[{"available":true,"c_guid":"7324d46b-1dc8-428d-863b-7168210f5810","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Gyorsan rövdire zárta a történetet a rendőrség. ","shortLead":"Gyorsan rövdire zárta a történetet a rendőrség. ","id":"20250131_balesetveszelyes-kozlekedes-bmw-kaposvar-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7324d46b-1dc8-428d-863b-7168210f5810.jpg","index":0,"item":"c5c8b086-1767-4112-9ddb-d6ac1a1ea227","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_balesetveszelyes-kozlekedes-bmw-kaposvar-rendorseg","timestamp":"2025. január. 31. 16:22","title":"Elkapták a BMW-st, aki videójátéknak gondolta az utcai közlekedést Kaposváron – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0446d9-3523-4d4f-b13f-be921f2c9f4c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A „barokk hegedülés legsokoldalúbb és legkiemelkedőbb alakjának” mondott Midori Seiler érkezik Budapestre a Budapesti Fesztiválzenekar koncertjére, amelyen a hat angol és francia komponista nyolc műve átfogja a barokk történetét.","shortLead":"A „barokk hegedülés legsokoldalúbb és legkiemelkedőbb alakjának” mondott Midori Seiler érkezik Budapestre a Budapesti...","id":"20250201_Atfogo-kep-a-barokk-zene-torteneterol-Midori-Seilertol-a-Zeneakademian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0446d9-3523-4d4f-b13f-be921f2c9f4c.jpg","index":0,"item":"95667a8c-750e-42f2-ab86-4d8ff0f0265a","keywords":null,"link":"/360/20250201_Atfogo-kep-a-barokk-zene-torteneterol-Midori-Seilertol-a-Zeneakademian","timestamp":"2025. február. 01. 16:45","title":"Átfogó kép a barokk zene történetéről Midori Seilertől a Zeneakadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735e1df8-f60c-490f-a0ba-6f9c2e88c6fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megrongálódott a 19. században épült Bristol szálloda is.","shortLead":"Megrongálódott a 19. században épült Bristol szálloda is.","id":"20250131_Odessza-tortenelmi-belvarosat-lotte-az-orosz-hadsereg-ket-ember-megserult-Ukrajna-raketa-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/735e1df8-f60c-490f-a0ba-6f9c2e88c6fe.jpg","index":0,"item":"0da97b67-863e-41f7-9338-8c94a7a55da5","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_Odessza-tortenelmi-belvarosat-lotte-az-orosz-hadsereg-ket-ember-megserult-Ukrajna-raketa-tamadas","timestamp":"2025. január. 31. 22:05","title":"Odessza történelmi belvárosát lőtte az orosz hadsereg, két ember megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f09408-2282-4bd2-84dd-e18033b630bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem haboztak ellenlépéseket hozni a Donald Trump amerikai elnök által büntetővámmal sújtott államok: Kanada egy egy sor amerikai árucikkre azonnal, másokra később vet ki ellenvámot, Mexikó is hasonlóra készül. Kína a Világkereskedelmi Szervezetnél panaszkodik. Termékek széles skálája drágulhat.","shortLead":"Nem haboztak ellenlépéseket hozni a Donald Trump amerikai elnök által büntetővámmal sújtott államok: Kanada egy egy sor...","id":"20250202_vamhaboru-usa-trump-kanada-mexiko-kina-visszavag-buntetovam-amerikai-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74f09408-2282-4bd2-84dd-e18033b630bd.jpg","index":0,"item":"653e5218-285b-4412-b311-e5a8bf2ac954","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_vamhaboru-usa-trump-kanada-mexiko-kina-visszavag-buntetovam-amerikai-gazdasag","timestamp":"2025. február. 02. 08:55","title":"Mexikó és Kanada visszavág Trumpnak: vámköteles lesz a bourbon whisky is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0af8c0-277a-4fc5-a024-459e40ae3e5d","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A politikai propaganda eszköze és pszichológusok kutatási terepe is volt a sajtóban elsőként felbukkant nyilvános tényellenőrző rovat. A fact-checking nagy hagyományokra és kevéssé meggyőző eredményekre tekinthet vissza.","shortLead":"A politikai propaganda eszköze és pszichológusok kutatási terepe is volt a sajtóban elsőként felbukkant nyilvános...","id":"20250202_hvg-tenyellenorzes-anno-elhallgatni-arany-remhirek-facebook","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0af8c0-277a-4fc5-a024-459e40ae3e5d.jpg","index":0,"item":"9f5fb6c0-1231-4f9c-90a3-13f1cc4a28d3","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-tenyellenorzes-anno-elhallgatni-arany-remhirek-facebook","timestamp":"2025. február. 02. 12:30","title":"Megfagyott agyú katonák, konzerveket mérgező japánok, dauerolás közben felrobbanó nő – amikor a sajtó ráébredt, valamit kezdeni kell az álhírekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a0c4a0-5c02-4dad-b10b-81fbea5529ee","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A lakók szerint a vállalkozók, illetve a dolgozóik már hajnali 5-kor nyomják a dudát az utcában.","shortLead":"A lakók szerint a vállalkozók, illetve a dolgozóik már hajnali 5-kor nyomják a dudát az utcában.","id":"20250131_dudalas-vallalkozok-szombathely-fekvorendor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6a0c4a0-5c02-4dad-b10b-81fbea5529ee.jpg","index":0,"item":"675d3aa3-b464-450b-b982-a14b7c19fd36","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_dudalas-vallalkozok-szombathely-fekvorendor","timestamp":"2025. január. 31. 17:59","title":"Dudálással állnak bosszút a vállalkozók, mert a lakók fekvőrendőrt kértek az utcájukba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c10d25-81ea-4760-9b6c-597729f36a3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A terrorszervezet szombaton három izraeli túszt enged el, akad köztük francia-izraeli és amerikai-izraeli állampolgár is.","shortLead":"A terrorszervezet szombaton három izraeli túszt enged el, akad köztük francia-izraeli és amerikai-izraeli állampolgár...","id":"20250201_hamasz-izrael-gaza-tuzszunet-fogolycsere-tuszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c10d25-81ea-4760-9b6c-597729f36a3e.jpg","index":0,"item":"412f7466-db82-464b-9707-02ee1c114ada","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_hamasz-izrael-gaza-tuzszunet-fogolycsere-tuszok","timestamp":"2025. február. 01. 08:30","title":"Elengedte a Hamász a férfit, akinek felesége és két kisgyereke is túszként halt meg Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287f315f-9034-42b6-8004-3bf95ef227e2","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Egy tizenegyest kivédett, majd egyet berúgott Yaakobishvili Áron.","shortLead":"Egy tizenegyest kivédett, majd egyet berúgott Yaakobishvili Áron.","id":"20250131_panenka-tizenegyes-barcelona-yaakobishvili-aron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/287f315f-9034-42b6-8004-3bf95ef227e2.jpg","index":0,"item":"7a9b51ab-dd40-4dde-b821-d4bb4c8d6980","keywords":null,"link":"/sport/20250131_panenka-tizenegyes-barcelona-yaakobishvili-aron","timestamp":"2025. január. 31. 20:13","title":"Panenkás tizenegyessel juttatta tovább a Barcelona ificsapatát a magyar kapus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]