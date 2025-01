Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8aceea1a-f717-463f-b2e7-fac5a1dba6c4","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az ügyészségi gyanúsításnak köszönhetően eltávolíthatják az uniós pénzek elköltésén őrködő Integritás Hatóság elnökét, nem sokkal azután, hogy éppen Rogán Antal propagandagépezetét kezdte vizsgálni. Mindez akkor történik, amikor Orbán Viktor a Brüsszel elleni támadás második fázisát hirdette meg. ","shortLead":"Az ügyészségi gyanúsításnak köszönhetően eltávolíthatják az uniós pénzek elköltésén őrködő Integritás Hatóság elnökét...","id":"20250122_hvg-megelozo-csalas-orban-csataja-brusszellel-integritas-hatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aceea1a-f717-463f-b2e7-fac5a1dba6c4.jpg","index":0,"item":"ff4f986b-5489-4207-b1c1-4252eb96899e","keywords":null,"link":"/360/20250122_hvg-megelozo-csalas-orban-csataja-brusszellel-integritas-hatosag","timestamp":"2025. január. 22. 06:30","title":"Belső aknamunka vezethetett az Integritás Hatóság elnökének meggyanúsításához, de van egy ok, amiért nagyon is kapóra jön a NER-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059ea810-bb5f-4438-bc01-866bcb5ccce8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök egy hagyományos dél-indiai viseletben látható.","shortLead":"A magyar miniszterelnök egy hagyományos dél-indiai viseletben látható.","id":"20250121_Indiai-utja-alatt-hagyomanyos-viseletben-is-keszult-fenykep-Orban-Viktorrol---foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/059ea810-bb5f-4438-bc01-866bcb5ccce8.jpg","index":0,"item":"9138dcaa-d521-4013-b2b7-3d0c837acf02","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Indiai-utja-alatt-hagyomanyos-viseletben-is-keszult-fenykep-Orban-Viktorrol---foto","timestamp":"2025. január. 21. 16:52","title":"Így még biztosan nem látta Orbán Viktort – új fotó jelent meg Indiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab17291-53c7-4992-93aa-5c3b21c3e9a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden több mint 1500 olyan embert engedtek szabadon, akiknek köze volt a négy évvel ezelőtti zavargásokhoz. ","shortLead":"Kedden több mint 1500 olyan embert engedtek szabadon, akiknek köze volt a négy évvel ezelőtti zavargásokhoz. ","id":"20250122_Eltuntek-az-FBI-oldalarol-a-Capitolium-elfoglalasaval-kapcsolatos-nyomozasrol-szolo-informaciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ab17291-53c7-4992-93aa-5c3b21c3e9a9.jpg","index":0,"item":"9b6991be-daa0-4bff-a277-7d27f8fc1f3b","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Eltuntek-az-FBI-oldalarol-a-Capitolium-elfoglalasaval-kapcsolatos-nyomozasrol-szolo-informaciok","timestamp":"2025. január. 22. 06:44","title":"BBC: Eltűntek az FBI oldaláról a Capitolium elfoglalásával kapcsolatos nyomozásról szóló információk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4039acf-7ecc-4d78-85a6-301623ab6b54","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Hét góllal kapott ki a magyar férfikézilabda-válogatott a franciáktól a világbajnokság középdöntőjében. A meccs után önkritikusan nyilatkoztak a játékosok, a szövetségi kapitány pedig a motivációt hiányolta. ","shortLead":"Hét góllal kapott ki a magyar férfikézilabda-válogatott a franciáktól a világbajnokság középdöntőjében. A meccs után...","id":"20250122_kezilabda-vilagbajnoksag-magyar-valogatott-franciaorszag-nyilatkozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4039acf-7ecc-4d78-85a6-301623ab6b54.jpg","index":0,"item":"f564a24b-01b9-4959-8fb6-905221f96019","keywords":null,"link":"/sport/20250122_kezilabda-vilagbajnoksag-magyar-valogatott-franciaorszag-nyilatkozatok","timestamp":"2025. január. 22. 09:14","title":"Vereség a franciák ellen: „Meg szerettük volna lepni őket, de sajnos magunkat leptük meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cba4bbf-fe59-4e35-8d4a-bc569472cfb1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Másféle kétségek gyötrik a nőket és a férfiakat. De vajon a minőségre vagy a mennyiségre kell törekedni a hálószobában, és egyáltalán van-e ideális mennyiség?","shortLead":"Másféle kétségek gyötrik a nőket és a férfiakat. De vajon a minőségre vagy a mennyiségre kell törekedni a hálószobában...","id":"20250123_szex-kerdesek-ketelyek-intimitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cba4bbf-fe59-4e35-8d4a-bc569472cfb1.jpg","index":0,"item":"3b332e7f-d628-46c4-9e1a-8e51d2e6eea3","keywords":null,"link":"/elet/20250123_szex-kerdesek-ketelyek-intimitas","timestamp":"2025. január. 23. 04:40","title":"Ezek a nők és a férfiak leggyakoribb kérdései a szexuális életükről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152c2ce4-125b-4ed4-8c5e-46a060010ace","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyjából 800 ezer család kap pénzt az állampapírok után. ","shortLead":"Nagyjából 800 ezer család kap pénzt az állampapírok után. ","id":"20250122_Orban-Viktor-Itt-a-repulorajt-allampapir-kamat-kifizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/152c2ce4-125b-4ed4-8c5e-46a060010ace.jpg","index":0,"item":"f4196f9c-287f-4361-9dd9-9eec77c2b334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Orban-Viktor-Itt-a-repulorajt-allampapir-kamat-kifizetes","timestamp":"2025. január. 22. 13:21","title":"Orbán Viktor szerint így kezdődik egy fantasztikus év, pedig csak kifizetik, ami jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807c0058-d98d-4470-b903-f18f1c3cb8f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy volt a drágulás az elmúlt hetekben üzemanyagfronton, pénteken még a Nemzetgazdasági Minisztérium, sőt Orbán Viktor miniszterelnök is szóvá tette ezt. A Mol pedig úgy tűnik, keddre engedett, pedig a nagyker ár nem is változott.","shortLead":"Nagy volt a drágulás az elmúlt hetekben üzemanyagfronton, pénteken még a Nemzetgazdasági Minisztérium, sőt Orbán Viktor...","id":"20250121_uzemanyagar-benzin-gazolaj-mol-arcsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/807c0058-d98d-4470-b903-f18f1c3cb8f9.jpg","index":0,"item":"fc6a25c4-0cf0-40f1-aa76-d00b5e07d25b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_uzemanyagar-benzin-gazolaj-mol-arcsokkentes","timestamp":"2025. január. 21. 14:16","title":"Saját szakállára engedett a Mol az üzemanyagárból – derül ki a egy belsős levélből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c592f11-533d-4a87-b835-4f73745b7256","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nyugdíjazás és felsőbb szintre lépés áll a háttérben.","shortLead":"Nyugdíjazás és felsőbb szintre lépés áll a háttérben.","id":"20250121_zwack-nyrt-vezerigazgatoi-csere-belovai-csaba-farkas-amanda-guttengeber-gyorgy-kocsi-sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c592f11-533d-4a87-b835-4f73745b7256.jpg","index":0,"item":"19d610df-3deb-417e-a7af-91be7dcad181","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_zwack-nyrt-vezerigazgatoi-csere-belovai-csaba-farkas-amanda-guttengeber-gyorgy-kocsi-sandor","timestamp":"2025. január. 21. 13:25","title":"Hármas vezércsere jön a Zwacknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]