[{"available":true,"c_guid":"28cbf634-9a60-4cf2-be62-07739d173581","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A három híd közül kettőt három órára, míg a legnagyobbat, a Bácskát Szerémséggel összekötő Szabadság-hidat 24 órára zárták le.","shortLead":"A három híd közül kettőt három órára, míg a legnagyobbat, a Bácskát Szerémséggel összekötő Szabadság-hidat 24 órára...","id":"20250201_Ujvidek-mindharom-hidjat-lezartak-a-tiltakozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28cbf634-9a60-4cf2-be62-07739d173581.jpg","index":0,"item":"49bf7c75-4a9d-410d-babc-6d9f9b7b677e","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Ujvidek-mindharom-hidjat-lezartak-a-tiltakozok","timestamp":"2025. február. 01. 16:13","title":"Újvidék mindhárom hídját lezárták a tiltakozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef1c6e6-e2fd-4a33-8c8a-dcee19999794","c_author":"Földes András","category":"gazdasag","description":"A közpénzherdálás csúcsteljesítménye, amikor egy beruházás elkészül, de mivel a cél a lopás volt, sosem kerül használatba. Kastélyok, stadionok, fürdők és persze állatkert, amelyeket akár használhatnánk is, de inkább enyésznek, mint egy posztapokaliptikus zombifilmben. Szavazzon, melyik legyen a pénzégetés emlékműve!","shortLead":"A közpénzherdálás csúcsteljesítménye, amikor egy beruházás elkészül, de mivel a cél a lopás volt, sosem kerül...","id":"20250202_korrupcio-hat-magyar-emlekmuve-godi-adatkozpont-sorsok-haza-kisteleki-kastely-szigetszentmiklos-stadion-biodom-racfurdo-szavazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ef1c6e6-e2fd-4a33-8c8a-dcee19999794.jpg","index":0,"item":"83825221-44c0-4b3a-9b6f-661074464c71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_korrupcio-hat-magyar-emlekmuve-godi-adatkozpont-sorsok-haza-kisteleki-kastely-szigetszentmiklos-stadion-biodom-racfurdo-szavazas-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 17:00","title":"Íme a féktelen magyar pénzszórás rohadó emlékművei, amelyekből már csak a zombik hiányoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2222ed-7de5-49af-81d8-dc6c9e2b3797","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"2007-ben bemutattak egy műsort, amelyben gyerekeket zártak össze Új-Mexikó kietlen vidékén, és hagyták, hogy magukban boldoguljanak. Vékony matracokon aludtak takaró és párna nélkül, puszta kézzel öltek csirkéket, alig tisztálkodtak, és egy pottyantós vécén osztozkodtak. Nemcsak a stáb ment bele ebbe, a szülők is aláírták a szükséges papírokat, bár mint kiderült, nem pont erre számítottak. Miért követte pereskedés a Kid Nationt, és miért beszédtéma a mai napig a majdnem húszéves show?","shortLead":"2007-ben bemutattak egy műsort, amelyben gyerekeket zártak össze Új-Mexikó kietlen vidékén, és hagyták, hogy magukban...","id":"20250201_Reality-televizio-Kid-Nation-gyerekjogok-botrany-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a2222ed-7de5-49af-81d8-dc6c9e2b3797.jpg","index":0,"item":"561d71ca-711f-4e4e-917c-c0b36e7a6db1","keywords":null,"link":"/360/20250201_Reality-televizio-Kid-Nation-gyerekjogok-botrany-per","timestamp":"2025. február. 01. 17:51","title":"„Rosszat tett volna a műsornak, ha elájulunk” – negyven gyereket hagytak a tévések a semmi közepén a megvalósított Legyek Urában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f09408-2282-4bd2-84dd-e18033b630bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem haboztak ellenlépéseket hozni a Donald Trump amerikai elnök által büntetővámmal sújtott államok: Kanada egy egy sor amerikai árucikkre azonnal, másokra később vet ki ellenvámot, Mexikó is hasonlóra készül. Kína a Világkereskedelmi Szervezetnél panaszkodik. Termékek széles skálája drágulhat.","shortLead":"Nem haboztak ellenlépéseket hozni a Donald Trump amerikai elnök által büntetővámmal sújtott államok: Kanada egy egy sor...","id":"20250202_vamhaboru-usa-trump-kanada-mexiko-kina-visszavag-buntetovam-amerikai-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74f09408-2282-4bd2-84dd-e18033b630bd.jpg","index":0,"item":"653e5218-285b-4412-b311-e5a8bf2ac954","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_vamhaboru-usa-trump-kanada-mexiko-kina-visszavag-buntetovam-amerikai-gazdasag","timestamp":"2025. február. 