Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cb7322a1-7842-468e-809e-63871950f429","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök ingatlanfejlesztésként adta elő tervét az övezet megszerzésére.","shortLead":"Az amerikai elnök ingatlanfejlesztésként adta elő tervét az övezet megszerzésére.","id":"20250210_gaza-palesztinok-trump-ingatlanfejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb7322a1-7842-468e-809e-63871950f429.jpg","index":0,"item":"cbf099ce-7ede-4ab0-a9c6-3a35b299fc9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_gaza-palesztinok-trump-ingatlanfejlesztes","timestamp":"2025. február. 10. 17:36","title":"Trump közölte, az ő terve szerint a palesztinok nem térhetnek vissza Gázába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feladva eddigi semlegességét, Orbán Viktor a német választások hajrájában a populista-szélsőjobboldali AfD társelnök-kancellárjelöltjét, Alice Weidelt látta vendégül a Karmelitában.","shortLead":"Feladva eddigi semlegességét, Orbán Viktor a német választások hajrájában a populista-szélsőjobboldali AfD...","id":"20250212_Orban-Viktor-az-AfD-kancellarjeloltjevel-Alice-Weidellel-all-ki-a-Karmelitaban-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048.jpg","index":0,"item":"9524c11f-dc60-49b9-8dfc-46b28b65386a","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Orban-Viktor-az-AfD-kancellarjeloltjevel-Alice-Weidellel-all-ki-a-Karmelitaban-elo-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 11:36","title":"Orbán szerint az AfD programja hasznára válna Magyarországnak, Alice Weidel és ő pedig szabadságharcosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferenci Tamás abból a közadatigénylésre adott kissé homályos válaszból kiindulva készített modellt a mentők érkezési idejéről, amit Kunetz Zsombor egészségügyi szakember kért ki az Országos Mentőszolgálattól.","shortLead":"Ferenci Tamás abból a közadatigénylésre adott kissé homályos válaszból kiindulva készített modellt a mentők érkezési...","id":"20250212_Minden-tizedik-kiemelten-surgos-ellatast-igenylo-beteg-23-percnel-is-tobbet-varhat-a-mentore-egy-biostatisztikus-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1.jpg","index":0,"item":"ba6a9903-4954-459f-abf1-fb8742139e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Minden-tizedik-kiemelten-surgos-ellatast-igenylo-beteg-23-percnel-is-tobbet-varhat-a-mentore-egy-biostatisztikus-szerint","timestamp":"2025. február. 12. 08:57","title":"Minden tizedik kiemelten sürgős ellátást igénylő beteg 23 percnél is többet várhat a mentőre egy biostatisztikus szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c76cfd8-c571-424d-aa19-910958ae3fea","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó egy nagy hatótávolságú új belépőszintű modellt mutatott be a Q4 e-tronból.","shortLead":"A négykarikás német gyártó egy nagy hatótávolságú új belépőszintű modellt mutatott be a Q4 e-tronból.","id":"20250212_nagyobb-aksi-hosszabb-hatotav-itt-a-legujabb-elektromos-audi-q4-e-tron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c76cfd8-c571-424d-aa19-910958ae3fea.jpg","index":0,"item":"64282425-f8cb-4363-8b14-d8c80e6f8709","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_nagyobb-aksi-hosszabb-hatotav-itt-a-legujabb-elektromos-audi-q4-e-tron","timestamp":"2025. február. 12. 07:21","title":"Nagyobb aksi, hosszabb hatótáv: itt a legújabb elektromos Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"A Szvetofor nevű orosz diszkont áruházlánc több tucat boltját zárták be számos oroszországi régióban egyelőre ideiglenesen, miután a hatóságok közegészségügyi és egyéb súlyos szabálytalanságokat fedeztek fel az üzletekben. A Szvetofor – Mere és My Price márkanév alatt – több nyugat-európai országban is jelen van, és valószínűleg Magyarországon is meg kíván jelenni. A hazai botrány hátrányosan érintheti a külföldi terjeszkedési terveket. ","shortLead":"A Szvetofor nevű orosz diszkont áruházlánc több tucat boltját zárták be számos oroszországi régióban egyelőre...","id":"20250212_Sorra-zarjak-be-a-Magyarorszagon-is-terjeszkedni-akaro-Mere-orosz-diszkontlanc-boltjait-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f.jpg","index":0,"item":"7e3e3832-81f2-4a3d-ab11-b3a72290ad28","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Sorra-zarjak-be-a-Magyarorszagon-is-terjeszkedni-akaro-Mere-orosz-diszkontlanc-boltjait-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 04:50","title":"Sorra zárják be a Magyarországon is terjeszkedni akaró Mere orosz diszkontlánc boltjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdaa4fe-27bd-431a-8be6-5f05dbda6632","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Miután visszautasított egy vizsgálatot, az ukrán hadsereg felbontotta a szerződését, és hazatért. A férfit a családja jelentette fel.","shortLead":"Miután visszautasított egy vizsgálatot, az ukrán hadsereg felbontotta a szerződését, és hazatért. A férfit a családja...","id":"20250211_vademeles-zsoldos-emberoles-elokeszulete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffdaa4fe-27bd-431a-8be6-5f05dbda6632.jpg","index":0,"item":"6112782b-345b-4528-9955-4741f3c13cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_vademeles-zsoldos-emberoles-elokeszulete","timestamp":"2025. február. 11. 10:17","title":"Vádat emeltek egy magyar férfi ellen, aki zsoldosnak állt Ukrajnában, majd végezni akart a testvérével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b904832-89e0-4072-aca4-92a53a6799fb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A stratégiai fontosságú vízi útvonalat Peking saját területének tekinti.","shortLead":"A stratégiai fontosságú vízi útvonalat Peking saját területének tekinti.","id":"20250212_kina-tajvan-egyesult-allamok-hajo-biztonsagi-kockazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b904832-89e0-4072-aca4-92a53a6799fb.jpg","index":0,"item":"314f0d32-65e8-445c-a42d-559f7a99d3b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_kina-tajvan-egyesult-allamok-hajo-biztonsagi-kockazat","timestamp":"2025. február. 12. 13:12","title":"Kína biztonsági kockázatnak minősítette, hogy két amerikai hajó áthaladt a Tajvani-szoroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba3644a-1cc9-465f-8c7f-2be1380393c3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az SAP a napokban közzétette a mesterséges intelligencia (MI) jövőjére vonatkozó előrejelzéseit, kiemelve öt meghatározó témát, amelyek várhatóan alakítani fogják az üzleti világot – így aztán végül a mindennapokat is.","shortLead":"Az SAP a napokban közzétette a mesterséges intelligencia (MI) jövőjére vonatkozó előrejelzéseit, kiemelve öt...","id":"20250210_sap-mesterseges-intelligencia-elorejelzes-trendek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ba3644a-1cc9-465f-8c7f-2be1380393c3.jpg","index":0,"item":"7f3af665-539b-4e1c-b2e3-80f81cad5793","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_sap-mesterseges-intelligencia-elorejelzes-trendek","timestamp":"2025. február. 10. 18:03","title":"Kiadtak egy listát 5 dologról, melyek még idén várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]