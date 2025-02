Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cb966dbb-4139-485b-804f-9e2f7a9b97ab","c_author":"Fetter Dóra","category":"360","description":"„A lazac és áfonya duóval nem lehet mellélőni” Trenka Andrea Petra dietetikus szerint, akit arról kérdeztünk, milyen ételekkel befolyásolhatjuk jó irányba mentális egészségünket, és dolgozhatunk a tél végi fáradtság ellen. Milyen forrásból vegyünk magunkhoz fehérjét, és tartózkodnunk kell-e a szénhidráttól? Ráfanyalodjunk-e a fagyasztott zöldségre? Miért félreértés, hogy a gumicukortól jobb kedvünk lesz? Milyen táplálékkiegészítőkkel érdemes próbálkozni a lelki jóllét érdekében?","shortLead":"„A lazac és áfonya duóval nem lehet mellélőni” Trenka Andrea Petra dietetikus szerint, akit arról kérdeztünk, milyen...","id":"20250208_taplalkozas-es-mentalis-egeszseg-szenhidrat-boldogsag-feherje-etelek-trenka-andrea-petra-dietetikus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb966dbb-4139-485b-804f-9e2f7a9b97ab.jpg","index":0,"item":"ed764e40-1100-4163-b31d-d08c234ef7e0","keywords":null,"link":"/360/20250208_taplalkozas-es-mentalis-egeszseg-szenhidrat-boldogsag-feherje-etelek-trenka-andrea-petra-dietetikus","timestamp":"2025. február. 08. 20:00","title":"Cukorral nem győzzük le a téli depressziót, de ezekkel az ételekkel ellene dolgozhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f667bf8-16db-432d-8219-f750ecab168f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Namíbia függetlenségének atyja, Sam Nujoma a feketéket sújtó elnyomás ellen harcolt egész életében. ","shortLead":"Namíbia függetlenségének atyja, Sam Nujoma a feketéket sújtó elnyomás ellen harcolt egész életében. ","id":"20250209_sam-nujoma-namibia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f667bf8-16db-432d-8219-f750ecab168f.jpg","index":0,"item":"dd9027dc-83ac-4818-ac01-39786e9c11a5","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_sam-nujoma-namibia","timestamp":"2025. február. 09. 11:23","title":"Az egymilliárdos német kárpótlási ajánlatot is visszadobta a most elhunyt Sam Nujoma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f145e7-1dba-4acc-aa71-d1684537d4d5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pedig már vezetett a Galatasaray, az ellenfél azonban levonult a pályáról.","shortLead":"Pedig már vezetett a Galatasaray, az ellenfél azonban levonult a pályáról.","id":"20250209_Sallai-Galatasaray-Adana-Demirspor-Morata-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92f145e7-1dba-4acc-aa71-d1684537d4d5.jpg","index":0,"item":"89f26f62-1db2-43a3-9990-ac15a3f995d0","keywords":null,"link":"/sport/20250209_Sallai-Galatasaray-Adana-Demirspor-Morata-ebx","timestamp":"2025. február. 09. 18:49","title":"Sallai visszatért, de botrányosan félbeszakadt a meccsük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e74a97c-4f88-4aa7-a968-c4a72f61524d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Egyikük ráadásul elképesztő rekorddöntésre készül.","shortLead":"Egyikük ráadásul elképesztő rekorddöntésre készül.","id":"20250209_apatest-sorhas-sport-nfl-patrick-mahomes-kansas-city-chiefs-super-bowl-philadelphia-eagles-labdarugas-foci-ailton-puskas-ferenc-cristiano-ronaldo-oliver-miller-phil-kessel-luka-doncic-nikola-jokic-nba-nhl-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e74a97c-4f88-4aa7-a968-c4a72f61524d.jpg","index":0,"item":"f86d9a52-d3de-4604-91cf-6c63b1d69031","keywords":null,"link":"/sport/20250209_apatest-sorhas-sport-nfl-patrick-mahomes-kansas-city-chiefs-super-bowl-philadelphia-eagles-labdarugas-foci-ailton-puskas-ferenc-cristiano-ronaldo-oliver-miller-phil-kessel-luka-doncic-nikola-jokic-nba-nhl-ebx","timestamp":"2025. február. 09. 14:00","title":"Szégyen az apatest? Ugyan már, a világ legjobb sportolóinak is sörhasa van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5e60fd-15c9-4b48-a5a6-19c898b7ab50","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A két hotelben összesen 160-an lehetnek.","shortLead":"A két hotelben összesen 160-an lehetnek.","id":"20250210_japan-lavina-havazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c5e60fd-15c9-4b48-a5a6-19c898b7ab50.jpg","index":0,"item":"652575be-0085-4614-a30a-3461185737cb","keywords":null,"link":"/elet/20250210_japan-lavina-havazas","timestamp":"2025. február. 10. 11:44","title":"Lavina zárt el a külvilágtól két szállodát Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség egyelőre nem minősítette terrorcselekménynek az esetet.","shortLead":"A rendőrség egyelőre nem minősítette terrorcselekménynek az esetet.","id":"20250210_irorszag-dublin-keses-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"3a74c22f-60e2-45d4-9162-9023499cb0a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_irorszag-dublin-keses-tamadas","timestamp":"2025. február. 10. 05:19","title":"Három embert megsebesített egy késes támadó Dublinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4bb95f-c3b7-4144-a2d7-dfea759b85c7","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Videón a döntő legszebb és legfontosabb pillanatai.","shortLead":"Videón a döntő legszebb és legfontosabb pillanatai.","id":"20250210_super-bowl-kansas-city-chiefs-philadelphia-eagles-patrick-mahomes-jalen-hurts-aj-brown-saquon-barkley-travis-kelce-taylor-swift-kendrick-lamar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa4bb95f-c3b7-4144-a2d7-dfea759b85c7.jpg","index":0,"item":"36d0a7da-de8b-4edd-b945-d082c53217ad","keywords":null,"link":"/sport/20250210_super-bowl-kansas-city-chiefs-philadelphia-eagles-patrick-mahomes-jalen-hurts-aj-brown-saquon-barkley-travis-kelce-taylor-swift-kendrick-lamar","timestamp":"2025. február. 10. 04:20","title":"Az Eagles tönkreverte a Chiefst a Super Bowlban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250209_etrend-sargasag-samsung-ubw-fulhallgato-karacsony-gergely-facebook-alhir-windows-veletlen-kikapcsolas-google-pixel-4a","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b.jpg","index":0,"item":"0ea864a8-f256-4971-a797-ef0d9b65daa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250209_etrend-sargasag-samsung-ubw-fulhallgato-karacsony-gergely-facebook-alhir-windows-veletlen-kikapcsolas-google-pixel-4a","timestamp":"2025. február. 09. 12:00","title":"Ez történt: A befektetést hetek alatt tízszerező titkos módszerről kering egy átverés a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]