[{"available":true,"c_guid":"8aceea1a-f717-463f-b2e7-fac5a1dba6c4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Drago Kos szerint mondvacsinált indokokkal léptek fel a hatóságok Biró Ferenccel szemben.","shortLead":"Drago Kos szerint mondvacsinált indokokkal léptek fel a hatóságok Biró Ferenccel szemben.","id":"20250126_Integritas-Hatosag-elnok-OECD-korrupciellenes-drago-kos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aceea1a-f717-463f-b2e7-fac5a1dba6c4.jpg","index":0,"item":"9f3838cb-38cd-4ace-b5e5-85eed43b43df","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_Integritas-Hatosag-elnok-OECD-korrupciellenes-drago-kos","timestamp":"2025. január. 26. 17:49","title":"Kiállásra buzdít az Integritás Hatóság meggyanúsított elnöke mellett az OECD korrupciellenes szakembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi napoknál melegebb és naposabb időjárás várható a jövő héten, de lesznek esős időszakok is. ","shortLead":"Az utóbbi napoknál melegebb és naposabb időjárás várható a jövő héten, de lesznek esős időszakok is. ","id":"20250126_Tavaszias-idojaras-varhato-a-jovo-heten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"f58d3ad0-3ac8-4db7-9c84-4f839ea5dee7","keywords":null,"link":"/elet/20250126_Tavaszias-idojaras-varhato-a-jovo-heten","timestamp":"2025. január. 26. 13:39","title":"Tavaszias időjárás várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81869e1a-1ff1-4ad3-b4a5-1b0b0b9a5aa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt fideszes polgármeser és képviselő kisterpeszben mondta el, hogy szerinte a fővárosi közgyűlés “élete talán legnagyobb döntése előtt áll”, és ő tudja is, mi lenne a legjobb Budapestnek, így meg is mondta, hogyan kellene szavazni. Ezt már Karácsony Gergely sem hagyta szó nélkül.","shortLead":"A volt fideszes polgármeser és képviselő kisterpeszben mondta el, hogy szerinte a fővárosi közgyűlés “élete talán...","id":"20250127_Sara-Botond-foispan-szolgalatba-helyezte-magat-es-figyelmeztette-a-kozgyulest-mi-lenne-jo-Budapestnek-a-Mini-Dubaj-szavazasnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81869e1a-1ff1-4ad3-b4a5-1b0b0b9a5aa2.jpg","index":0,"item":"ff43daf7-acbe-431d-af4a-2961b9f0d620","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Sara-Botond-foispan-szolgalatba-helyezte-magat-es-figyelmeztette-a-kozgyulest-mi-lenne-jo-Budapestnek-a-Mini-Dubaj-szavazasnal","timestamp":"2025. január. 27. 11:16","title":"Sára Botond főispán szolgálatba helyezte magát és figyelmeztette a közgyűlést, mi lenne jó Budapestnek a Mini-Dubaj-szavazásnál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bd5138-303a-4446-8fec-580d271f64b2","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Az amerikai hírszerző ügynökség, a CIA szerint az a legvalószínűbb, hogy egy kínai laboratóriumból jutott ki a Covid-19 világjárványt okozó vírus, így a pandémiát nem egy beteg állatról emberre átvitt fertőzés indította el. A CIA korábban azt ismételgette, nem tudja biztosan megállapítani, honnan indult a világjárvány.","shortLead":"Az amerikai hírszerző ügynökség, a CIA szerint az a legvalószínűbb, hogy egy kínai laboratóriumból jutott ki a Covid-19...","id":"20250126_A-CIA-szerint-laborszokeveny-a-Covid-pandemiat-okozo-virus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20bd5138-303a-4446-8fec-580d271f64b2.jpg","index":0,"item":"a3e31c9b-d4fd-4faa-af36-81c9098f45a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250126_A-CIA-szerint-laborszokeveny-a-Covid-pandemiat-okozo-virus","timestamp":"2025. január. 26. 11:48","title":"A CIA szerint „laborszökevény” a Covid-pandémiát okozó vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dd24dd-40dc-43b7-9796-402941ae3011","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A rendészek alapbére bruttó 348 ezer forint, de akár bruttó 612 ezret is megkereshetnek havonta.","shortLead":"A rendészek alapbére bruttó 348 ezer forint, de akár bruttó 612 ezret is megkereshetnek havonta.","id":"20250127_budapest-bkk-rendeszet-betoltetlen-statusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26dd24dd-40dc-43b7-9796-402941ae3011.jpg","index":0,"item":"38f5a5f1-0dfe-4144-acab-25cd27e82105","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_budapest-bkk-rendeszet-betoltetlen-statusz","timestamp":"2025. január. 27. 11:21","title":"A státuszok több mint fele még betöltetlen a BKK-rendészetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f18592c-02b5-4e7d-9785-ac39afcfecc4","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Az előírt tananyag mellett számos más módon is foglalkozhatnak az iskolák a holokauszttal. Ennek módja és mélysége a pedagógusokon múlik. Húsz éve Steven Spielberg maga is megnézett egy erről szóló tanórát Budapesten.","shortLead":"Az előírt tananyag mellett számos más módon is foglalkozhatnak az iskolák a holokauszttal. Ennek módja és mélysége...","id":"20250126_hvg-holokauszt-oktatas-steven-spielberg-soa-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f18592c-02b5-4e7d-9785-ac39afcfecc4.jpg","index":0,"item":"94874ff6-260d-4636-bc76-5ca7baae2656","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-holokauszt-oktatas-steven-spielberg-soa-alapitvany","timestamp":"2025. január. 26. 20:00","title":"Fedősztori és testőrök: így jelent meg egyszer csak Steven Spielberg egy óbudai gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az X tulajdonosa, Donald Trump jobbkeze azt üzente a szélsőjobboldali párt támogatóinak, hogy nem kellene ennyit foglalkozni a múltbéli bűnökkel.","shortLead":"Az X tulajdonosa, Donald Trump jobbkeze azt üzente a szélsőjobboldali párt támogatóinak, hogy nem kellene ennyit...","id":"20250125_eloben-jelentkezett-be-az-AfD-kampanygyulesere-Elon-Musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d.jpg","index":0,"item":"b13f1593-c903-47d9-a11b-10ebd7187996","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_eloben-jelentkezett-be-az-AfD-kampanygyulesere-Elon-Musk","timestamp":"2025. január. 25. 20:22","title":"„Ti vagytok Németország legnagyobb reménysége” – élőben jelentkezett be az AfD kampánygyűlésére Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c6001c-64c8-4b00-bea2-d606614c6c1e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A robotok többsége valamilyen hasznos célt szolgál. Ám vannak olyanok is, melyek fejlesztőik legjobb szándéka ellenére is inkább nyugtalanítónak, de minimum furcsának tűnnek. Ezekből mutatunk néhányat.","shortLead":"A robotok többsége valamilyen hasznos célt szolgál. Ám vannak olyanok is, melyek fejlesztőik legjobb szándéka ellenére...","id":"20250125_robotok-kinezet-viselkedes-mesterseges-intelligencia-atlas-ameca-torso-mclari-desdemona-menteebot-casio-moflin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01c6001c-64c8-4b00-bea2-d606614c6c1e.jpg","index":0,"item":"4490c5df-1b63-4d70-967a-8567f365861c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_robotok-kinezet-viselkedes-mesterseges-intelligencia-atlas-ameca-torso-mclari-desdemona-menteebot-casio-moflin","timestamp":"2025. január. 25. 12:26","title":"Ijesztők, furcsák, plüssök: 8 nagyon vad robot, amit látnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]