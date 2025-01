Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f8081aa1-9079-426f-87cb-923ac8da3903","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan katalizátort fejlesztettek a HUN-REN TTK kutatói, amely biztonságosabb, hatékonyabb és környezetbarátabb kémiai eljárásokhoz vezethet a gyógyszeriparban – és a fenntarthatóbb mezőgazdasági termelést is támogathatják.","shortLead":"Olyan katalizátort fejlesztettek a HUN-REN TTK kutatói, amely biztonságosabb, hatékonyabb és környezetbarátabb kémiai...","id":"20250120_hun-ren-ttk-aldehidek-attores-katalizator-fejlesztes-gyogyszeripar-mezogazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8081aa1-9079-426f-87cb-923ac8da3903.jpg","index":0,"item":"9d37cd0b-c881-4e0d-9361-00ab30e65c6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_hun-ren-ttk-aldehidek-attores-katalizator-fejlesztes-gyogyszeripar-mezogazdasag","timestamp":"2025. január. 20. 16:03","title":"Áttörést értek el magyar kutatók, a gyógyszeripart és a mezőgazdaságot is segíthetik az új fejlesztéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbd0bec-a211-4eb2-b61e-7fcde011d0a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a Mazsihisznek, sem az EMIH-nek nincs információja a szeptemberben leállított projektről.","shortLead":"Sem a Mazsihisznek, sem az EMIH-nek nincs információja a szeptemberben leállított projektről.","id":"20250120_Sorsok-Haza-Mazsihisz-EMIH-holokauszt-emlekkozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbbd0bec-a211-4eb2-b61e-7fcde011d0a3.jpg","index":0,"item":"50ee31fb-f4d2-4ebe-92b4-96e08a849d13","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Sorsok-Haza-Mazsihisz-EMIH-holokauszt-emlekkozpont","timestamp":"2025. január. 20. 08:53","title":"Továbbra sem tudja senki, mi lesz a Sorsok Házával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87acd752-1cc3-4a98-bbd9-4068b0b9998d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az új, gyorsreagálású NATO-erő, az ARF Romániában, Bulgáriában és Görögországban gyakorlatozik. Magyarország logisztikai feladatokat lát el – senki se lepődjön meg, ha brit hadoszlopokkal találkozik a magyar utakon.","shortLead":"Az új, gyorsreagálású NATO-erő, az ARF Romániában, Bulgáriában és Görögországban gyakorlatozik. Magyarország...","id":"20250119_Magyarorszag-nagyszabasu-Oroszorszag-elleni-NATO-gyakorlatban-vesz-reszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87acd752-1cc3-4a98-bbd9-4068b0b9998d.jpg","index":0,"item":"9fe99cd1-ddfe-43b6-8af4-1c90ace2873e","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Magyarorszag-nagyszabasu-Oroszorszag-elleni-NATO-gyakorlatban-vesz-reszt","timestamp":"2025. január. 19. 11:25","title":"Magyarország nagyszabású Oroszország elleni NATO-gyakorlatban vesz részt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07eb4238-4607-45e2-bb08-f1e4fe359d65","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség repülőgépével érkezett a párizsi olimpiára Sulyok Tamás köztársasági elnök – értesült a HVG. A szállodáért – hiába töltött ott az államfő 18 éjszaka helyett csak három napot – több mint 228 millió forintot kellett fizetni, mert már nem lehetett módosítani az elődje, Novák Katalin hivatali idejében történt foglalást. A Sándor-palota arra nem tudott válaszolni, hogy lakott-e valaki a szobákban abban az időszakban, amikor Sulyok Tamás már elutazott Franciaországból. ","shortLead":"A Magyar Honvédség repülőgépével érkezett a párizsi olimpiára Sulyok Tamás köztársasági elnök – értesült a HVG. A...","id":"20250120_Sulyok-Tamas-hivatala-parizis-olimpia-szallas-hotelszobak-hasznalata-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07eb4238-4607-45e2-bb08-f1e4fe359d65.jpg","index":0,"item":"66393bc7-c4aa-4066-8a8c-b1b4fa8a5afc","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Sulyok-Tamas-hivatala-parizis-olimpia-szallas-hotelszobak-hasznalata-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 