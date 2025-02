Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f5f51f15-752d-41e8-b9d6-11bf5d34182d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös ellenzéki tüntetést hirdetett március 15-ére Gyurcsány Ferenc a DK tisztújító kongresszusán. A pártelnök nemcsak Orbánnak, de Elon Musknak is beszólt, végül megjegyezte: fontos az is, mi lesz Orbán után.","shortLead":"Közös ellenzéki tüntetést hirdetett március 15-ére Gyurcsány Ferenc a DK tisztújító kongresszusán. A pártelnök nemcsak...","id":"20250202_Gyurcsany-Ferenc-Demokratikus-Koalicio-tisztujitas-kongresszus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5f51f15-752d-41e8-b9d6-11bf5d34182d.jpg","index":0,"item":"7b63e476-2657-4051-86c1-d053ae082fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_Gyurcsany-Ferenc-Demokratikus-Koalicio-tisztujitas-kongresszus","timestamp":"2025. február. 02. 16:20","title":"Gyurcsány már koalíciós kormányt vizionál és március 15-én meg is alapozná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a95aad-ce35-4cb9-8b32-a6829df10b17","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az észak-írországi kupameccset félbe kellett szakítani egy drukker rosszulléte miatt. ","shortLead":"Az észak-írországi kupameccset félbe kellett szakítani egy drukker rosszulléte miatt. ","id":"20250202_Ir-kupameccs-szurkolo-rosszullet-magyar-kapus-eletmentes-Gyollai-Daniel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41a95aad-ce35-4cb9-8b32-a6829df10b17.jpg","index":0,"item":"7a423e0e-19d1-4b7e-9cc5-a68dee172b13","keywords":null,"link":"/sport/20250202_Ir-kupameccs-szurkolo-rosszullet-magyar-kapus-eletmentes-Gyollai-Daniel","timestamp":"2025. február. 02. 17:42","title":"Hősként ünneplik a magyar kapust, aki defibrillátorral rohant menteni a nézőtérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennyi még nem volt, még az új módszertan 2018-as bevezetése óta sem.","shortLead":"Ennyi még nem volt, még az új módszertan 2018-as bevezetése óta sem.","id":"20250201_mav-keses-eves-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4.jpg","index":0,"item":"3699f045-a11c-4331-9239-55802edfe65b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_mav-keses-eves-riport","timestamp":"2025. február. 01. 11:09","title":"Hét év késést hozott össze a MÁV tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Donald Trump kampányát dollár százmilliókkal támogató milliárdos kormányzati hatékonyságnövelő tanácsadói csapata az egyik legérzékenyebb amerikai kormányzati adatbázisba is bejutott.","shortLead":"A Donald Trump kampányát dollár százmilliókkal támogató milliárdos kormányzati hatékonyságnövelő tanácsadói csapata...","id":"20250202_Elon-Musk-csapata-teljes-hozzaferest-kapott-a-szovetsegi-fizetesi-rendszerhez-amerikaiak-millioi-erzekeny-penzugyi-adatahoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b.jpg","index":0,"item":"b4edc79a-0bd4-4df3-b4a8-7bc098b644e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Elon-Musk-csapata-teljes-hozzaferest-kapott-a-szovetsegi-fizetesi-rendszerhez-amerikaiak-millioi-erzekeny-penzugyi-adatahoz","timestamp":"2025. február. 02. 20:54","title":"Elon Musk csapata teljes hozzáférést kapott a szövetségi fizetési rendszerhez, amerikaiak milliói érzékeny pénzügyi adatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az EU-nak nagyobb ellenálló képességet kell tanúsítania, hogy feltartóztassa a tengerentúlról érkező Trump egocentrikus nyomulását. Gusztustalan, hogy a német választási hadjáratban milyen szinten játszanak a polgárok félelmeivel. A demokratikus változást követelő szerb ifjúság a reményt jelenti egész Európa számára, és a mozgalom egyre erősebb. Témák a nemzetközi sajtóból.","shortLead":"Az EU-nak nagyobb ellenálló képességet kell tanúsítania, hogy feltartóztassa a tengerentúlról érkező Trump egocentrikus...","id":"20250201_Wall-Street-Journal-kereskedelmi-haboru-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"8ad4b534-173d-4882-b6c0-c91a7582978d","keywords":null,"link":"/360/20250201_Wall-Street-Journal-kereskedelmi-haboru-Trump","timestamp":"2025. február. 01. 10:01","title":"Wall Street Journal: A történelemben ilyen ostoba kereskedelmi háború még nem volt, mint Trumpé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Menczer Tamásnak Budakeszin van egy 143 négyzetméteres háza.","shortLead":"Menczer Tamásnak Budakeszin van egy 143 négyzetméteres háza.","id":"20250201_kocsis-mate-kubatov-gabor-fideszes-politikusok-vagyonnyilatkozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a.jpg","index":0,"item":"89447b45-7865-4494-af4a-f6b27525994a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_kocsis-mate-kubatov-gabor-fideszes-politikusok-vagyonnyilatkozatok","timestamp":"2025. február. 01. 10:35","title":"Kocsis Máté vagyona hamarosan eléri a százmilliót, Kubatov Gábor elvált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28cbf634-9a60-4cf2-be62-07739d173581","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A három híd közül kettőt három órára, míg a legnagyobbat, a Bácskát Szerémséggel összekötő Szabadság-hidat 24 órára zárták le.","shortLead":"A három híd közül kettőt három órára, míg a legnagyobbat, a Bácskát Szerémséggel összekötő Szabadság-hidat 24 órára...","id":"20250201_Ujvidek-mindharom-hidjat-lezartak-a-tiltakozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28cbf634-9a60-4cf2-be62-07739d173581.jpg","index":0,"item":"49bf7c75-4a9d-410d-babc-6d9f9b7b677e","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Ujvidek-mindharom-hidjat-lezartak-a-tiltakozok","timestamp":"2025. február. 01. 16:13","title":"Újvidék mindhárom hídját lezárták a tiltakozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cad49bb-b289-409d-b2e1-70f8be6c6ff3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Hídként akart szolgálni a következő demokrata generáció számára Joe Biden, amikor beiktatták. Négy évvel később Donald Trump két elnöksége közé szorult hídként.","shortLead":"Hídként akart szolgálni a következő demokrata generáció számára Joe Biden, amikor beiktatták. Négy évvel később Donald...","id":"20250201_hvg-labjegyzet-gyanant-joe-biden-amerika-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cad49bb-b289-409d-b2e1-70f8be6c6ff3.jpg","index":0,"item":"f7e05e02-e4d8-4d30-8eb7-a1652ea8f82a","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-labjegyzet-gyanant-joe-biden-amerika-donald-trump","timestamp":"2025. február. 01. 15:30","title":"Amerika lelkét akarta megmenteni, lábjegyzet maradt? Joe Biden öröksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]