[{"available":true,"c_guid":"9bfd382b-4eb0-475d-a849-ef8eefda09b9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavaly decemberben a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző évihez képest 16 ezer fővel, 4 millió 678 ezer főre mérséklődött. A hónapban decemberében a munkanélküliek száma 210 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt.","shortLead":"Tavaly decemberben a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző évihez képest 16 ezer fővel, 4 millió 678...","id":"20250124_ksh-foglalkoztatas-munkanelkuliseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bfd382b-4eb0-475d-a849-ef8eefda09b9.jpg","index":0,"item":"0620ba70-6cde-464e-8be6-1022e70dcb0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250124_ksh-foglalkoztatas-munkanelkuliseg","timestamp":"2025. január. 24. 08:39","title":"Megjöttek a friss foglalkoztatási adatok, lehet örülni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8cac568-4191-4b5f-820e-8acf715d1395","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ezúttal is nők szabadulhatnak ki a Gázai övezetből.","shortLead":"Ezúttal is nők szabadulhatnak ki a Gázai övezetből.","id":"20250124_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-fogolycsere-izraeli-tuszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8cac568-4191-4b5f-820e-8acf715d1395.jpg","index":0,"item":"4ac4bc8f-e3e7-4e95-a36f-d16b405db2fa","keywords":null,"link":"/vilag/20250124_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-fogolycsere-izraeli-tuszok","timestamp":"2025. január. 24. 15:08","title":"Újabb négy izraeli túszt enged szabadon a Hamász a fogolycsere keretében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d50c69-5781-42ed-80f4-20abb5e48266","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Spanyol kutatók vizsgálta arra jutott, hogy az időszakos böjtölés során érdemes a nap első felére, minél korábbra időzíteni az étkezéseket, mert akkor a szervezet képes alaposabban feldolgozni a táplálékot. A felfedezés sokak számára jelenthet segítséget a fogyásban.","shortLead":"Spanyol kutatók vizsgálta arra jutott, hogy az időszakos böjtölés során érdemes a nap első felére, minél korábbra...","id":"20250124_idoszakos-bojtoles-fogyokura-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3d50c69-5781-42ed-80f4-20abb5e48266.jpg","index":0,"item":"b513b956-5512-45af-ab1c-667af9d54ac8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_idoszakos-bojtoles-fogyokura-egeszseg","timestamp":"2025. január. 24. 08:03","title":"Csak most derült ki valami a fogyásról: ha betartja, az segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8823a64b-0210-4921-b372-fc038169822e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Írországban 560 ezer háztartásban elment az áram, Skóciában is rombolt a vihar.","shortLead":"Írországban 560 ezer háztartásban elment az áram, Skóciában is rombolt a vihar.","id":"20250124_orkan-brit-szigetek-eowyn-irorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8823a64b-0210-4921-b372-fc038169822e.jpg","index":0,"item":"0aa9f09f-dab4-4168-b9c1-03415487d370","keywords":null,"link":"/vilag/20250124_orkan-brit-szigetek-eowyn-irorszag","timestamp":"2025. január. 24. 15:33","title":"Orkánerejű szelet vitt a Brit-szigetekre Éowyn, Írországban összedöntött egy jégcsarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b870e5-0998-427f-9357-fd9e2ec04278","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az oktatásért felelős tárca azt sem tudja megmondani, hogy az elmaradt órákat be kell-e pótolni.","shortLead":"Az oktatásért felelős tárca azt sem tudja megmondani, hogy az elmaradt órákat be kell-e pótolni.","id":"20250124_belugyminiszterium-bombafenyegetes-elmaradt-orak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5b870e5-0998-427f-9357-fd9e2ec04278.jpg","index":0,"item":"39f98aff-7a7e-4f31-8b1c-5eee0ccb1003","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_belugyminiszterium-bombafenyegetes-elmaradt-orak","timestamp":"2025. január. 24. 14:26","title":"Nem tudja a Belügyminisztérium, hány óra maradt el a bombafenyegetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminisztérium leállította az Egyesült Államok legtöbb külföldi segélyprogramjának végrehajtását és finanszírozását pénteken.","shortLead":"Az amerikai külügyminisztérium leállította az Egyesült Államok legtöbb külföldi segélyprogramjának végrehajtását és...","id":"20250125_Trump-tobb-milliard-dollar-kulfoldi-segelyt-fagyasztott-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386.jpg","index":0,"item":"bf6102fc-542b-4478-a8be-924d7e19829c","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Trump-tobb-milliard-dollar-kulfoldi-segelyt-fagyasztott-be","timestamp":"2025. január. 25. 09:44","title":"Trump több milliárd dollár külföldi segélyt fagyasztott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34bda99-aa28-420d-97aa-a5463e8409a8","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Kiss Péterrel nem lett volna őszödi beszéd, a gazdasági válság pedig a Fideszt kapta volna derékba, és akkor 2010-ben nincs kétharmad – mondta a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, Kiss Ambrus, aki már huszonévesen a politika sűrűjében találta magát kabinetfőnökként. Szerinte a Fidesz nem rossz a válságkezelésben, de a túlzott vagányságuk visszaüthet az országra. Hogyan élte meg, amikor rendőrök nézték át a lakását? Mit gondol a Tisza Pártról, amely állítólag azért támadta, mert DK-snak hitte? HVG-portré.","shortLead":"Kiss Péterrel nem lett volna őszödi beszéd, a gazdasági válság pedig a Fideszt kapta volna derékba, és akkor 2010-ben...","id":"20250124_hvg-Portre-Kiss-Ambrus-fovaros-baloldal-kiss-peter-karacsony-gergely-tisza-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e34bda99-aa28-420d-97aa-a5463e8409a8.jpg","index":0,"item":"2ad7f549-337f-447b-bebd-b1286d3c8501","keywords":null,"link":"/360/20250124_hvg-Portre-Kiss-Ambrus-fovaros-baloldal-kiss-peter-karacsony-gergely-tisza-fidesz","timestamp":"2025. január. 24. 10:32","title":"Kiss Ambrus: A feleségem mondta, hogy jártak nálunk a rendőrök, de azt kérték, ne értesítsen engem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3b2c5c-a42d-4ecb-84bb-55780891fcfa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tóth Endre, a párt országgyűlési képviselője szerint a rendőrség hivatali visszaélést követett el vele szemben.","shortLead":"Tóth Endre, a párt országgyűlési képviselője szerint a rendőrség hivatali visszaélést követett el vele szemben.","id":"20250124_Toth-Endre-momentum-kordonbontas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d3b2c5c-a42d-4ecb-84bb-55780891fcfa.jpg","index":0,"item":"c596c3d5-739e-4849-b9f6-8d4681de087f","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_Toth-Endre-momentum-kordonbontas-rendorseg","timestamp":"2025. január. 24. 12:32","title":"Eljárást indítottak momentumosok ellen kordonbontás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]