da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ebből 300 a halottak és 2700 a sebesültek száma.","shortLead":"Ebből 300 a halottak és 2700 a sebesültek száma.","id":"20250113_eszak-korea-vesztesegek-ukrajna-hirszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96641e3c-7f10-4ba0-a2e5-3f38779ad2da.jpg","index":0,"item":"64c7d1ca-bdb8-4c95-a10d-4284d13d299c","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_eszak-korea-vesztesegek-ukrajna-hirszerzes","timestamp":"2025. január. 13. 06:53","title":"Dél-koreai hírszerzés: Az Ukrajnában harcoló észak-koreai csapatok vesztesége elérte a háromezret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Jeju Air Boeingjén a fedélzeti adatrögzítő és a pilótafülke hangrögzítője is leállt, egyelőre a hatóságok sem értik, hogy miért.","shortLead":"A Jeju Air Boeingjén a fedélzeti adatrögzítő és a pilótafülke hangrögzítője is leállt, egyelőre a hatóságok sem értik...","id":"20250111_koreai-gep-legi-katasztrofa-adatrogzitok-lealltak-jeju-air","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53.jpg","index":0,"item":"8255074d-8b65-409b-9c7d-59ef43c131c3","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_koreai-gep-legi-katasztrofa-adatrogzitok-lealltak-jeju-air","timestamp":"2025. január. 11. 10:35","title":"Négy perccel a légi katasztrófa előtt leálltak a dél-koreai gép adatrögzítői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b00ba3-a78a-42b0-8a82-302e5df1c9d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A 11 hónapos gyerek 11 napig volt a gépen, ő az egyik legkisebb a kezeltek közül. Jelenleg is stabil az állapota. ","shortLead":" A 11 hónapos gyerek 11 napig volt a gépen, ő az egyik legkisebb a kezeltek közül. Jelenleg is stabil az állapota. ","id":"20250112_Heim-Pal-korhaz-mutudo-gyerek-levettek-a-geprol-gyogyulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4b00ba3-a78a-42b0-8a82-302e5df1c9d5.jpg","index":0,"item":"324033b0-24cb-4158-88d8-2d65baafec01","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Heim-Pal-korhaz-mutudo-gyerek-levettek-a-geprol-gyogyulas","timestamp":"2025. január. 12. 18:16","title":"Levették az egyik kisgyereket a műtüdőről a Heim Pál Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]