[{"available":true,"c_guid":"769184b3-02b3-4663-b001-437f0d5fd3f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy tízméteres repedés miatt szakadt le a jégtábla Szahalin szigetéről, majd kisodródott a tengerre.","shortLead":"Egy tízméteres repedés miatt szakadt le a jégtábla Szahalin szigetéről, majd kisodródott a tengerre.","id":"20250212_Tobb-mint-szaz-horgasz-rekedt-egy-jegtablan-Oroszorszag-tavol-keleti-reszen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/769184b3-02b3-4663-b001-437f0d5fd3f1.jpg","index":0,"item":"feb98366-153a-4aa1-a383-0f88de526560","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_Tobb-mint-szaz-horgasz-rekedt-egy-jegtablan-Oroszorszag-tavol-keleti-reszen","timestamp":"2025. február. 12. 19:11","title":"Több mint száz horgász rekedt egy jégtáblán Oroszország távol-keleti részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2a87ba-19ae-4fdf-bd0e-c3a030151947","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A legnagyobb tetem egy 15 kilós harcsáé volt. Az okokat még vizsgálják.","shortLead":"A legnagyobb tetem egy 15 kilós harcsáé volt. Az okokat még vizsgálják.","id":"20250212_tata-altal-er-tomeges-halpusztulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b2a87ba-19ae-4fdf-bd0e-c3a030151947.jpg","index":0,"item":"92c2adab-3848-4514-a25f-de719ab98f8e","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_tata-altal-er-tomeges-halpusztulas","timestamp":"2025. február. 12. 14:22","title":"Tömegesen pusztulnak a halak az Által-ér tatai szakaszán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feladva eddigi semlegességét, Orbán Viktor a német választások hajrájában a populista-szélsőjobboldali AfD társelnök-kancellárjelöltjét, Alice Weidelt látta vendégül a Karmelitában.","shortLead":"Feladva eddigi semlegességét, Orbán Viktor a német választások hajrájában a populista-szélsőjobboldali AfD...","id":"20250212_Orban-Viktor-az-AfD-kancellarjeloltjevel-Alice-Weidellel-all-ki-a-Karmelitaban-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048.jpg","index":0,"item":"9524c11f-dc60-49b9-8dfc-46b28b65386a","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Orban-Viktor-az-AfD-kancellarjeloltjevel-Alice-Weidellel-all-ki-a-Karmelitaban-elo-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 11:36","title":"Orbán szerint az AfD programja hasznára válna Magyarországnak, Alice Weidel és ő pedig szabadságharcosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b00189c-1d7c-4b3e-a1aa-e75d65169e01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az arab országok közös álláspont kialakításán dolgoznak.","shortLead":"Az arab országok közös álláspont kialakításán dolgoznak.","id":"20250212_gazai-ovezet-palesztinok-donald-trump-arab-liga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b00189c-1d7c-4b3e-a1aa-e75d65169e01.jpg","index":0,"item":"577ddfae-4730-40c0-8bf2-eea16bef07a7","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_gazai-ovezet-palesztinok-donald-trump-arab-liga","timestamp":"2025. február. 12. 10:49","title":"Palesztin őslakosokat emlegetve szállt bele Trump gázai tervébe az Arab Liga főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A USAID segélyszervezet szétverése is jelzi, hogy Trump véget vet a Pax Americának és káoszba vezeti a világot – a globális hatalmi erőviszonyok alakulását elemzik a világlapok. „Egykori focistaként Orbán oda helyezkedik, ahová a labda jönni fog” – nagy figyelem irányult a magyar kormányfő és az AfD elnökének találkozójára. Szégyellheti magát az EU, hogy magukra hagyta a szerbiai kormányellenes tüntetőket – írja Slavoj Zizek szlovén filozófus. Témák és vélemények a külföldi lapokból.","shortLead":"A USAID segélyszervezet szétverése is jelzi, hogy Trump véget vet a Pax Americának és káoszba vezeti a világot –...","id":"20250213_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"81a41007-fe70-4609-bf4b-42e328dc21ba","keywords":null,"link":"/360/20250213_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 13. 10:30","title":"Nemzetközi lapszemle: Trump és Putyin két tűz közé szorítja Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9019087b-d037-4ce7-bcf4-f582d7206e16","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Még az infraledek fényét is imitálja a berendezés. ","shortLead":"Még az infraledek fényét is imitálja a berendezés. ","id":"20250212_Traffipaxnak-latszo-ujfajta-dobozok-jelentek-meg-az-utak-menten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9019087b-d037-4ce7-bcf4-f582d7206e16.jpg","index":0,"item":"50e46fea-4dbc-4106-894f-bae0f3d14f03","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_Traffipaxnak-latszo-ujfajta-dobozok-jelentek-meg-az-utak-menten","timestamp":"2025. február. 12. 12:37","title":"Egyre több traffipaxnak látszó újfajta doboz jelenik meg az utak mentén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e33a30c9-bc72-4f08-94b6-ca1d3b2e832c","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Miután a hatalom megtiltja az amerikai támogatást, a magyar választók felelőssége, hogy befektessenek a jövőbe, és megfizessék az újságot, amit olvasnak. Minden előfizetés, minden adomány egy koporsószög. És minél inkább hajlandók megfizetni a fenntartását, annál ütésállóbb lesz a többség, amely ma már nem áll a kormány mögött. Vélemény.","shortLead":"Miután a hatalom megtiltja az amerikai támogatást, a magyar választók felelőssége, hogy befektessenek a jövőbe, és...","id":"20250213_Tota-W-Arpad-Eltevedt-lovas-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e33a30c9-bc72-4f08-94b6-ca1d3b2e832c.jpg","index":0,"item":"c0ae2538-6c02-403b-becf-7812a7297e17","keywords":null,"link":"/360/20250213_Tota-W-Arpad-Eltevedt-lovas-velemeny","timestamp":"2025. február. 13. 08:30","title":"Tóta W. Árpád: Eltévedt lovas, seprűnyélen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084c0198-e6c4-4de0-a1ac-47d45e657962","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokunknak ismerős a menetrend: elalvás előtt még görgetjük közösségi oldalakat, válaszolunk az üzenetekre, belenézünk egy-két videóba, majd amikor érezzük, hogy kezd leragadni a szemünk, magunk mellé tesszük a telefont, és már alszunk is. Ártalmatlan esti rituálénak tűnik, mégis több káros hatása lehet.","shortLead":"Sokunknak ismerős a menetrend: elalvás előtt még görgetjük közösségi oldalakat, válaszolunk az üzenetekre, belenézünk...","id":"20250213_veszelyes-telefon-alvas-sugarzas-rak-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/084c0198-e6c4-4de0-a1ac-47d45e657962.jpg","index":0,"item":"60611b48-783d-4cce-9be1-c5450630d4e5","keywords":null,"link":"/elet/20250213_veszelyes-telefon-alvas-sugarzas-rak-mobil","timestamp":"2025. február. 13. 06:45","title":"Tényleg veszélyes a telefonunk mellett elaludni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]