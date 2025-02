Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e19e953e-ff25-4566-aad2-52f350ccf0e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felnőttek és gyerekek számára, összesen 4,6 milliárd forint értékben vesz koronavírus-fertőzés elleni Moderna oltóanyagot a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Orbán Viktor nemrég videóban örvendezett, hogy sikerült legyőzni a járványt.","shortLead":"Felnőttek és gyerekek számára, összesen 4,6 milliárd forint értékben vesz koronavírus-fertőzés elleni Moderna...","id":"20250131_46-milliard-forintert-veszunk-Covid-vakcinakat-a-Modernatol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e19e953e-ff25-4566-aad2-52f350ccf0e0.jpg","index":0,"item":"a699f5bf-d09e-4e64-8424-be8214c295ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_46-milliard-forintert-veszunk-Covid-vakcinakat-a-Modernatol","timestamp":"2025. január. 31. 12:11","title":"4,6 milliárd forintért veszünk Covid-vakcinákat a Modernától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04797cb-d23b-497d-a2cd-b62d34165374","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Az amerikai elnök legújabb bromance-a a FIFA-elnökével mintha többről szólna a formális diplomáciai kapcsolat fenntartásánál.","shortLead":"Az amerikai elnök legújabb bromance-a a FIFA-elnökével mintha többről szólna a formális diplomáciai kapcsolat...","id":"20250201_donald-trumpn-gianni-infantino-fIfa-elnok-baratsag-bromance","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b04797cb-d23b-497d-a2cd-b62d34165374.jpg","index":0,"item":"1a894e93-13a5-406d-8c89-b1d9ca1405d2","keywords":null,"link":"/sport/20250201_donald-trumpn-gianni-infantino-fIfa-elnok-baratsag-bromance","timestamp":"2025. február. 01. 13:00","title":"Donald Trumpnak új legjobb barátja van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4f182d-0b24-4c8e-8348-a25ca49cf32f","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"elet","description":"Vannak ugyan, akik még mindig fújnak rá, és vandalizmusnak tartják, de a street artot ma már itthon is egyre többször emelik a hagyományos művészet szintjére. Az egyik budapesti galériában például nemrég nyílt meg 0036mark legújabb kiállítása, amely az It belongs in the museum címet viseli. Az alkotóval és Kovács Rebeka kurátorral beszélgettünk. ","shortLead":"Vannak ugyan, akik még mindig fújnak rá, és vandalizmusnak tartják, de a street artot ma már itthon is egyre többször...","id":"20250131_0036mark-kovacs-rebeka-street-art-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b4f182d-0b24-4c8e-8348-a25ca49cf32f.jpg","index":0,"item":"69e46bdf-8384-4f1e-a0b4-d8f4ccb5cf6a","keywords":null,"link":"/elet/20250131_0036mark-kovacs-rebeka-street-art-kiallitas","timestamp":"2025. január. 31. 16:35","title":"A Macskafogó találkozása Gustav Klimttel: így költözött be a magyar street art a galériába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ab9e32-f744-4a85-b0f3-a56660aeff94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz embert igazoltatott a rendőrség az Európa-liga-meccs biztosítása során. A szurkolók összecsaptak a biztonságiakkal, öt embert kellett ellátni, egyiküket kórházban ápolják.","shortLead":"Száz embert igazoltatott a rendőrség az Európa-liga-meccs biztosítása során. A szurkolók összecsaptak...","id":"20250131_verekedes-ferencvaros-fradi-alkamaar-europa-liga-szurkolok-biztonsagiak-garazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30ab9e32-f744-4a85-b0f3-a56660aeff94.jpg","index":0,"item":"b9f44eb1-6b3f-4480-bc6a-7b827e968b29","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_verekedes-ferencvaros-fradi-alkamaar-europa-liga-szurkolok-biztonsagiak-garazdasag","timestamp":"2025. január. 31. 13:18","title":"Rendbontás a Fradi meccsén: egymásnak estek a szurkolók és a biztonságiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18325941-9fbb-4a15-a544-74e5b7b7bced","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemsokára jön az Addams Family spin off sorozatának következő szériája.","shortLead":"Nemsokára jön az Addams Family spin off sorozatának következő szériája.","id":"20250131_wednesday-sorozat-masodik-evad-elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18325941-9fbb-4a15-a544-74e5b7b7bced.jpg","index":0,"item":"ce5c3447-7938-4d1d-af75-bf84e9152be4","keywords":null,"link":"/kultura/20250131_wednesday-sorozat-masodik-evad-elozetes","timestamp":"2025. január. 31. 14:13","title":"Rövid, de félelmetes előzetest kapott a Wednesday második évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: vadászik a magyar kormányelit, a Rákos pedig Dubaj.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250131_Rakosdubaj-orrszarvu-vadaszat-NER-elit-mini-Dubaj-Semjen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"d8130487-394a-42c6-abb4-ad0dda09e337","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_Rakosdubaj-orrszarvu-vadaszat-NER-elit-mini-Dubaj-Semjen","timestamp":"2025. február. 02. 06:00","title":"Elvitelre #104: Rákosdubajon lehet majd orrszarvút lőni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a9bf57-da7a-499a-a2cc-01a64fc41b33","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem biztos, hogy a mesterséges intelligencia jövőjét a távoli adatközpontokban futó, egyre nagyobb modellek jelentik, hanem inkább a fürge, hatékony, nagyteljesítményű rendszerek, amelyek közvetlenül a felhasználó eszközén futnak. A Hugging Face újdonsága mindenesetre ezt az új szemléletet támasztja alá.","shortLead":"Nem biztos, hogy a mesterséges intelligencia jövőjét a távoli adatközpontokban futó, egyre nagyobb modellek jelentik...","id":"20250201_hugging-face-vizualis-nyelvi-mesterseges-intelligencia-telefonon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4a9bf57-da7a-499a-a2cc-01a64fc41b33.jpg","index":0,"item":"842b1273-ed00-4aef-860b-4c382ab2923f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250201_hugging-face-vizualis-nyelvi-mesterseges-intelligencia-telefonon","timestamp":"2025. február. 01. 12:03","title":"Sikerült annyira összezsugorítani a fejlett mesterséges intelligenciát, hogy már elfut egyetlen telefonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af487f90-62d6-44bf-9d82-e6cbcf72133c","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A Tesco Akadémia munkatársai szerezték, az Oktatási Hivatal pedig megszerkesztette azt a kedden bemutatott tankönyvet, amellyel SNI-s diákok is elsajátíthatják az élelmiszer-eladó szakma ismereteit. A brit áruházlánc az itthon az elmúlt 12 évben felhalmozott szakképzési tapasztalatait osztja meg így az állammal, cserében pedig munkaerő-utánpótlást remél.","shortLead":"A Tesco Akadémia munkatársai szerezték, az Oktatási Hivatal pedig megszerkesztette azt a kedden bemutatott tankönyvet...","id":"20250202_oktatasi-hivatal-szakkepzes-tesco-sni-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af487f90-62d6-44bf-9d82-e6cbcf72133c.jpg","index":0,"item":"e3c3d45d-e9b3-40e9-9518-c1330ae5328c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_oktatasi-hivatal-szakkepzes-tesco-sni-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 08:00","title":"Tescós segítséggel készített tankönyvet mutatott be az Oktatási Hivatal a szakképzésben tanuló SNI-s diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]