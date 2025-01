Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1d5c2445-9d9a-49d8-859a-d5382ce1c8cc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Roman Abramovics több millió fontot spórolhatott így a BBC oknyomozó riportja szerint.","shortLead":"Roman Abramovics több millió fontot spórolhatott így a BBC oknyomozó riportja szerint.","id":"20250128_roman-abramovics-adocsalas-jacht-ciprus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d5c2445-9d9a-49d8-859a-d5382ce1c8cc.jpg","index":0,"item":"a5e82cfa-165b-4b2e-8c75-388944684ae2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_roman-abramovics-adocsalas-jacht-ciprus","timestamp":"2025. január. 28. 12:22","title":"Saját cégeinek adta bérbe luxusjachtjait Roman Abramovics, hogy ne kelljen befizetnie több millió fontnyi adót Ciprusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7ab5d3-53c5-42d2-8baf-0277c86ee94e","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"A tavaly 100 éves korában elhunyt, bonyhádi születésű auschwitzi túlélő, Lily Ebert többé nem tart már történelmi fogadóórát a TikTokon, de a dédunokája folytatja a munkáját, és továbbviszi a szellemiségét. 