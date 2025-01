Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8765ee75-1be3-46c6-a582-9ebd7a9271fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitézy Dávid szerint szokatlan, hogy az állam jelentős anyagi költséget vállalt a szükséges közlekedési fejlesztésekkel kapcsolatban, és a szerződés néhány “elnagyolt” pontjára is felhívta a figyelmet.","shortLead":"Vitézy Dávid szerint szokatlan, hogy az állam jelentős anyagi költséget vállalt a szükséges közlekedési fejlesztésekkel...","id":"20250122_Vitezy-David-a-Mini-Dubaj-felresikerult-latvanyterverol-posztolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8765ee75-1be3-46c6-a582-9ebd7a9271fc.jpg","index":0,"item":"855f86b2-9816-445f-be41-8f936d377f73","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Vitezy-David-a-Mini-Dubaj-felresikerult-latvanyterverol-posztolt","timestamp":"2025. január. 22. 14:47","title":"Vitézy Dávid a Mini-Dubaj félresikerült látványtervéről posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d7233c-0db2-49c4-9a45-0c4d605df986","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rendőrök akadályozták meg, hogy eszkalálódjon a helyzet.","shortLead":"A rendőrök akadályozták meg, hogy eszkalálódjon a helyzet.","id":"20250122_Dulakodas-volt-az-oltozofolyoson-a-Benfica-Barcelona-meccsen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46d7233c-0db2-49c4-9a45-0c4d605df986.jpg","index":0,"item":"2d21d8a9-b2ea-4c2d-b297-4ca492391fc6","keywords":null,"link":"/sport/20250122_Dulakodas-volt-az-oltozofolyoson-a-Benfica-Barcelona-meccsen","timestamp":"2025. január. 22. 09:51","title":"A drámai Benfica–Barcelona-meccs után a hazai játékosok rászálltak a gólszerző Raphinhára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28c60d4-78ba-4002-a091-0f7f9dbf77fc","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A hideg elől a Capitolium épületébe húzódva teszi le a hivatali esküjét Donald Trump, aki rekordösszeget szedett össze a rendezvényre a kegyét kereső cégektől.","shortLead":"A hideg elől a Capitolium épületébe húzódva teszi le a hivatali esküjét Donald Trump, aki rekordösszeget szedett össze...","id":"20250120_Trump-szukebb-korben-unnepli-a-beiktatasat-de-a-techelit-azert-kituntetett-helyet-kap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e28c60d4-78ba-4002-a091-0f7f9dbf77fc.jpg","index":0,"item":"c7c5e4fa-61d9-414e-bb8d-49e2e6d78602","keywords":null,"link":"/360/20250120_Trump-szukebb-korben-unnepli-a-beiktatasat-de-a-techelit-azert-kituntetett-helyet-kap","timestamp":"2025. január. 20. 16:30","title":"Trump szűkebb körben ünnepli a beiktatását, de a techcégek elitjének ott a helye a páholyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke arról is beszélt, hogy milyen fázisban van a képviselőjelöltek választása.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke arról is beszélt, hogy milyen fázisban van a képviselőjelöltek választása.","id":"20250121_Magyar-Peter-azon-a-hetvegen-tart-evertekelo-beszedet-amelyen-Orban-szokott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49.jpg","index":0,"item":"7e6e5db2-0dd9-4caa-b361-b2c91441e0ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Magyar-Peter-azon-a-hetvegen-tart-evertekelo-beszedet-amelyen-Orban-szokott","timestamp":"2025. január. 21. 