06:15","title":"Sulyok Tamás hivatala nem tudja, használta-e valaki a Párizsban lefoglalt szobákat, amikor az elnök már nem volt a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b675e436-e563-453c-996c-6edb81b5d6b9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szijjártó Péter 2019 nyarán jelentette be, hogy Magyarország egy 300 méteres partszakasszal rendelkező 32 hektáros területet vásárolt Triesztben. Az Átlátszó kérésére 2024 november közepén a projektcég, az Adria Port Zrt. megküldte a trieszti kikötő hatástanulmányát. Egy gond akadt, a 192 oldalból 167-et teljesen, 7-et pedig részlegesen kisatíroztak, így tűnt fel például egy kubista gőzmozdony is a dokumentumban. ","shortLead":"Szijjártó Péter 2019 nyarán jelentette be, hogy Magyarország egy 300 méteres partszakasszal rendelkező 32 hektáros...","id":"20250118_duma-aktual-trieszti-kikoto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b675e436-e563-453c-996c-6edb81b5d6b9.jpg","index":0,"item":"c9ab699a-1bcf-4ad1-acd1-0a37071cd1ab","keywords":null,"link":"/360/20250118_duma-aktual-trieszti-kikoto","timestamp":"2025. január. 18. 19:30","title":"Duma Aktuál: Kubista négyszögek mögé rejtették a trieszti kikötő terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a történetnek nincs itt vége.","shortLead":"A főpolgármester szerint a történetnek nincs itt vége.","id":"20250120_Netto-hazaarulas-Karacsony-Gergely-kiakadt-Mini-Dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b.jpg","index":0,"item":"b17e2d79-c5f2-4458-8851-72bb1c0bb62c","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Netto-hazaarulas-Karacsony-Gergely-kiakadt-Mini-Dubaj","timestamp":"2025. január. 20. 11:16","title":"„Nettó hazaárulás” – Karácsony kiakadt a Mini-Dubaj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee082bbd-410c-4ee6-87f5-a1a0f2cf8c6c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elődjénél 20 centiméterrel hosszabb Grandland lágyhibrid, plugin hibrid és tisztán elektromos változatban kapható, a faceliftes Mokka pedig normál és lágyhibrid benzines, illetve villanyos változatban támad.","shortLead":"Az elődjénél 20 centiméterrel hosszabb Grandland lágyhibrid, plugin hibrid és tisztán elektromos változatban kapható...","id":"20250120_magyarorszagon-a-vadonatuj-opel-grandland-mokka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee082bbd-410c-4ee6-87f5-a1a0f2cf8c6c.jpg","index":0,"item":"c727edde-8a2f-40d2-9616-65c7f04aa048","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_magyarorszagon-a-vadonatuj-opel-grandland-mokka","timestamp":"2025. január. 20. 06:41","title":"Magyarországon a vadonatúj Opel Grandland és a frissített Mokka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3770829-7a51-4f7c-8b42-55db04f82a16","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állampapírok kamatainak 40 százalékát költenék el, de nem a lakásvásárlás, hanem az utazás az elsődleges cél. A pénz közel harmadát hagynák meg az államkasszában úgy, hogy újra állampapírt vesznek belőle.","shortLead":"Az állampapírok kamatainak 40 százalékát költenék el, de nem a lakásvásárlás, hanem az utazás az elsődleges cél. A pénz...","id":"20250120_otp-groupama-allampapir-kamatok-utazas-koltes-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3770829-7a51-4f7c-8b42-55db04f82a16.jpg","index":0,"item":"6b57ad05-aeb0-4a54-9340-be2d2b2074b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_otp-groupama-allampapir-kamatok-utazas-koltes-ingatlan","timestamp":"2025. január. 20. 11:20","title":"Érkezik a pénzeső, megmérték, hányan hallgatnának Nagy Mártonra és kezdenének költekezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]