Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"95ae80c8-f2fb-4614-84b4-c43a8bb1f95c","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Jim Jarmusch kedvenc színészével magyarországi tapasztalatairól, a Brody név gyakoriságáról, Lars von Trier sajátos módszereiről és A brutalista egy korai változatáról is beszélgettünk, amelyben nem is Adrien Brody lett volna a főszereplő.","shortLead":"Jim Jarmusch kedvenc színészével magyarországi tapasztalatairól, a Brody név gyakoriságáról, Lars von Trier sajátos...","id":"20250119_Brutalista-Isaach-de-Bankole-interju-Adrien-Brody-Jarmusch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95ae80c8-f2fb-4614-84b4-c43a8bb1f95c.jpg","index":0,"item":"f14a81f4-c02a-4b6f-8c05-57ca6716b73d","keywords":null,"link":"/360/20250119_Brutalista-Isaach-de-Bankole-interju-Adrien-Brody-Jarmusch","timestamp":"2025. január. 19. 19:30","title":"„Egy budapesti sarokra az volt kiírva, hogy Adrien Brody utca” – Isaach de Bankolé A brutalista forgatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7379bfc-2393-43b9-b8b5-304950ef5127","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Nem is titkoltan Donald Trump győzelmére reagálva megszünteti a tényellenőrzést Mark Zuckerberg a Facebookon és egyéb közösségi platformjain. Az egyelőre Európára nem vonatkozó lazítást a konzervatívok a cenzúra végeként ünneplik, a liberálisok a gyűlöletbeszéd elszabadulásától tartanak.","shortLead":"Nem is titkoltan Donald Trump győzelmére reagálva megszünteti a tényellenőrzést Mark Zuckerberg a Facebookon és egyéb...","id":"20250119_hvg-a-capitoliumtol-akapitulalasig-facebook-trump-tenyellenorzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7379bfc-2393-43b9-b8b5-304950ef5127.jpg","index":0,"item":"feda2d24-1948-415c-b593-1b393110f98c","keywords":null,"link":"/360/20250119_hvg-a-capitoliumtol-akapitulalasig-facebook-trump-tenyellenorzes","timestamp":"2025. január. 19. 11:00","title":"Zuckerberg azt mondja, a szólásszabadságot védi, de mások szerint csak becsicskult Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928b2567-51c5-412f-b0ae-9fece1c6373c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ennek orvoslására a katonai logisztikából, ellátásból és karbantartástól vonnak el személyzetet.","shortLead":"Ennek orvoslására a katonai logisztikából, ellátásból és karbantartástól vonnak el személyzetet.","id":"20250119_orosz-ukran-haboru-szirszkij-letszamhiany-hadsereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/928b2567-51c5-412f-b0ae-9fece1c6373c.jpg","index":0,"item":"075442cb-d42e-4bd9-a9bf-8caaf366fb2d","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_orosz-ukran-haboru-szirszkij-letszamhiany-hadsereg","timestamp":"2025. január. 19. 20:18","title":"Az ukrán főparancsnok szerint túl kevés katonájuk van a hadseregben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Akad olyan elemző, aki szerint Putyin nem számít arra, hogy Trumppal könnyebb lenne a viszonya, mint a demokrata vezetéssel volt. Ezt pedig – az elemző szerint – ki kell használnia az Egyesült Államok új vezetésének is. ","shortLead":"Akad olyan elemző, aki szerint Putyin nem számít arra, hogy Trumppal könnyebb lenne a viszonya, mint a demokrata...","id":"20250118_nemzetkozi-lapszemle-donald-trump-izrael-tuzszunet-ukrajna-oroszorszag-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20.jpg","index":0,"item":"5df8433f-9256-4f6f-a6d7-b4f50acda711","keywords":null,"link":"/360/20250118_nemzetkozi-lapszemle-donald-trump-izrael-tuzszunet-ukrajna-oroszorszag-putyin","timestamp":"2025. január. 18. