[{"available":true,"c_guid":"bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha nem tudják eldönteni, hogy milyen filmet válasszanak este, segítünk néhány javaslattal. ","shortLead":"Ha nem tudják eldönteni, hogy milyen filmet válasszanak este, segítünk néhány javaslattal. ","id":"20250130_filmek-netflix-filmajanlo-streaming-lekerul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad.jpg","index":0,"item":"5b590d6d-f847-4fd6-a845-fa0c2e92557f","keywords":null,"link":"/elet/20250130_filmek-netflix-filmajanlo-streaming-lekerul","timestamp":"2025. január. 30. 05:31","title":"Sürgősen nézzék meg ezeket a filmeket, mert hamarosan eltűnnek a Netflixről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszterrel folytatott beszélgetésében G. Fodor Gábor Soros György kitiltását is felvetette.","shortLead":"A külügyminiszterrel folytatott beszélgetésében G. Fodor Gábor Soros György kitiltását is felvetette.","id":"20250131_szijjarto-usa-rogan-parlament-jogalkotoi-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"3942d3c1-6701-479f-ac8d-2913581cb9a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_szijjarto-usa-rogan-parlament-jogalkotoi-valasz","timestamp":"2025. január. 31. 16:05","title":"Szijjártó: Rogán szankcionálására válaszul jogalkotási folyamatra készül a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda6c64d-2e6f-49e8-a022-a3877b583147","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miután a Pentagon dolgozói legalább két napon keresztül használták a DeepSeek mesterséges intelligenciáját a minisztérium számítógépein keresztül, a Pentagon tiltani kezdte az elérését.","shortLead":"Miután a Pentagon dolgozói legalább két napon keresztül használták a DeepSeek mesterséges intelligenciáját...","id":"20250131_kina-mesterseges-intelligencia-deepseek-egyesult-allamok-pentagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda6c64d-2e6f-49e8-a022-a3877b583147.jpg","index":0,"item":"3c73d0c9-a86c-4f38-847f-910358a02d07","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_kina-mesterseges-intelligencia-deepseek-egyesult-allamok-pentagon","timestamp":"2025. január. 31. 08:46","title":"Blokkolni kezdte a Pentagon a kínai DeepSeek mesterséges intelligenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók számítása szerint még 14 millió évvel ezelőtt is lehetett forró láva a Hold felszínén. Ezek alapján könnyen lehet, hogy az égitest képlékenyebb annál, mint amilyennek kinéz.","shortLead":"Amerikai kutatók számítása szerint még 14 millió évvel ezelőtt is lehetett forró láva a Hold felszínén. Ezek alapján...","id":"20250130_forro-lava-hold-felszine-geologiai-aktivitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858.jpg","index":0,"item":"56650e67-afc7-453c-b0c1-0405cffba236","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_forro-lava-hold-felszine-geologiai-aktivitas","timestamp":"2025. január. 30. 18:03","title":"Forró láva borította be a Hold felszínét, és úgy tűnik, ez nem is volt olyan régen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"103c5d80-0dd7-46d7-bbf7-cd7fa49fe425","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Tóth Lászlóval, a magyar építésszel nem tud betelni Hollywood. Brady Corbet filmjét, A brutalistát tíz Oscar-díjra jelölték, és ebből jutott a feleséget játszó Felicity Jonesnak és Guy Pearce-nek is, aki Van Burent, a pénzembert alakítja. A két színészt egy online kerekasztal-beszélgetésen kérdezhettük.","shortLead":"Tóth Lászlóval, a magyar építésszel nem tud betelni Hollywood. Brady Corbet filmjét, A brutalistát tíz Oscar-díjra...","id":"20250129_brutalista-Felicity-Jones-Guy-Pearce-interju-Oscar-jeloles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/103c5d80-0dd7-46d7-bbf7-cd7fa49fe425.jpg","index":0,"item":"48ab9203-b4a0-4436-a25d-0817c021e427","keywords":null,"link":"/360/20250129_brutalista-Felicity-Jones-Guy-Pearce-interju-Oscar-jeloles","timestamp":"2025. január. 29. 17:30","title":"„Óriási segítség volt, hogy A brutalistát Budapesten forgattuk” – interjú az Oscarra jelölt Felicity Jonesszal és Guy Pearce-szel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f12ffd-f1a7-4ee8-b384-50143083e8f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2024 novemberében 3,8 százalékkal csökkent a magyar export volumene az előző év azonos időszakához képest, míg a behozatal 2,8 százalékkal meghaladta azt – írja gyorsjelentésében a KSH.","shortLead":"2024 novemberében 3,8 százalékkal csökkent a magyar export volumene az előző év azonos időszakához képest, míg...","id":"20250130_Csokkent-a-magyar-export-250-milliard-forinttal-romlott-a-kulkereskedelmi-merleg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2f12ffd-f1a7-4ee8-b384-50143083e8f9.jpg","index":0,"item":"2bdffe20-47d1-4180-acf3-846086af06b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_Csokkent-a-magyar-export-250-milliard-forinttal-romlott-a-kulkereskedelmi-merleg","timestamp":"2025. január. 30. 12:18","title":"Csökkent a magyar export, 250 milliárd forinttal romlott a külkereskedelmi mérleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829af996-7a55-4564-9f9c-db45cdf87437","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egy szélsőjobboldali képviselőt ki is kellett küldeni az Európai Parlament nemzetközi holokauszt emléknapjának eseményéről. Magyar zeneszerző történetével emlékeztek meg a tragédiáról.","shortLead":"Egy szélsőjobboldali képviselőt ki is kellett küldeni az Európai Parlament nemzetközi holokauszt emléknapjának...","id":"20250129_holokauszt_europai_parlament_megemlekezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/829af996-7a55-4564-9f9c-db45cdf87437.jpg","index":0,"item":"00713620-d70c-4b77-b4ea-f1c8e69d25af","keywords":null,"link":"/eurologus/20250129_holokauszt_europai_parlament_megemlekezes","timestamp":"2025. január. 29. 17:48","title":"Náci bekiabálás is volt az Európai Parlament Holokauszt-emléknapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d366f8-fadf-4335-b365-3d045f69ec52","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Az ország legnagyobb ipari parkját építenék meg Bicsérd határában, Pécs közvetlen közelében, csak éppen a felülről jövő elképzelés nem egyezik a helyiekével. Gazdák alól kihúzott első osztályú termőföldek, rengeteg bizonytalanság, illetve a környezetszennyezéstől való félelem jellemzi a beruházást. Már ha megvalósul.","shortLead":"Az ország legnagyobb ipari parkját építenék meg Bicsérd határában, Pécs közvetlen közelében, csak éppen a felülről jövő...","id":"20250131_bicserd-ipari-park-pecs-termofold-uninext","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20d366f8-fadf-4335-b365-3d045f69ec52.jpg","index":0,"item":"073906d4-a096-4eab-b565-203555a98b84","keywords":null,"link":"/360/20250131_bicserd-ipari-park-pecs-termofold-uninext","timestamp":"2025. január. 31. 06:30","title":"Nem tudni, mi épül, mégis kihúzzák a legjobb földeket a gazdák alól a Pécs mellé tervezett gigantikus ipari park miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]