07:47","title":"Magyar Péter azon a hétvégén tart évértékelő beszédet, amelyen Orbán szokott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be354b55-3b06-45b2-bc43-75db50198e60","c_author":"Tornyos Kata","category":"itthon","description":"Még hátravan a középiskolai felvételi neheze, hiába van túl az írásbeli részen a diákok többsége. Az elkövetkező időszakban kell ugyanis eldönteni, milyen gimnáziumokba adjuk be a jelentkezést. Hogy gördülékenyebb legyen a folyamat, hasznos tudnivalókat szedtünk össze a leendő gimnazistáknak a legjobb alapítványi és egyházi iskoláktól kezdve a gimnáziumigazgatók jótanácsain át. ","shortLead":"Még hátravan a középiskolai felvételi neheze, hiába van túl az írásbeli részen a diákok többsége. Az elkövetkező...","id":"20250121_Kozepiskolai-felveteli-rangsor-oktatas-iskola-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be354b55-3b06-45b2-bc43-75db50198e60.jpg","index":0,"item":"ff4c2834-560f-4910-9beb-1d1bedd37191","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Kozepiskolai-felveteli-rangsor-oktatas-iskola-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 13:06","title":"Elit, egyházi, alapítványi? Milyen középiskolát válasszunk, és hol vannak a legjobb gimnáziumok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Összesen 551 névkérelemről kellett dönteniük 2024-ben a Nyelvtudományi Kutatóközpont szakembereinek, de csak 66 új nevet jegyeztek be.","shortLead":"Összesen 551 névkérelemről kellett dönteniük 2024-ben a Nyelvtudományi Kutatóközpont szakembereinek, de csak 66 új...","id":"20250120_Nem-fogadtak-el-keresztnevkent-az-Orbanviktort-de-a-Lacko-atment-a-szuron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169.jpg","index":0,"item":"00688007-d670-41fb-ad7a-3c561e6f9724","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Nem-fogadtak-el-keresztnevkent-az-Orbanviktort-de-a-Lacko-atment-a-szuron","timestamp":"2025. január. 20. 21:13","title":"Nem fogadták el keresztnévként az Orbánviktort, de a Lackó átment a szűrőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Munkaerőpiaci szempontok alapján sem oda kellett volna telepíteni az államilag kiemelt nagyberuházásokat, ahol végül megvalósulnak – állapította meg a GKI, amely megnézte, van-e szabad munkaerő ezeken a helyeken, és nem talált ilyet. Nem csoda, hogy arra jutottak: a nagyberuházások szétverik a helyi munkaerőpiacot.","shortLead":"Munkaerőpiaci szempontok alapján sem oda kellett volna telepíteni az államilag kiemelt nagyberuházásokat, ahol végül...","id":"20250121_allamilag-kiemelt-beruhazasok-munkaeropiac-vallalkozas-gyarepites-gki-gazdasagkutato-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93.jpg","index":0,"item":"0c720acb-91d5-495f-8379-a8b87d56535c","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_allamilag-kiemelt-beruhazasok-munkaeropiac-vallalkozas-gyarepites-gki-gazdasagkutato-elemzes","timestamp":"2025. január. 21. 10:48","title":"Akkugyárak országa: a GKI szerint óriási hibát követett el a kormány a helyszínek kiválasztásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e17410-9f84-4875-bd90-ff65b15073b8","c_author":"Szomolányi Katalin","category":"360","description":"A feszültségekkel teli világban ma olyan vállalatvezetőkre van szükség, akik a szabályozást mankóként használják ahhoz, hogy a vállalat egészét és érdekeltjeinek életét javítsák. Ehhez ad pár tanácsot szerzőnk, akivel közösen készül a HVG ESG Top 40 listája is.","shortLead":"A feszültségekkel teli világban ma olyan vállalatvezetőkre van szükség, akik a szabályozást mankóként használják ahhoz...","id":"20250120_fenntarthato-fejlodes-2025-szomolanyi-katalin-hvg-esg-top-40","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11e17410-9f84-4875-bd90-ff65b15073b8.jpg","index":0,"item":"604d1155-dcbe-473b-9658-b739bc553a77","keywords":null,"link":"/360/20250120_fenntarthato-fejlodes-2025-szomolanyi-katalin-hvg-esg-top-40","timestamp":"2025. január. 20. 17:30","title":"Öt tanács vállalatvezetőknek, hogy megmenthessük a bolygót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]