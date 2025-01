Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7056c0f1-bd0b-4845-8d60-4dab201e6afa","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Egy apró mag a legnépszerűbb fűszer volt, gyógyító erőt tulajdonítottak neki, vallások hódoltak erejének. Ma elképzelhetetlen egy kolbász vagy egy virsli nélküle, a franciák pedig letargiába estek, amikor eltűnt a boltokból. És állítólag pofonegyszerű elkészíteni otthon is. Sorozatunkban ezt teszteltük.","shortLead":"Egy apró mag a legnépszerűbb fűszer volt, gyógyító erőt tulajdonítottak neki, vallások hódoltak erejének. Ma...","id":"20250117_mustar-hazilag-ipari-elelmiszer-otthon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7056c0f1-bd0b-4845-8d60-4dab201e6afa.jpg","index":0,"item":"48feb522-c6a4-4a57-8f0e-505d91e4fb1f","keywords":null,"link":"/360/20250117_mustar-hazilag-ipari-elelmiszer-otthon","timestamp":"2025. január. 17. 20:00","title":"Kicsi a mustár, de még a holtakat is feléleszti? Mustárt kevertünk, máris jobban érezzük magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7cd71f-fc53-4599-98bd-ca8f0a29f442","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jártunk már mi is jó lemezboltokban, tudjuk, milyen az – reagált a Bródy Sándor utcai lemezbolt arra, hogy a Financial Times beválogatta őket a világ legjobb lemezboltjai közé.","shortLead":"Jártunk már mi is jó lemezboltokban, tudjuk, milyen az – reagált a Bródy Sándor utcai lemezbolt arra, hogy a Financial...","id":"20250119_Vilaghires-lett-egy-budapesti-lemezbolt-de-ok-csak-nevetnek-ezen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe7cd71f-fc53-4599-98bd-ca8f0a29f442.jpg","index":0,"item":"d3e7909b-073c-46ee-a990-3da4aec39abf","keywords":null,"link":"/elet/20250119_Vilaghires-lett-egy-budapesti-lemezbolt-de-ok-csak-nevetnek-ezen","timestamp":"2025. január. 19. 08:36","title":"Világhíres lett egy budapesti lemezbolt, de ők csak nevetnek ezen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491bd7ce-d9c6-497d-923f-e19ecb0c144d","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Miközben Magyarország január 1-jével száműzte vendégmunkásai jó részét, az EU-tagságnak köszönhetően továbbra is magyarok tízezrei élvezik a nyugati munkavállalás lehetőségének előnyeit. Az ingázást a magyar bérek egyre nagyobb lemaradásra hajtja, az osztrák iskolákba ma ötször annyi magyar gyerek jár, mint a 2010-es évtized elején. Kik és miért ingáznak, és mennyi pénzt visznek haza?","shortLead":"Miközben Magyarország január 1-jével száműzte vendégmunkásai jó részét, az EU-tagságnak köszönhetően továbbra is...","id":"20250118_hvg-magyar-vandor-kulfoldre_ingazo_magyarok-ausztria-becs-kulfoldi-munka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/491bd7ce-d9c6-497d-923f-e19ecb0c144d.jpg","index":0,"item":"148f17c6-4883-45f9-8ec9-48fd3f34c2ac","keywords":null,"link":"/360/20250118_hvg-magyar-vandor-kulfoldre_ingazo_magyarok-ausztria-becs-kulfoldi-munka","timestamp":"2025. január. 18. 10:30","title":"Gályáznak rendületlenül – magyarok tízezrei ingáznak az elfogadható fizetésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7379bfc-2393-43b9-b8b5-304950ef5127","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Nem is titkoltan Donald Trump győzelmére reagálva megszünteti a tényellenőrzést Mark Zuckerberg a Facebookon és egyéb közösségi platformjain. Az egyelőre Európára nem vonatkozó lazítást a konzervatívok a cenzúra végeként ünneplik, a liberálisok a gyűlöletbeszéd elszabadulásától tartanak.","shortLead":"Nem is titkoltan Donald Trump győzelmére reagálva megszünteti a tényellenőrzést Mark Zuckerberg a Facebookon és egyéb...","id":"20250119_hvg-a-capitoliumtol-akapitulalasig-facebook-trump-tenyellenorzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7379bfc-2393-43b9-b8b5-304950ef5127.jpg","index":0,"item":"feda2d24-1948-415c-b593-1b393110f98c","keywords":null,"link":"/360/20250119_hvg-a-capitoliumtol-akapitulalasig-facebook-trump-tenyellenorzes","timestamp":"2025. január. 19. 11:00","title":"Zuckerberg azt mondja, a szólásszabadságot védi, de mások szerint csak becsicskult Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre több helyen szerelnek fel kamerákat, gyakran észre sem vesszük ezeket. A kamerák mögött álló, esetleg fejlett algoritmusok pedig feldolgozzák biometriai adatainkat. Miután ezek a gépi programok egyre fejlettebbek, kifinomultak, érdekes kérdés, hogy vajon hogyan és mennyire lehet elrejteni előlük a személyazonosságot.","shortLead":"Egyre több helyen szerelnek fel kamerákat, gyakran észre sem vesszük ezeket. A kamerák mögött álló, esetleg fejlett...","id":"20250118_modszerek-az-arcfelismero-rendszerek-megtevesztesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c.jpg","index":0,"item":"35a60410-8266-4f7a-9a1d-038117ef9282","keywords":null,"link":"/tudomany/20250118_modszerek-az-arcfelismero-rendszerek-megtevesztesere","timestamp":"2025. január. 18. 16:03","title":"Be lehet-e csapni az arcfelismerést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9710789-198a-4ac5-9dd2-4d96dd3bfac8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy 71 éves férfi a támadó, a III. kerületben kapták el.","shortLead":"Egy 71 éves férfi a támadó, a III. kerületben kapták el.","id":"20250118_Elfogtak-a-Tisza-Part-aktivistajanak-tamadojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9710789-198a-4ac5-9dd2-4d96dd3bfac8.jpg","index":0,"item":"4c1ce956-a38b-4ddb-9fee-6453bad69876","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Elfogtak-a-Tisza-Part-aktivistajanak-tamadojat","timestamp":"2025. január. 18. 20:23","title":"Elfogták a Tisza Párt aktivistájának támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: magyar Covid, lengyel fákjú. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250119_Elvitelre-102-nyunyoka-politikai-menekultek-Lengyelorszag-Covid-Magyarorszag-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"aece5884-d2c7-4eb0-867a-bf0b0062951b","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Elvitelre-102-nyunyoka-politikai-menekultek-Lengyelorszag-Covid-Magyarorszag-podcast","timestamp":"2025. január. 19. 06:00","title":"Elvitelre #102: Vasalt nyunyóka és a politikai menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b220a178-5f2e-452a-be4c-5f75860d75da","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az amerikai elnök az olasz miniszterelnököt hívta meg hétfőre, aki el is megy.","shortLead":"Az amerikai elnök az olasz miniszterelnököt hívta meg hétfőre, aki el is megy.","id":"20250119_Matteo-Salvini-Donald-Trump-beiktatasa-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b220a178-5f2e-452a-be4c-5f75860d75da.jpg","index":0,"item":"1661c6fb-e2fe-47fb-a7ab-2b5a8af93d76","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Matteo-Salvini-Donald-Trump-beiktatasa-Orban-Viktor","timestamp":"2025. január. 19. 14:59","title":"Orbán és Salvini is mindent megtettek, hogy Trump kedvébe járjanak, de csak tévén nézhetik a beiktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]