[{"available":true,"c_guid":"e8ddc9e3-5b89-4426-925d-e9cba8023ae5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke felszólító levelet küldött több – alapvető élelmiszerek termelőit és feldolgozóit tömörítő – érdekképviseleti szervezethez.","shortLead":"Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke felszólító levelet küldött több – alapvető élelmiszerek termelőit és feldolgozóit...","id":"20250130_GVH-termelok-beszallitok-osszehangolt-arkepzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8ddc9e3-5b89-4426-925d-e9cba8023ae5.jpg","index":0,"item":"4ad4ab38-3bfc-443a-8261-9ba7398e483e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_GVH-termelok-beszallitok-osszehangolt-arkepzes","timestamp":"2025. január. 30. 10:18","title":"A GVH elnöke arra tett utalást, hogy a termelők és feldolgozók hírlevelei összehangolt áremelésekhez vezetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e69b26-9a33-405f-8561-6f7011679af5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Soha nem volt jogsija, de most el is tiltották. ","shortLead":"Soha nem volt jogsija, de most el is tiltották. ","id":"20250129_Jogositvany-nelkuli-autos-kergettek-Debrecenben-a-rendorok-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73e69b26-9a33-405f-8561-6f7011679af5.jpg","index":0,"item":"570d4fd8-82d8-4b21-bce9-113fa7d7c715","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_Jogositvany-nelkuli-autos-kergettek-Debrecenben-a-rendorok-video","timestamp":"2025. január. 29. 08:17","title":"Jogosítvány nélküli autóst kergettek Debrecenben a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f6f46c-68d7-4d3a-9b73-caefd18695ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azzal, hogy feltárta a fájdalmas múlt egy hiányzó darabját, a családnak is megbékélést hozott. ","shortLead":"Azzal, hogy feltárta a fájdalmas múlt egy hiányzó darabját, a családnak is megbékélést hozott. ","id":"20250128_auschwitz-holokauszt-csaladi-rejtely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93f6f46c-68d7-4d3a-9b73-caefd18695ca.jpg","index":0,"item":"b62bea06-15c2-4baf-b9da-cb7ddf168956","keywords":null,"link":"/elet/20250128_auschwitz-holokauszt-csaladi-rejtely","timestamp":"2025. január. 28. 14:02","title":"Egy Auschwitzba látogató tinédzser megoldott egy több mint 80 éves családi rejtélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9aeae2-3c59-4900-8d0c-6bfce9cf2e21","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Lilában marad a magyar válogatott 25 éves középpályása.","shortLead":"Lilában marad a magyar válogatott 25 éves középpályása.","id":"20250129_labdarugas-atigazolas-nikitscher-tamas-kecskemet-real-valladolid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f9aeae2-3c59-4900-8d0c-6bfce9cf2e21.jpg","index":0,"item":"ca926852-4ac1-48a2-9d69-ce64718e22de","keywords":null,"link":"/sport/20250129_labdarugas-atigazolas-nikitscher-tamas-kecskemet-real-valladolid","timestamp":"2025. január. 29. 11:38","title":"Nikitscher Tamás a spanyol élvonalba igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Matthew Huttle a 2021-es capitoliumi zavargásokban vett részt.","shortLead":"Matthew Huttle a 2021-es capitoliumi zavargásokban vett részt.","id":"20250128_egyesult-allamok-capitoliumi-zavargas-donald-trump-elnoki-kegyelem-matthew-huttle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"7849b430-4edd-4ba8-be62-e3380df3d968","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_egyesult-allamok-capitoliumi-zavargas-donald-trump-elnoki-kegyelem-matthew-huttle","timestamp":"2025. január. 28. 17:43","title":"A rendőrök lőtték le a férfit, aki épp most kapott kegyelmet Donald Trumptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden a fővárosi bizottsági ülésen a pártok nem tudtak megegyezni a cégvezetői pályázatokról, a Fidesz, a DK, az MSZP és a Párbeszéd együtt szavazta le a javaslatot.","shortLead":"Kedden a fővárosi bizottsági ülésen a pártok nem tudtak megegyezni a cégvezetői pályázatokról, a Fidesz, a DK, az MSZP...","id":"20250128_Magyar-Peter-A-Tisza-nem-asszisztal-a-budapesti-mutyikhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97.jpg","index":0,"item":"5b74999a-18ce-4b18-87c7-602eab0b61ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Magyar-Peter-A-Tisza-nem-asszisztal-a-budapesti-mutyikhoz","timestamp":"2025. január. 28. 20:24","title":"Magyar Péter: A Tisza szerdán erős jelzést küld a hatalmi elit tagjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fb7281-1b9a-4ac5-ade3-306fe24aeb57","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"2023 óta nem mozdult el a Végítélet órájának mutatója, így az emberiség 90 másodperccel van éjfél előtt – vagyis közel áll ahhoz, hogy elpusztítsa önmagát. Hamarosan kiderül, a Nobel-díjas tudósok szerint jobb vagy fenyegetőbb hely lett-e a világ.","shortLead":"2023 óta nem mozdult el a Végítélet órájának mutatója, így az emberiség 90 másodperccel van éjfél előtt – vagyis közel...","id":"20250128_vegitelet-oraja-doomsday-clock-donald-trump-putyin-oroszorszag-egyesult-allamok-nuklearis-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4fb7281-1b9a-4ac5-ade3-306fe24aeb57.jpg","index":0,"item":"5884f275-8300-4b44-849b-0b027246709b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_vegitelet-oraja-doomsday-clock-donald-trump-putyin-oroszorszag-egyesult-allamok-nuklearis-haboru","timestamp":"2025. január. 28. 13:17","title":"Újra beállítják a Végítélet óráját, ez befolyásolhatja a tudósok döntését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA elemzése alapján nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy elkerüli a Földet a 2024 YR4 nevű aszteroida. Igaz, a becsapódás valószínűsége meglehetősen kicsi.","shortLead":"A NASA elemzése alapján nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy elkerüli a Földet a 2024 YR4 nevű aszteroida. Igaz...","id":"20250129_foldkozeli-aszteroida-2024-yr4-becsapodas-nasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26.jpg","index":0,"item":"0b17c42d-c037-4917-8d82-90c825e26bb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_foldkozeli-aszteroida-2024-yr4-becsapodas-nasa","timestamp":"2025. január. 29. 14:03","title":"Találtak egy 55 méteres aszteroidát, 2032-ben eltalálhatja a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]