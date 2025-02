Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" A Keszeg és Ősagárd közötti vezetékszakaszon pénteken keletkezett hiba 19 ezer fogyasztót érintett.","shortLead":" A Keszeg és Ősagárd közötti vezetékszakaszon pénteken keletkezett hiba 19 ezer fogyasztót érintett.","id":"20250201_Ujra-van-a-gaz-53-nogradi-es-4-pest-varmegyei-telepulesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf.jpg","index":0,"item":"ee721163-ea17-4dba-8cbe-aad1fd1a61e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_Ujra-van-a-gaz-53-nogradi-es-4-pest-varmegyei-telepulesen","timestamp":"2025. február. 01. 17:25","title":"Újra van gáz 53 nógrádi és négy Pest vármegyei településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e0791-00d0-4a83-875b-270b50712476","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem volt jó Tőzsdepalotának, Technika Házának, tévészékháznak, de jó lesz a NER-nek a 15 éve üresen álló Szabadság téri palota. Megmutatjuk, kik hogyan harcoltak azért, hogy birtokon belül legyenek.","shortLead":"Nem volt jó Tőzsdepalotának, Technika Házának, tévészékháznak, de jó lesz a NER-nek a 15 éve üresen álló Szabadság téri...","id":"20250202_hvg-tozsdepalota-teveszekhaz-tiborcz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/750e0791-00d0-4a83-875b-270b50712476.jpg","index":0,"item":"3538e668-5cbe-42ee-9a57-226770cd236f","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-tozsdepalota-teveszekhaz-tiborcz-istvan","timestamp":"2025. február. 02. 14:30","title":"Nemcsak a tőzsde és a tévé, de a Lenin Intézet otthona is volt az ikonikus épület, amely mostantól Tiborczékat gazdagíthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Távozását a miniszter a MÁV hibájából történő halálos balesetre értette, de a szombati, Bagnál történt gázolás nem a vasúttársaság hibája miatt következett be.","shortLead":"Távozását a miniszter a MÁV hibájából történő halálos balesetre értette, de a szombati, Bagnál történt gázolás nem...","id":"20250202_mav-halalos-gazolas-lazar-janos-vallalasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7.jpg","index":0,"item":"e73d3917-1653-4d89-a341-c63968a223f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_mav-halalos-gazolas-lazar-janos-vallalasai","timestamp":"2025. február. 02. 11:17","title":"Gázolt a vonat, de emiatt nem mond le Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d4268c-a07f-4ec3-919e-367f32b94ca3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nemzetbiztonsági okokra hivatkozva Tajvan pénteken megtiltotta a kormányzati hivataloknak és a kulcsfontosságú infrastruktúra egységeinek a kínai DeepSeek kínai mesterséges intelligencián (MI) alapuló chatbot használatát.","shortLead":"Nemzetbiztonsági okokra hivatkozva Tajvan pénteken megtiltotta a kormányzati hivataloknak és a kulcsfontosságú...","id":"20250201_Ujabb-orszag-mondta-a-DeepSeekre-hogy-koszi-de-inkabb-nem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68d4268c-a07f-4ec3-919e-367f32b94ca3.jpg","index":0,"item":"370258c2-bc23-4458-9825-80e815735859","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_Ujabb-orszag-mondta-a-DeepSeekre-hogy-koszi-de-inkabb-nem","timestamp":"2025. február. 01. 09:31","title":"Újabb ország mondta a DeepSeekre, hogy köszi, de inkább nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8c462a-9163-44e0-8a83-88e000d630a8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 2024-ben regisztrált 9 ezer szabálysértés 99 százalékát külföldiek követték el. Sok “horrorkaravánt” is lekapcsoltak a hatóságok.","shortLead":"A 2024-ben regisztrált 9 ezer szabálysértés 99 százalékát külföldiek követték el. Sok “horrorkaravánt” is...","id":"20250201_Rekordbuntetest-kaptak-tavaly-teher--es-szemelyautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8c462a-9163-44e0-8a83-88e000d630a8.jpg","index":0,"item":"44ec431d-4e72-42cf-9ee8-fe210da101f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250201_Rekordbuntetest-kaptak-tavaly-teher--es-szemelyautok","timestamp":"2025. február. 01. 14:24","title":"Rekordbüntetést kaptak tavaly a teher- és személyszállító autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda250e4-f1c9-4cfb-b078-4df4422f01ce","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Bandai legújabb Star Wars témájú digitális házikedvence, tamagocsija már előrendelhető az Amazonon. A korábbi elődök, R2-G2 és Grogu után ezúttal a Csillagok háborúja univerzum egyik legikonikusabb szereplőjét, Darth Vadert (alias Anakin Skywalkert) lehet nevelgetni.","shortLead":"A Bandai legújabb Star Wars témájú digitális házikedvence, tamagocsija már előrendelhető az Amazonon. A korábbi elődök...","id":"20250201_anakin-skywalker-darth-vader-temaju-tamagocsi-bandai-star-wars","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda250e4-f1c9-4cfb-b078-4df4422f01ce.jpg","index":0,"item":"bb611c57-2185-42a6-8a6e-474d92f434ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250201_anakin-skywalker-darth-vader-temaju-tamagocsi-bandai-star-wars","timestamp":"2025. február. 01. 16:03","title":"Ön dönthet arról, mennyire gonosz Darth Vader lesz Anakin Skywalkerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349e1542-5691-4875-bf36-0e9a46fd6b10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író, újságíró 77 éves volt.","shortLead":"Az író, újságíró 77 éves volt.","id":"20250203_Meghalt-Rege-Sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/349e1542-5691-4875-bf36-0e9a46fd6b10.jpg","index":0,"item":"1270f648-c859-49e8-a365-93a857d69a60","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_Meghalt-Rege-Sandor","timestamp":"2025. február. 03. 08:19","title":"Meghalt Rege Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ügyészek és FBI-ügynökök is a célkeresztben vannak.","shortLead":"Ügyészek és FBI-ügynökök is a célkeresztben vannak.","id":"20250201_trump-capitolium-kirugasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a.jpg","index":0,"item":"16b98526-4639-441e-bb68-e1678c77993d","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_trump-capitolium-kirugasok","timestamp":"2025. február. 01. 13:11","title":"Trump emberei elkezdték kirúgni azokat, aki a Capitolium ostromának ügyében nyomoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]