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Jobb, ha a Nyugat nem hagyja magát átverni: a Kreml célja nem a béke, hanem Ukrajna leigázása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b98053-8db0-448c-81a4-eee337309d29","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha szokott kávét vagy teát inni napi rendszerességgel, kapott egy jó hírt: egy friss tanulmány eredményei alapján ugyanis ezáltal csökkent is önnél többféle daganat kialakulásának a kockázata.","shortLead":"Ha szokott kávét vagy teát inni napi rendszerességgel, kapott egy jó hírt: egy friss tanulmány eredményei alapján...","id":"20250119_kave-tea-fogyasztasa-rak-kockazatanak-csokkentese-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34b98053-8db0-448c-81a4-eee337309d29.jpg","index":0,"item":"85a6bca4-1d1a-412a-a791-c923297e6e5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_kave-tea-fogyasztasa-rak-kockazatanak-csokkentese-kutatas","timestamp":"2025. január. 19. 08:03","title":"Igyon, mert az jó: kiderült valami igazán pozitív a kávéról és más koffeines italokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a2501d-345b-45b2-8a2f-778930d98536","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Részünk az éjszakából nagyszabású családtörténet az argentin közelmúlt vérgőzös időszakában, a népellenes katonai diktatúrák terrorja idején követhetjük nyomon egy család szembenézését és küzdelmeit a múltjával.","shortLead":"A Részünk az éjszakából nagyszabású családtörténet az argentin közelmúlt vérgőzös időszakában, a népellenes katonai...","id":"20250119_hvg-Mariana-Enriquez-Reszunk-az-ejszakabol-konyv-ajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a2501d-345b-45b2-8a2f-778930d98536.jpg","index":0,"item":"99d6b94c-92e4-4297-8adc-20035d486031","keywords":null,"link":"/360/20250119_hvg-Mariana-Enriquez-Reszunk-az-ejszakabol-konyv-ajanlo","timestamp":"2025. január. 19. 15:45","title":"Mariana Enríquez regénye azokat is megdöbbenti és elgondolkodtatja, akik az elképzelhetetlent is feltételezik a hatalomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae101ba3-7b1a-4cc0-a1b1-fcbe11dcacc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Január 18-án ünnepli a 70. életévét az Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező, producer.","shortLead":"Január 18-án ünnepli a 70. életévét az Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező, producer.","id":"20250118_Farkasokkal-tancolt-tobb-volt-mint-testort-es-visszautasitotta-Tarantinot---Kevin-Costner-70-eves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae101ba3-7b1a-4cc0-a1b1-fcbe11dcacc1.jpg","index":0,"item":"f75ec80f-afc3-42db-bba6-44cb4f9459c1","keywords":null,"link":"/kultura/20250118_Farkasokkal-tancolt-tobb-volt-mint-testort-es-visszautasitotta-Tarantinot---Kevin-Costner-70-eves","timestamp":"2025. január. 18. 13:00","title":"Farkasokkal táncolt, több volt, mint testőr, és visszautasította Tarantinót - Kevin Costner 70 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895bf3f0-f1d6-4950-a303-307601e43290","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"Csak a pletyka főzte szappanná a szentesi félkegyelmű öregembert, derül ki a száz évvel ezelőtti lapok tudósításaiból. 1925 januárjában arról is írt az újság, hogy büntetéssel fenyegette az MTI a rádióhallgatókat, a szegények pedig attól remélték nyomoruk enyhítését, hogy tehetős családoknak adták örökbe gyerekeiket, sokszor cselédsorba. Kiderül az is, hogyan csaltak adót vidéken, és hogyan mentette meg a lincseléstől egy zsidó bérkocsissegéd az utcán hőbörgő antiszemitákat újév hajnalán.","shortLead":"Csak a pletyka főzte szappanná a szentesi félkegyelmű öregembert, derül ki a száz évvel ezelőtti lapok tudósításaiból...","id":"20250118_szazeves-ujsag-1925-januar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/895bf3f0-f1d6-4950-a303-307601e43290.jpg","index":0,"item":"3f89d7af-0603-4ec9-8f67-1d2e062cd08d","keywords":null,"link":"/360/20250118_szazeves-ujsag-1925-januar","timestamp":"2025. január. 18. 17:00","title":"„Szeressük egymást, hogy annál jobban gyűlölhessünk mindenkit, aki nem magyar”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]