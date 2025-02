Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább nagyon hideg nem lesz.","shortLead":"De legalább nagyon hideg nem lesz.","id":"20250213_idojaras-elorejelzes-meteorologia-havazas-onos-eso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a.jpg","index":0,"item":"8ccf08ab-4dd0-4475-95da-7a643ce792cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_idojaras-elorejelzes-meteorologia-havazas-onos-eso","timestamp":"2025. február. 13. 05:11","title":"Előbb havazást, aztán ónos esőt hozhat a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f47a07-98d7-4c4d-ab26-7f6c246d2ba5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Azt is elmondták, mi lehet az a négy modell, amelyet Szegeden gyártanának.","shortLead":"Azt is elmondták, mi lehet az a négy modell, amelyet Szegeden gyártanának.","id":"20250213_Olasz-beszallitok-oktober-indul-BYD-szeged-gyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29f47a07-98d7-4c4d-ab26-7f6c246d2ba5.jpg","index":0,"item":"1cf8fc97-47fb-436f-b3a9-fb85861c60a4","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_Olasz-beszallitok-oktober-indul-BYD-szeged-gyar","timestamp":"2025. február. 13. 11:22","title":"Olasz beszállítókkal októberben indulhat a BYD szegedi gyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d25fa9-98e5-4cc9-822e-83e12f3eb551","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A PhoneBuff YouTube-csatorna videósa évek óta készít videókat a mobilok teljesítményéről, ezúttal pedig az Apple és a Samsung csúcskészülékeit versenyeztette meg.","shortLead":"A PhoneBuff YouTube-csatorna videósa évek óta készít videókat a mobilok teljesítményéről, ezúttal pedig az Apple és...","id":"20250214_samsung-galaxy-s25-ultra-iphone-16-pro-max-sebessegteszt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66d25fa9-98e5-4cc9-822e-83e12f3eb551.jpg","index":0,"item":"abdcecc7-319c-4617-9f69-f6f53f22f37c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_samsung-galaxy-s25-ultra-iphone-16-pro-max-sebessegteszt-video","timestamp":"2025. február. 14. 11:03","title":"Samsung Galaxy S25 Ultra vagy iPhone 16 Pro Max? Összemérték a két mobil sebességét, az eredmény egyértelmű – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4d3ab6-181f-4c76-9ce6-91592329eb98","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Romulusz sem cáfolni, sem megerősíteni nem akarta a hírt, hogy szombaton a Tisza Párt kongresszusán fogják bemutatni szakpolitikusként.","shortLead":"Romulusz sem cáfolni, sem megerősíteni nem akarta a hírt, hogy szombaton a Tisza Párt kongresszusán fogják bemutatni...","id":"20250214_ruszin-szendi-romulusz-tisza-part-szakpolitikus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a4d3ab6-181f-4c76-9ce6-91592329eb98.jpg","index":0,"item":"b3f844c6-8568-41ee-af97-02d1d21a189c","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_ruszin-szendi-romulusz-tisza-part-szakpolitikus","timestamp":"2025. február. 14. 10:54","title":"Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt is leigazolhatja Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fdbfdb-b60e-4685-847b-d44ab219ff9e","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Gyászol a világ. Az üde és vicces, a való világról valamit is gondoló Bridget Jonest elvesztettük. Helyette itt a családbarát, erőltetett mosolyú, poéntalanított franchise-hősnő. Visszavárunk, Bridget!","shortLead":"Gyászol a világ. Az üde és vicces, a való világról valamit is gondoló Bridget Jonest elvesztettük. Helyette itt...","id":"20250212_Bridget-Jones-4-bolondulasig-Renee-Zellweger-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1fdbfdb-b60e-4685-847b-d44ab219ff9e.jpg","index":0,"item":"fb6b6463-70a8-466e-aeb9-8a4e4332e375","keywords":null,"link":"/kultura/20250212_Bridget-Jones-4-bolondulasig-Renee-Zellweger-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 20:00","title":"Műmosoly, gyász, bundabugyi – megnéztük a Bridget Jones 4. részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Próbára teszi Orbán Viktort a meglódult magyarországi inflácó. Németország nem ad ki több szélsőbalos aktivistát Magyarországnak. A CDU-vezér Merz a saját sorsát pecsételhette meg, amikor udvarolt a szélsőjobbnak. A szerbiai diákmozgalom sikeres, de ez mintha nem érdekelné az EU-t. Musk igazi célja nem a közigazgatás költségeinek csökkentése, hanem az, hogy a Trump-kormányzat növelje hatalmát és semlegesítse az ellenzéket. Témák és vélemények a nemzetközi sajtóból. ","shortLead":"Próbára teszi Orbán Viktort a meglódult magyarországi inflácó. Németország nem ad ki több szélsőbalos aktivistát...","id":"20250212_Die-Welt-Meloni-EU-Trump-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"1b7a12fd-9650-470c-a5c9-a82b84c7f5e5","keywords":null,"link":"/360/20250212_Die-Welt-Meloni-EU-Trump-Orban","timestamp":"2025. február. 12. 12:07","title":"Die Welt: Meloni Európa aduja Trumpnál, Orbánról Washingtonban már jóformán senki sem beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d356e6ac-8801-4bc2-a6cc-5d9448eae759","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Alig 24 órán belül megtalálták a negyedik osztályos, 13 éves fiút.","shortLead":"Alig 24 órán belül megtalálták a negyedik osztályos, 13 éves fiút.","id":"20250212_tapioszelei-iskolas-bombariado-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d356e6ac-8801-4bc2-a6cc-5d9448eae759.jpg","index":0,"item":"772231a1-f662-48da-b75c-29613a5881b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_tapioszelei-iskolas-bombariado-elfogas","timestamp":"2025. február. 12. 16:29","title":"„Nem gondoltam, hogy elhiszik” – mondta a rendőröknek a robbantással fenyegetőző tápiószelei iskolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eef4841-30ee-463d-ad16-e96bfedc45cb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyik autót a szembejövő sávig lökte.","shortLead":"Az egyik autót a szembejövő sávig lökte.","id":"20250213_tartalykocsi-miatt-repultek-az-autok-Arpad-hidi-balesetnel-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2eef4841-30ee-463d-ad16-e96bfedc45cb.jpg","index":0,"item":"3f09736f-fbb3-4934-92c4-6c14711798cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_tartalykocsi-miatt-repultek-az-autok-Arpad-hidi-balesetnel-video","timestamp":"2025. február. 13. 07:50","title":"Egy tartálykocsi miatt repültek az autók az Árpád hídi balesetnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]