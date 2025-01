Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az orosz kötődésű Star Blizzard újabb, magas rangú szereplők elleni adathalászkampányt indított: kormányzati, diplomáciai, védelmi, nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó, valamint Ukrajnát segítő szervezetek egyaránt a célkeresztjükben vannak.","shortLead":"Az orosz kötődésű Star Blizzard újabb, magas rangú szereplők elleni adathalászkampányt indított: kormányzati...","id":"20250120_whatsapp-star-blizzard-adathalasz-kampany-tamadas-beszelgetesek-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0.jpg","index":0,"item":"f284aaa9-3cef-48fb-8568-067e5cc1d67e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_whatsapp-star-blizzard-adathalasz-kampany-tamadas-beszelgetesek-ellopasa","timestamp":"2025. január. 20. 18:03","title":"A vírusirtó sem riaszt az újfajta támadásnál, de minden WhatsApp-beszélgetését ellophatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41110c64-3404-4d7d-9ce8-f1e83fd98ee4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A hátán sérült munkást daruval kellett lehozni.","shortLead":"A hátán sérült munkást daruval kellett lehozni.","id":"20250121_baleset-gellert-szallo-felujitas-tiborcz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41110c64-3404-4d7d-9ce8-f1e83fd98ee4.jpg","index":0,"item":"7a3c14dc-71e1-4e04-a30f-09e445c7192e","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_baleset-gellert-szallo-felujitas-tiborcz-istvan","timestamp":"2025. január. 21. 12:35","title":"Balesetet szenvedett egy munkás a Gellért Szálló felújításán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89bc2ac-7ae2-4109-98a8-0de6e67ef655","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2022 és 2024 között több lakást és luxusautót is vett, ám azokat nem saját nevére jegyeztette be. 