[{"available":true,"c_guid":"03776820-02b1-470b-ae01-14e0b10459a3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Patrióták pártcsoport képviseletében.","shortLead":"A Patrióták pártcsoport képviseletében.","id":"20250118_Donald-Trump-beiktatasa-Gal-Kinga-Patriotak-Orban-Viktor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03776820-02b1-470b-ae01-14e0b10459a3.jpg","index":0,"item":"cde019c2-42b1-4a4c-be65-c73e37505289","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Donald-Trump-beiktatasa-Gal-Kinga-Patriotak-Orban-Viktor-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 18:52","title":"Ha Orbán nem is, egy fideszes biztosan kint lesz Trump hétfői beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Duolingo adatai szerint a tavalyi év azonos időszakához képest a napokban 216 százalékkal nőtt meg azon amerikai felhasználók száma, akik mandarinul kezdtek el tanulni.","shortLead":"A Duolingo adatai szerint a tavalyi év azonos időszakához képest a napokban 216 százalékkal nőtt meg azon amerikai...","id":"20250117_tiktok-betiltasa-amerika-duolingo-mandarin-nyelv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df.jpg","index":0,"item":"90a370cf-4658-442c-bedb-3334b84742f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_tiktok-betiltasa-amerika-duolingo-mandarin-nyelv","timestamp":"2025. január. 17. 11:03","title":"Kilőtt a Duolingón a mandarinul tanulók száma a TikTok betiltási határideje miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317f82d2-69d7-4582-b7b4-8eb360ad7e5e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Még egy online állami pályázati felület, amely nem bírja a borítékolt hatalmas érdeklődés okozta terhelést.","shortLead":"Még egy online állami pályázati felület, amely nem bírja a borítékolt hatalmas érdeklődés okozta terhelést.","id":"20250117_demjan-sandor-11-kkv-beruhazaselenkito-tamogatasi-program-tulterheles-hatarido-hosszabbitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/317f82d2-69d7-4582-b7b4-8eb360ad7e5e.jpg","index":0,"item":"a5768c99-9fc7-46ad-9a68-cdbcbad8153e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_demjan-sandor-11-kkv-beruhazaselenkito-tamogatasi-program-tulterheles-hatarido-hosszabbitas","timestamp":"2025. január. 17. 14:54","title":"Döcög a Demján Sándor Program online felülete, ki is kellett tolni a határidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7d52499-304f-4012-a63b-2b2fd743791e","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A költségvetésből törölték a többség által szintén törvénytelennek tartott Országos Bírósági Tanács tagjainak napidíjfedezetét is, és csökkentették a Legfelső Bíróság és a Köztársasági Elnöki Hivatal büdzséjét. ","shortLead":"A költségvetésből törölték a többség által szintén törvénytelennek tartott Országos Bírósági Tanács tagjainak...","id":"20250117_lengyel-koltsegvetes-tusk-duda-alkotmanybirosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7d52499-304f-4012-a63b-2b2fd743791e.jpg","index":0,"item":"2a2a1543-7ee2-4223-bdc0-63b6d82b343b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_lengyel-koltsegvetes-tusk-duda-alkotmanybirosag","timestamp":"2025. január. 17. 20:23","title":"Lengyel költségvetés: Donald Tusk miniszterelnök győzött, Duda meghátrált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3848d23d-652b-469d-ac4f-f8046f783cd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzbe borult vonat a pályaudvar Verseny utca felőli oldalán áll.","shortLead":"A tűzbe borult vonat a pályaudvar Verseny utca felőli oldalán áll.","id":"20250117_tuz-keleti-mozdony-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3848d23d-652b-469d-ac4f-f8046f783cd1.jpg","index":0,"item":"db21e194-b0be-45d2-9a03-1fcce7b17326","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_tuz-keleti-mozdony-video","timestamp":"2025. január. 17. 19:03","title":"Lángolt egy mozdony a Keletiben, korlátozták a pályaudvar forgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0a5cd1-abc1-446f-9e55-babca8126ea4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ketten együtt összesen összesen 27 Grand Slam-trófeán és három olimpiai bajnoki címen osztoznak, de most az a cél, hogy legyen néhány közös sikerük is. Alig fél évvel ezelőtt Novak Djokovic a világ tetején érezhette magát friss olimpiai bajnokként, Andy Murray pedig a visszavonulását jelentette be Párizsban. Eszében sem volt, hogy edző legyen, most mégis az a Djokovic kérte fel, akitől négy melbourne-i döntőben is kikapott. Murray tudja, hogyan kell legyőzni a fiatal trónkövetelőket, és a 37 éves szerb bajnoknak most pont erre van szüksége. ","shortLead":"Ketten együtt összesen összesen 27 Grand Slam-trófeán és három olimpiai bajnoki címen osztoznak, de most az a cél...","id":"20250118_novak-djokovic-andy-murray-tenisz-australian-open-grand-slam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da0a5cd1-abc1-446f-9e55-babca8126ea4.jpg","index":0,"item":"02bf0c8d-6865-4c59-9f8f-d24e71cd2292","keywords":null,"link":"/elet/20250118_novak-djokovic-andy-murray-tenisz-australian-open-grand-slam-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 15:30","title":"Djokovic és Murray, a furcsa pár: „Nem baj, ha rajtam vezeti le a feszültséget”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029759d6-029e-440b-8248-5be1394b62e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez még nem a végső döntés, a testület ajánlását követően még a teljes kormánynak is támogatnia kell ahhoz, hogy életbe lépjen.","shortLead":"Ez még nem a végső döntés, a testület ajánlását követően még a teljes kormánynak is támogatnia kell ahhoz, hogy életbe...","id":"20250117_gaza-tuzszunet-kormany-izrael-allasfogalals-szavazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/029759d6-029e-440b-8248-5be1394b62e6.jpg","index":0,"item":"64694d0f-db9c-4ef4-b1ab-7a167638192f","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_gaza-tuzszunet-kormany-izrael-allasfogalals-szavazas-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 14:46","title":"Megszavazta az izraeli biztonsági kabinet a gázai tűzszünetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b6f0ab-6e7a-4663-9c1c-d5ce12abcfe0","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"A megválasztott amerikai elnök felesküdött az illegális migránsok tömeges kitelepítésére, ami több mint tízmillió dokumentálatlan bevándorlót érinthet. A művelet borzasztó drága lenne, és mivel a célcsoport mélyen beépült az USA gazdaságának működésébe, hazaküldésük a mezőgazdaság és az építőipar bezuhanásához vezetne, de más szektorokat sem hagyna érintetlenül. ","shortLead":"A megválasztott amerikai elnök felesküdött az illegális migránsok tömeges kitelepítésére, ami több mint tízmillió...","id":"20250117_Trump-illegalis-migracio-bevandorlok-tomeges-deportalas-amerikai-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5b6f0ab-6e7a-4663-9c1c-d5ce12abcfe0.jpg","index":0,"item":"a5048721-d8da-465c-8f25-f3d7818196b9","keywords":null,"link":"/360/20250117_Trump-illegalis-migracio-bevandorlok-tomeges-deportalas-amerikai-gazdasag","timestamp":"2025. január. 17. 10:00","title":"Az amerikai gazdaság sírját áshatja meg Trump, ha tényleg beváltja leghangosabb kampányígéretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]