[{"available":true,"c_guid":"80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Meghallgatta a szenátus Donald Trump jelöltjét.","shortLead":"Meghallgatta a szenátus Donald Trump jelöltjét.","id":"20250129_Nem-vagyok-oltasellenes-jelentette-ki-Robert-F-Kennedy-amerikai-egeszsegugyiminiszter-jelolt-a-meghallgatasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f.jpg","index":0,"item":"6f49e8e8-d9e0-4b50-b03a-e35a87f3a9a6","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_Nem-vagyok-oltasellenes-jelentette-ki-Robert-F-Kennedy-amerikai-egeszsegugyiminiszter-jelolt-a-meghallgatasan","timestamp":"2025. január. 29. 20:25","title":"„Nem vagyok oltásellenes” – jelentette ki Robert F. Kennedy amerikai egészségügyiminiszter-jelölt a meghallgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d462522-1624-4aed-a4e8-662790d99620","c_author":"Imre Réka, Vörös László","category":"itthon","description":"Le kellene-e mondania Balog Zoltánnak? Meg lehet-e bocsátani neki? Egyáltalán hogyan alakulhat ki olyan közeg, amiben a kegyelmi botrány egyáltalán megtörténhet? Református lelkészek konferenciát tartottak az egyház jövőjéről, miközben azok, akik nem szólalhattak fel a rendezvényen, egy tüntetésen Balog Zoltán lemondását követelték. Videó.","shortLead":"Le kellene-e mondania Balog Zoltánnak? Meg lehet-e bocsátani neki? Egyáltalán hogyan alakulhat ki olyan közeg, amiben...","id":"20250130_reformatus-egyhaz-tuntetes-balog-zoltan-kegyelmi-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d462522-1624-4aed-a4e8-662790d99620.jpg","index":0,"item":"f66cf0ad-621f-4788-8edb-ced1ebb2aed9","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_reformatus-egyhaz-tuntetes-balog-zoltan-kegyelmi-botrany","timestamp":"2025. január. 30. 10:41","title":"Tojást vitt magával a lelkész, hogy megdobálhassák őt a Balog Zoltán ellen tüntetők – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c189ed10-9466-4a5b-ab4e-40cbcb5107d4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget és feladatot jelentenek a befektetési alapok számára. A problémákról és a kilátásokról a HVG több hazai alapkezelőt is megkérdezett. Hozamvadászat című sorozatunk 1. része.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget...","id":"20250130_hvg-hozamvadaszat-1-al-hilal-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c189ed10-9466-4a5b-ab4e-40cbcb5107d4.jpg","index":0,"item":"3f283f84-d15c-4d39-bb6b-06876889b117","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-hozamvadaszat-1-al-hilal-istvan","timestamp":"2025. január. 30. 16:32","title":"Al-Hilal István: Európában erőteljesebb lépésekre van szükség a gazdasági lemaradás megállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2dcc26-b23f-486a-bff4-b6d9c3a0e5e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár anyósa nem közintézménynél dolgozik, az EP-képviselő szerint nem nehéz kapcsolatot találni a kirúgása és az ő, Kulja András kormányt bíráló felszólalása között. ","shortLead":"Bár anyósa nem közintézménynél dolgozik, az EP-képviselő szerint nem nehéz kapcsolatot találni a kirúgása és az ő...","id":"20250130_kulja-andras-anyos-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2dcc26-b23f-486a-bff4-b6d9c3a0e5e9.jpg","index":0,"item":"a34340d5-9fea-407a-a7f7-b3454b65f95e","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_kulja-andras-anyos-kirugas","timestamp":"2025. január. 30. 11:30","title":"Végkielégítés nélkül rúgták ki Kulja András anyósát, a tiszás képviselő nem zárja ki, hogy politikai okok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92aa1948-9856-472a-9176-66a36f55933c","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A szervezet korábban bizottságot állított fel az ügy kivizsgálására. A testület az eljárás megindítása mellett azt is javasolta, hogy a szakemberek számára tartsanak képzéseket az edző–versenyző kommunikációról.","shortLead":"A szervezet korábban bizottságot állított fel az ügy kivizsgálására. A testület az eljárás megindítása mellett azt is...","id":"20250129_magyar-uszoszovetseg-etikai-eljaras-takacs-imre-iron-swim-hosszu-katinka-wladar-sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92aa1948-9856-472a-9176-66a36f55933c.jpg","index":0,"item":"60fac08b-229f-43bd-b5e9-93c0d81cbd29","keywords":null,"link":"/sport/20250129_magyar-uszoszovetseg-etikai-eljaras-takacs-imre-iron-swim-hosszu-katinka-wladar-sandor","timestamp":"2025. január. 29. 19:15","title":"Az úszószövetség fegyelmi eljárást indít Hosszú Katinka klubjának volt edzője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal.","shortLead":"A piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal.","id":"20250130_ECB-EKB-Europai-Kozponti-Bank-alapkamat-csokkentes-vagas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8.jpg","index":0,"item":"07193f89-415a-4ee8-85a1-85104cf17a54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_ECB-EKB-Europai-Kozponti-Bank-alapkamat-csokkentes-vagas","timestamp":"2025. január. 31. 09:12","title":"Az Európai Központi Bank december után ismét csökkentette az alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9973e686-c21e-4b88-b737-4c4538880788","c_author":"Bihari Ágnes","category":"360","description":"Majdnem nyolcszázezer ember követi az Instagramon. Egy viszonylag új eszköz, az MI virtuóz használója, akinek keze – billentyűzete – alól szinte számolatlanul jönnek ki a fantáziadús látványelemek. Szokatlan álló- és mozgóképei, melyek jellemzően szüntelenül egymásba alakuló humoros és/vagy szürreális képekből állnak, csodálkozást és lelkesedést váltanak ki, de kérdéseket is felvetnek. Mi ez? Autonóm művészet? Szórakoztatás? Alkalmazott MI-grafikafotóvideó? Szauder Dávid médiaművésszel beszélgettünk.","shortLead":"Majdnem nyolcszázezer ember követi az Instagramon. Egy viszonylag új eszköz, az MI virtuóz használója, akinek keze –...","id":"20250129_A-mu-mesterseges-intelligencia-muveszet-treneles-promptolas-interju-Szauder-David","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9973e686-c21e-4b88-b737-4c4538880788.jpg","index":0,"item":"c49a0d0e-2c54-41f0-a592-c0b52aff7318","keywords":null,"link":"/360/20250129_A-mu-mesterseges-intelligencia-muveszet-treneles-promptolas-interju-Szauder-David","timestamp":"2025. január. 29. 16:40","title":"Mesterséges intelligencia a művészetben: trénelés, promptolás és versenyfutás – interjú Szauder Dáviddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88dcde54-d3b1-43f5-ab62-205d18508c4e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Összesen 38 darabot gyártottak a kocsiból. ","shortLead":"Összesen 38 darabot gyártottak a kocsiból. ","id":"20250131_Szuperritka-Aston-Martint-vett-Gordon-Ramsay","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88dcde54-d3b1-43f5-ab62-205d18508c4e.jpg","index":0,"item":"322ca2db-2507-46b6-abfd-b0e3330c0592","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_Szuperritka-Aston-Martint-vett-Gordon-Ramsay","timestamp":"2025. január. 31. 08:15","title":"Szuperritka Aston Martint vett Gordon Ramsay, ilyen van Fernando Alonsónak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]