02. 08:55","title":"Mexikó és Kanada visszavág Trumpnak: vámköteles lesz a bourbon whisky is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminisztérium és a Fehér Ház illetékesei közölték ukrán kollégáikkal, hogy a választások kulcsfontosságúak a nemzetközi és a demokratikus normák betartása szempontjából. ","shortLead":"Az amerikai külügyminisztérium és a Fehér Ház illetékesei közölték ukrán kollégáikkal, hogy a választások...","id":"20250201_Amerikai-megbizott-Washington-szerint-a-tuzszunet-utan-valasztasokat-kell-tartani-Ukrajnaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4.jpg","index":0,"item":"a24a2264-8958-42f4-b7c3-824831cdf202","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Amerikai-megbizott-Washington-szerint-a-tuzszunet-utan-valasztasokat-kell-tartani-Ukrajnaban","timestamp":"2025. február. 01. 19:43","title":"Washington szerint a tűzszünet után választásokat kell tartani Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68258366-1a45-45b5-aa54-6052958e3f67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250202_deepseek-mi-lakhato-bolygo-ismeretlen-agyterulet-repulogep-baleset-galaxy-watch-vercukormeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68258366-1a45-45b5-aa54-6052958e3f67.jpg","index":0,"item":"53096628-40b1-4597-ae15-a1bea6066029","keywords":null,"link":"/tudomany/20250202_deepseek-mi-lakhato-bolygo-ismeretlen-agyterulet-repulogep-baleset-galaxy-watch-vercukormeres","timestamp":"2025. február. 02. 12:03","title":"Ez történt: Jó hír jött a szúrás nélküli, 24 órás vércukorszintmérésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30593b43-9127-48db-aab4-e750f31217b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán fegyveres erők szerint 84 embert mentettek ki a légicsapás után, amiért az oroszokat okolják. Moszkva viszont közölte, hogy szerinte az ukránok okolhatók a négy civil áldozatot követelő támadásért.","shortLead":"Az ukrán fegyveres erők szerint 84 embert mentettek ki a légicsapás után, amiért az oroszokat okolják. Moszkva viszont...","id":"20250202_Ukrajna-es-Oroszorszag-egymast-hibaztatja-mert-tobb-ember-meghalt-egy-kurszki-iskolat-ert-raketatamadasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30593b43-9127-48db-aab4-e750f31217b9.jpg","index":0,"item":"bbef8e7f-3e1c-4b92-a380-d6227023715f","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Ukrajna-es-Oroszorszag-egymast-hibaztatja-mert-tobb-ember-meghalt-egy-kurszki-iskolat-ert-raketatamadasban","timestamp":"2025. február. 02. 11:37","title":"Ukrajna és Oroszország egymást hibáztatja, mert többen meghaltak egy kurszki iskolát ért rakétatámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b59605c-e1a2-4cce-9a43-6712eceaede1","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Taylor Swift, Leonardo DiCaprio, George Clooney és Andre Agassi is ezt játssza, és olyan hangja van, mint amikor valaki felbont egy pezsgősüveget. Bemutatjuk pickleballt.","shortLead":"Taylor Swift, Leonardo DiCaprio, George Clooney és Andre Agassi is ezt játssza, és olyan hangja van, mint amikor valaki...","id":"20250202_pickleball-tenisz-taylor-swift-leonardo-dicaprio-george-clooney-andre-agassi-mcenroe-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b59605c-e1a2-4cce-9a43-6712eceaede1.jpg","index":0,"item":"057ecff0-674d-4808-8d71-b3c6c7178e84","keywords":null,"link":"/sport/20250202_pickleball-tenisz-taylor-swift-leonardo-dicaprio-george-clooney-andre-agassi-mcenroe-magyarorszag","timestamp":"2025. február. 02. 11:00","title":"Erre az új őrületre van rápörögve fél Hollywood, de Magyarországon is egyre népszerűbb a tenisz trónkövetelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]